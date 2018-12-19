Программа Penetraning Counter Air. Споры о шестом поколении истребителей
Авиационная промышленность Соединенных Штатов несколько лет назад завершила серийный выпуск одного истребителя пятого поколения и продолжает сборку машин второго типа. На фоне этого она уже сейчас начинает проработку облика перспективного самолета-истребителя будущего шестого поколения. Научно-исследовательская программа находится на ранних стадиях, но уже сейчас становятся известны некоторые подробности того или иного характера. Новости последних месяцев позволяют представить, каким американские военные хотят видеть будущий истребитель Penetrating Counter Air.
Впервые название Penetrating Counter Air («Преодоление противовоздушной обороны и борьба с воздушными целями») прозвучало в 2016 году, когда представитель командования ВВС США огласил часть планов военного ведомства на среднюю и отдаленную перспективу. Параллельно были раскрыты некоторые подробности другого перспективного проекта, Next-Generation Air Dominance – «Превосходство в воздухе следующего поколения».
Обозначение нового самолета для военно-воздушных сил имеет характерную особенность: оно не отражает принадлежность машины к будущему поколению техники. Еще в 2016 году отмечалось, что ВВС старается не использовать термины «следующее поколение» и «шестое поколение». Это связано с тем, что конкретные требования к будущему поколению истребителей все еще не определены, и это затрудняет классификацию техники. В такой ситуации военные желают сосредоточить усилия на научной и инженерной работе, а не на выдумывании громких названий.
Утверждалось, что военно-воздушные силы США к концу двадцатых годов будут нуждаться в принципиально новой авиационной технике, превосходящей существующие образцы. В связи с этим до 2028 года необходимо провести ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых станет перспективный проект истребителя следующего поколения. После этого получившийся самолет должен будет пройти испытания и подготовиться к серийному производству с последующей службой.
Согласно планам 2016 года, в рамках общей программы PCA следовало провести несколько отдельных подпрограмм различного назначения, которые потом могли бы соединиться в общем проекте. Такой подход предлагался для разработки новых двигателей, перспективного бортового радиоэлектронного оборудования, вооружения и т.д. Такой подход связан с некоторыми рисками при объединении разных разработок в общий проект, но их планируется снижать за счет правильной проработки отдельных компонентов самолета.
Два года назад командование ВВС США не могло говорить о точном облике перспективного истребителя. На тот момент можно было высказывать только определенные пожелания относительно его технического облика и боевых возможностей. Кроме того, звучали заявления о подходах к проектированию, производству и последующему развертыванию. Поскольку программа создания будущего самолета только запускалась, и специалистам предстояло провести массу предварительных исследований, Пентагон по определению не мог говорить о конкретных технических особенностях будущего самолета.
В марте 2017 года появились сообщения о затруднениях в ходе предварительных работ по теме PCA. Оказалось, что выделенного финансирования не хватает для полноценного осуществления всех исследований. На текущую программу Penetrating Counter Air в 2017 финансовом году выделялось чуть более 20 млн долларов, однако это сочли недостаточным. Пентагон затребовал дополнительно более 147 миллионов – только в этом случае проект действительно мог успешно стартовать и продвинуться желаемым образом.
Примерно год спустя ВВС США показали возможный вариант облика будущего самолета PCA. Научно-исследовательская лаборатория ВВС опубликовала анимационный видеоролик, в котором демонстрировались различные перспективные разработки, предназначающиеся для военно-воздушных сил. Вместе с различными беспилотниками и управляемым вооружением в нем показали гипотетический облик истребителя программы PCA под обозначением F-X. Возможно, нарисованный самолет отражает взгляды военных на реальную технику отдаленного будущего, но необходимо помнить, что полноценное проектирование PCA пока не начиналось.
