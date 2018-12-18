В Черное море вошёл британский корабль разведки "Эко"
В акваторию Черного моря вошел корабль-разведчик "Эко" (HMS Н87 Echo) британского Королевского Военно-морского флота, сообщают стамбульские информационные порталы, ведущие мониторинг проходящих через Босфор судов. По имеющейся на данный момент информации, корабль, преодолев Босфор, взял курс в северном направлении.
Официально британский корабль считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Суда данного класса предназначены для проведения геодезических работ в интересах подводного флота, планирования десантных операций. Также они могут использоваться как противоминные корабли для поиска мин и других подводных объектов. Кроме имеющейся на борту разведывательной аппаратуры, на корабле имеется вооружение - две 20-мм автоматические пушки Эрликон, три пулемета типа Миниган, четыре пулемета общей поддержки калибра 7,62 мм класса FN MAG.
Об отправке корабля-разведчика "Эко" в Черное море ранее заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, гидрографический корабль "Эко" "обеспечит свободу мореплавания в регионе".
В Минобороны, на данный момент, никак не прокомментировали заход британского корабля в акваторию Черного моря, но можно не сомневаться, что уже при выходе из Босфора, он был взят под "плотную опеку".
Официально британский корабль считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Суда данного класса предназначены для проведения геодезических работ в интересах подводного флота, планирования десантных операций. Также они могут использоваться как противоминные корабли для поиска мин и других подводных объектов. Кроме имеющейся на борту разведывательной аппаратуры, на корабле имеется вооружение - две 20-мм автоматические пушки Эрликон, три пулемета типа Миниган, четыре пулемета общей поддержки калибра 7,62 мм класса FN MAG.
Об отправке корабля-разведчика "Эко" в Черное море ранее заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, гидрографический корабль "Эко" "обеспечит свободу мореплавания в регионе".
В Минобороны, на данный момент, никак не прокомментировали заход британского корабля в акваторию Черного моря, но можно не сомневаться, что уже при выходе из Босфора, он был взят под "плотную опеку".
- Использованы фотографии:
- http://clydesights.com/
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