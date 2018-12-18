НАТО отправит черногорских солдат в Сомали и Афганистан

Последней на данный момент страной, которая вступила в НАТО, стала Черногория. В 2017 году она приняла на себя обязательства стран-членов альянса, среди которых выделение на оборону 2% от ВВП страны. И Черногория уже преуспела в этом, хотя даже такие старожилы военного блока как Франция или Германия не выполняют данное требование. Из 29-ти союзнических государств только 8 стран выделяют 2% ВВП.На днях в Черногории был принят бюджет на 2019 год. В бюджете запланировано потратить на оборону 56,5 млн евро, что на 8,5 млн евро больше, чем в прошлом году. В процентном отношении военный бюджет страны составит почти три процента. 5 миллионов евро пойдут на реализацию программы партнерства с НАТО, а именно на оснащение армии в соответствии со стандартами альянса.На сферу международного сотрудничества министерство обороны выделит чуть более четырех миллионов евро, из которых на командировки военных Черногории будет потрачено около 230 тыс. евро. В 2019 году планируется, что военнослужащие армии Черногории будут задействованы в пяти "миротворческих" миссиях НАТО: в Афганистане, Сомали, Мали, Западной Сахаре, а также в миссии СДК в Косово.Для аренды помещений в штаб-квартире НАТО, национальных миссиях и командовании НАТО министерство обороны выделит 680 000 евро, а в Совет НАТО 20 тыс. евро. Кроме того, в проекте бюджета также запланирован кредит на закупкуПримечательно, что документ был принят на фоне протестов объединенного оппозиционного «Демократического фронта». Эта оппозиционная партийная коалиция твердо выступает против членства Черногории в НАТО. Однако в этой стране, да и не только в этой, если ты против НАТО, то ты преступник. Поэтому в ночь на 7 декабря один из лидеров оппозиционного движения «Демократический фронт» Небойша Медоевич был арестован в центре Подгорицы. Также полиция пыталась задержать другого лидера «ДП» Милана Кнежевича, но он забаррикадировался в парламенте.Около четырех тысяч граждан Черногории вышли на улицы 9 декабря, некоторые из них были в желтых жилетах. Участники шествия выступали против ареста лидера движения Небойши Медоевича и за возможность самим определять курс страны. Акция «желтых жилетов» не сопровождалась погромами как во Франции.