В видеоролике был показан истребитель с характерным внешним видом, намекающим на использование стелс-технологий. Он имел схему «бесхвостка» с плавными внешними обводами и минимальным количеством острых граней. Художники «построили» планер по интегральной схеме с высокорасположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Силовая установка включала два турбореактивных двигателя с плоскими соплами, сокращающими выброс тепловой энергии. Под фюзеляжем истребителя F-X расположили выступающую гондолу с боевым лазером. Именно при помощи этого оружия самолет в минимальное время уничтожил противника.
Любопытно, что комментарий к рекламному ролику не раскрывал никаких подробностей проекта PCA / F-X. Диктор рассказал лишь то, что все перспективные разработки должны показывать самые высокие характеристики и оказывать большое влияние на боевой потенциал военно-воздушных сил. Как именно будущий истребитель повысит боеспособность ВВС – уточнять не стали.
Несколько дней назад, в середине декабря 2018 года, Управление Конгресса США по бюджету (Congressional Budget Office – CBO) опубликовало новые данные по программе PCA. Специалисты законодательного органа проанализировали доступные данные по программе PCA и определили возможную стоимость перспективной техники. Оказалось, что будущий истребитель шестого поколения будет в разы дороже существующих машин предыдущего пятого.
Аналитики CBO определили, что военно-воздушным силам Соединенных Штатов необходимо 414 самолетов F-X / PCA. При помощи такого количества авиационной техники в отдаленном будущем можно будет провести полноценную замену устаревших истребителей F-15C и F-15D. Кроме того, под замену пойдет часть более новых F-22. Первые серийные F-X, согласно расчетам, должны будут отправиться на службу в 2030 году, и следующие годы уйдут на строительство такой техники с ее передачей войскам.
При таких сроках выпуска и объемах заказов стоимость отдельного самолета достигнет 300 млн долларов в ценах 2018 года. Для сравнения, цену современных истребителей F-35A за счет крупносерийного производства удалось сократить до 94 миллионов, хотя изначально она переваливала за сотню. Причины столь крупного роста стоимости самолета будущего очевидны. Перспективный самолет будет отличаться от нынешних большей сложностью и рядом новых возможностей. Необходимость проведения массы исследований и создания совершенно новых компонентов приведет к соответствующему увеличению цены серийных машин.
Нетрудно подсчитать, что строительство 414 самолетов нового типа обойдется венному ведомству почти в 125 млрд долларов в нынешних ценах. При этом командованию нужно подготовиться к выдающимся годовым тратам, связанным с одновременным производством техники разного типа. По данным CBO, в 2033 году на одновременный выпуск истребителей F-35 и F-X, а также бомбардировщиков B-21 и другой авиационной техники в сумме уйдет порядка 26 млрд долларов. В течение двадцатых и сороковых годов подобные траты будут ниже – порядка 15-17 миллиардов в год на все новые машины.
Пока же расходы на программу Penetrating Counter Air / F-X гораздо скромнее. В оборонном бюджете на недавно начавшийся 2019 финансовый год на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по перспективному истребителю заложено 904 млн долларов. В следующем году на этот проект планируется выделить 1,4 миллиарда, а в 2022-м на него потратят более 3 миллиардов.
Главной причиной высокой стоимости самолетов будущего является необходимость повышения всех основных характеристик, для чего нужно разрабатывать новые бортовые приборы, создавать улучшенные планеры или внедрять более совершенные авиационные средства поражения. Рост стоимости является ожидаемым, но все же не устраивает Конгресс. В контексте дальнейшей разработки перспективных истребителей Пентагону посоветовали принять меры, направленные на сокращение стоимости техники до разумных пределов.
***
Перспективным проектом PCA пока занимаются только научно-исследовательские организации США, прежде всего лаборатория ВВС. Программа находится на самых ранних стадиях и далека от желаемого финала. Сейчас специалисты проводят различные исследования и на уровне теории формируют требования к будущему самолету, которому предстоит стать основным истребителем военно-воздушных сил в отдаленном будущем.
Конкретное техническое задание на PCA / F-X пока отсутствует. Кроме того, Пентагон еще не запускал конкурс на разработку перспективного проекта. Как следствие, разработчик самолета еще не выбран. Более того, пока военное ведомство США даже не уточняло, когда будут сформированы требования и запущен конкурс. По всей видимости, проектную организацию выберут не позднее начала двадцатых годов, и после этого у нее будет несколько лет для полноценной разработки нового самолета.
Требования и облик будущего самолета остаются неизвестными, хотя ВВС США упоминали некоторые свои желания. Однако в целом пока остается лишь строить прогнозы и делать различные оценки. Возможно, какие-либо из нынешних версий окажутся правдоподобными и действительно предугадают реальный ход событий. Впрочем, большая часть прогнозов, скорее всего, окажется недостаточно смелой или чрезмерно оптимистичной.
Прежде всего, следует ожидать, что самолет F-X / PCA вновь будет строиться с широким применением стелс-технологий. Ему предстоит преодолевать развитую противовоздушную оборону вероятного противника, для чего необходимо принять соответствующие меры. Таким образом, истребитель, подобно своим предшественникам, должен будет иметь специфический внешний вид, сочетающий плавные обводы и ломаные линии. Также малозаметность должна сказаться на компоновке планера: вооружения придется разместить во внутренних отсеках. Следует отметить, что подобные решения уже применены и отработаны в существующих проектах, но дальнейшее развитие технологий исключать нельзя.
Очевидным выглядит необходимость дальнейшего развития бортового радиоэлектронного оборудования. Прежде всего, самолет PCA нуждается в развитых средствах наблюдения и обнаружения. Вполне возможно использование радиолокационной станции с несколькими антеннами, обеспечивающими круговой обзор окружающего пространства. Из существующих проектов следует заимствовать концепцию электронно-оптической системы с распределенной апертурой, так же способной вести наблюдение во всех направлениях.
Истребитель должен получить т.н. стеклянную кабину, давно подтвердившую свои положительные качества. Также необходимо применение шлема пилота с нашлемной системой индикации и целеуказания. ВВС США также проявляют интерес к новым средствам управления самолетом. В частности, в проекте может найти применение голосовое управление системами.
Все это предъявляет особые требования к вычислительным системам на борту самолета. Они должны основываться на современной элементной базе и показывать высокие характеристики быстродействия. Не исключено, что разработчики F-X попытаются внедрить элементы исскуственного интеллекта, благодаря чему авионика сможет эффективнее помогать летчику, в том числе брать на себя некоторые его задачи.
Весьма любопытным выглядит вопрос вооружений. В ближайшие годы или десятилетия действительно могут появиться принципиально новые системы, но это не приведет к скорому отказу от «традиционных» ракет и бомб. В боекомплект F-X смогут входить как современные, так и перспективные авиационные средства поражения всех основных классов. Программа PCA предусматривает создание истребителя-бомбардировщика, что определяет круг решаемых задач и необходимую номенклатуру боеприпасов. Вопрос принципиально новых вооружений при этом остается открытым. В недавнем демонстрационном видеоролике от научно-исследовательской лаборатории ВВС перспективный истребитель «оснастили» боевым лазером. Получит ли такое оружие реальный самолет – большой вопрос.
***
В целом, вокруг проекта Penetrating Counter Air к настоящему времени сложилась весьма интересная ситуация. Программа разработки будущего истребителя шестого поколения находится на самых ранних этапах, и потому Пентагон не готов раскрывать различные ее подробности – как из соображений секретности, так и по причине отсутствия окончательных решений. При этом, несмотря на все подобные факторы, Конгресс уже оценил примерные траты на реализацию программы, и привычно рекомендовал военным обратить внимание на финансовые вопросы с целью сокращения цены проекта и техники.
В этом отношении перспективная программа PCA / F-X похожа на предыдущие американские проекты истребителей пятого поколения. Разработка самолетов F-22 и F-35 тоже продолжалась в течение длительного времени и была связана с известными трудностями. Итогом этих работ стало появление двух образцов авиационной техники с высокими характеристиками и не менее выдающейся стоимостью. Будущий самолет F-X тоже должен будет показывать высокие характеристики и качества, но на этот раз Пентагону придется платить еще больше.
По материалам сайтов:
https://defensenews.com/
https://armytimes.com/
https://breakingdefense.com/
http://deagel.com/
https://popularmechanics.com/
Впервые название Penetrating Counter Air («Преодоление противовоздушной обороны и борьба с воздушными целями») прозвучало в 2016 году, когда представитель командования ВВС США огласил часть планов военного ведомства на среднюю и отдаленную перспективу. Параллельно были раскрыты некоторые подробности другого перспективного проекта, Next-Generation Air Dominance – «Превосходство в воздухе следующего поколения».
Обозначение нового самолета для военно-воздушных сил имеет характерную особенность: оно не отражает принадлежность машины к будущему поколению техники. Еще в 2016 году отмечалось, что ВВС старается не использовать термины «следующее поколение» и «шестое поколение». Это связано с тем, что конкретные требования к будущему поколению истребителей все еще не определены, и это затрудняет классификацию техники. В такой ситуации военные желают сосредоточить усилия на научной и инженерной работе, а не на выдумывании громких названий.
Утверждалось, что военно-воздушные силы США к концу двадцатых годов будут нуждаться в принципиально новой авиационной технике, превосходящей существующие образцы. В связи с этим до 2028 года необходимо провести ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых станет перспективный проект истребителя следующего поколения. После этого получившийся самолет должен будет пройти испытания и подготовиться к серийному производству с последующей службой.
Согласно планам 2016 года, в рамках общей программы PCA следовало провести несколько отдельных подпрограмм различного назначения, которые потом могли бы соединиться в общем проекте. Такой подход предлагался для разработки новых двигателей, перспективного бортового радиоэлектронного оборудования, вооружения и т.д. Такой подход связан с некоторыми рисками при объединении разных разработок в общий проект, но их планируется снижать за счет правильной проработки отдельных компонентов самолета.
Два года назад командование ВВС США не могло говорить о точном облике перспективного истребителя. На тот момент можно было высказывать только определенные пожелания относительно его технического облика и боевых возможностей. Кроме того, звучали заявления о подходах к проектированию, производству и последующему развертыванию. Поскольку программа создания будущего самолета только запускалась, и специалистам предстояло провести массу предварительных исследований, Пентагон по определению не мог говорить о конкретных технических особенностях будущего самолета.
В марте 2017 года появились сообщения о затруднениях в ходе предварительных работ по теме PCA. Оказалось, что выделенного финансирования не хватает для полноценного осуществления всех исследований. На текущую программу Penetrating Counter Air в 2017 финансовом году выделялось чуть более 20 млн долларов, однако это сочли недостаточным. Пентагон затребовал дополнительно более 147 миллионов – только в этом случае проект действительно мог успешно стартовать и продвинуться желаемым образом.
Примерно год спустя ВВС США показали возможный вариант облика будущего самолета PCA. Научно-исследовательская лаборатория ВВС опубликовала анимационный видеоролик, в котором демонстрировались различные перспективные разработки, предназначающиеся для военно-воздушных сил. Вместе с различными беспилотниками и управляемым вооружением в нем показали гипотетический облик истребителя программы PCA под обозначением F-X. Возможно, нарисованный самолет отражает взгляды военных на реальную технику отдаленного будущего, но необходимо помнить, что полноценное проектирование PCA пока не начиналось.
В видеоролике был показан истребитель с характерным внешним видом, намекающим на использование стелс-технологий. Он имел схему «бесхвостка» с плавными внешними обводами и минимальным количеством острых граней. Художники «построили» планер по интегральной схеме с высокорасположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Силовая установка включала два турбореактивных двигателя с плоскими соплами, сокращающими выброс тепловой энергии. Под фюзеляжем истребителя F-X расположили выступающую гондолу с боевым лазером. Именно при помощи этого оружия самолет в минимальное время уничтожил противника.
Любопытно, что комментарий к рекламному ролику не раскрывал никаких подробностей проекта PCA / F-X. Диктор рассказал лишь то, что все перспективные разработки должны показывать самые высокие характеристики и оказывать большое влияние на боевой потенциал военно-воздушных сил. Как именно будущий истребитель повысит боеспособность ВВС – уточнять не стали.
Несколько дней назад, в середине декабря 2018 года, Управление Конгресса США по бюджету (Congressional Budget Office – CBO) опубликовало новые данные по программе PCA. Специалисты законодательного органа проанализировали доступные данные по программе PCA и определили возможную стоимость перспективной техники. Оказалось, что будущий истребитель шестого поколения будет в разы дороже существующих машин предыдущего пятого.
Аналитики CBO определили, что военно-воздушным силам Соединенных Штатов необходимо 414 самолетов F-X / PCA. При помощи такого количества авиационной техники в отдаленном будущем можно будет провести полноценную замену устаревших истребителей F-15C и F-15D. Кроме того, под замену пойдет часть более новых F-22. Первые серийные F-X, согласно расчетам, должны будут отправиться на службу в 2030 году, и следующие годы уйдут на строительство такой техники с ее передачей войскам.
При таких сроках выпуска и объемах заказов стоимость отдельного самолета достигнет 300 млн долларов в ценах 2018 года. Для сравнения, цену современных истребителей F-35A за счет крупносерийного производства удалось сократить до 94 миллионов, хотя изначально она переваливала за сотню. Причины столь крупного роста стоимости самолета будущего очевидны. Перспективный самолет будет отличаться от нынешних большей сложностью и рядом новых возможностей. Необходимость проведения массы исследований и создания совершенно новых компонентов приведет к соответствующему увеличению цены серийных машин.
Нетрудно подсчитать, что строительство 414 самолетов нового типа обойдется венному ведомству почти в 125 млрд долларов в нынешних ценах. При этом командованию нужно подготовиться к выдающимся годовым тратам, связанным с одновременным производством техники разного типа. По данным CBO, в 2033 году на одновременный выпуск истребителей F-35 и F-X, а также бомбардировщиков B-21 и другой авиационной техники в сумме уйдет порядка 26 млрд долларов. В течение двадцатых и сороковых годов подобные траты будут ниже – порядка 15-17 миллиардов в год на все новые машины.
Пока же расходы на программу Penetrating Counter Air / F-X гораздо скромнее. В оборонном бюджете на недавно начавшийся 2019 финансовый год на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по перспективному истребителю заложено 904 млн долларов. В следующем году на этот проект планируется выделить 1,4 миллиарда, а в 2022-м на него потратят более 3 миллиардов.
Главной причиной высокой стоимости самолетов будущего является необходимость повышения всех основных характеристик, для чего нужно разрабатывать новые бортовые приборы, создавать улучшенные планеры или внедрять более совершенные авиационные средства поражения. Рост стоимости является ожидаемым, но все же не устраивает Конгресс. В контексте дальнейшей разработки перспективных истребителей Пентагону посоветовали принять меры, направленные на сокращение стоимости техники до разумных пределов.
***
Перспективным проектом PCA пока занимаются только научно-исследовательские организации США, прежде всего лаборатория ВВС. Программа находится на самых ранних стадиях и далека от желаемого финала. Сейчас специалисты проводят различные исследования и на уровне теории формируют требования к будущему самолету, которому предстоит стать основным истребителем военно-воздушных сил в отдаленном будущем.
Конкретное техническое задание на PCA / F-X пока отсутствует. Кроме того, Пентагон еще не запускал конкурс на разработку перспективного проекта. Как следствие, разработчик самолета еще не выбран. Более того, пока военное ведомство США даже не уточняло, когда будут сформированы требования и запущен конкурс. По всей видимости, проектную организацию выберут не позднее начала двадцатых годов, и после этого у нее будет несколько лет для полноценной разработки нового самолета.
Требования и облик будущего самолета остаются неизвестными, хотя ВВС США упоминали некоторые свои желания. Однако в целом пока остается лишь строить прогнозы и делать различные оценки. Возможно, какие-либо из нынешних версий окажутся правдоподобными и действительно предугадают реальный ход событий. Впрочем, большая часть прогнозов, скорее всего, окажется недостаточно смелой или чрезмерно оптимистичной.
Прежде всего, следует ожидать, что самолет F-X / PCA вновь будет строиться с широким применением стелс-технологий. Ему предстоит преодолевать развитую противовоздушную оборону вероятного противника, для чего необходимо принять соответствующие меры. Таким образом, истребитель, подобно своим предшественникам, должен будет иметь специфический внешний вид, сочетающий плавные обводы и ломаные линии. Также малозаметность должна сказаться на компоновке планера: вооружения придется разместить во внутренних отсеках. Следует отметить, что подобные решения уже применены и отработаны в существующих проектах, но дальнейшее развитие технологий исключать нельзя.
Очевидным выглядит необходимость дальнейшего развития бортового радиоэлектронного оборудования. Прежде всего, самолет PCA нуждается в развитых средствах наблюдения и обнаружения. Вполне возможно использование радиолокационной станции с несколькими антеннами, обеспечивающими круговой обзор окружающего пространства. Из существующих проектов следует заимствовать концепцию электронно-оптической системы с распределенной апертурой, так же способной вести наблюдение во всех направлениях.
Истребитель должен получить т.н. стеклянную кабину, давно подтвердившую свои положительные качества. Также необходимо применение шлема пилота с нашлемной системой индикации и целеуказания. ВВС США также проявляют интерес к новым средствам управления самолетом. В частности, в проекте может найти применение голосовое управление системами.
Все это предъявляет особые требования к вычислительным системам на борту самолета. Они должны основываться на современной элементной базе и показывать высокие характеристики быстродействия. Не исключено, что разработчики F-X попытаются внедрить элементы исскуственного интеллекта, благодаря чему авионика сможет эффективнее помогать летчику, в том числе брать на себя некоторые его задачи.
Весьма любопытным выглядит вопрос вооружений. В ближайшие годы или десятилетия действительно могут появиться принципиально новые системы, но это не приведет к скорому отказу от «традиционных» ракет и бомб. В боекомплект F-X смогут входить как современные, так и перспективные авиационные средства поражения всех основных классов. Программа PCA предусматривает создание истребителя-бомбардировщика, что определяет круг решаемых задач и необходимую номенклатуру боеприпасов. Вопрос принципиально новых вооружений при этом остается открытым. В недавнем демонстрационном видеоролике от научно-исследовательской лаборатории ВВС перспективный истребитель «оснастили» боевым лазером. Получит ли такое оружие реальный самолет – большой вопрос.
***
В целом, вокруг проекта Penetrating Counter Air к настоящему времени сложилась весьма интересная ситуация. Программа разработки будущего истребителя шестого поколения находится на самых ранних этапах, и потому Пентагон не готов раскрывать различные ее подробности – как из соображений секретности, так и по причине отсутствия окончательных решений. При этом, несмотря на все подобные факторы, Конгресс уже оценил примерные траты на реализацию программы, и привычно рекомендовал военным обратить внимание на финансовые вопросы с целью сокращения цены проекта и техники.
В этом отношении перспективная программа PCA / F-X похожа на предыдущие американские проекты истребителей пятого поколения. Разработка самолетов F-22 и F-35 тоже продолжалась в течение длительного времени и была связана с известными трудностями. Итогом этих работ стало появление двух образцов авиационной техники с высокими характеристиками и не менее выдающейся стоимостью. Будущий самолет F-X тоже должен будет показывать высокие характеристики и качества, но на этот раз Пентагону придется платить еще больше.
По материалам сайтов:
https://defensenews.com/
https://armytimes.com/
https://breakingdefense.com/
http://deagel.com/
https://popularmechanics.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- US ARFL
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