Эксперт сравнил австрийский «Глок» и российский ГШ-18
В 1990-х годах тульские оружейники Василий Грязев и Аркадий Шипунов разработали свою версию самого распространенного в мире пистолета для скрытого ношения «Глок», пишет Чарли Гао в своей статье для журнала The National Interest.
По своим очертаниям российский пистолет напоминает австрийский «Глок», однако имеются незначительные отличия. Кроме того, российский вариант включает в себя некоторые интересные решения, которые позднее были использованы самой австрийской компанией, говорится в материале.
Схожесть заключается в полимерной рамке, предохранителе на спусковом крючке, ударно-спусковом механизме ударникового типа. А среди отличий эксперт особо отмечает механизм запирания поворотом ствола.
Поворот осуществлялся за счет взаимодействия копирного паза вкладыша рамки пистолета с выступом на казенной части ствола. В передней части затвора неподвижно закреплена вкладная муфта с 10 парными боевыми упорами для сцепления затвора со стволом. При запирании угол поворота ствола составляет всего 18º.
В настоящее время «Глок» применил такую же систему, хотя прошло уже почти двадцать лет, пишет автор.
В 2000 году российский пистолет был доработан, прошел все испытания и был принят на вооружение некоторых спецподразделений. Благодаря своей конструкции ГШ-18 при стрельбе уводит вверх гораздо меньше, чем пистолет Макарова (ПМ), что обеспечило хорошую кучность. К недостаткам эксперт отнес тугой спуск, непривычный для многих стрелков.
При этом ГШ-18 намного превосходит «Глок» в надежности при эксплуатации в сложных условиях. Проблема австрийского пистолета заключается в очень капризном двурядном магазине на17 патронов, отмечает Российская газета. При попадании грязи и пыли в магазин пистолет сразу клинит. В свою очередь российский ГШ-18 способен стрелять с нечищеным магазином в любую погоду.
Вес российского пистолета со снаряженным магазином – 800 гр., его пуля калибра 9 мм с дистанции до 30 метров гарантированно пробивает общевойсковой бронежилет. Начальная скорость пули – 600 м/сек.
По своим очертаниям российский пистолет напоминает австрийский «Глок», однако имеются незначительные отличия. Кроме того, российский вариант включает в себя некоторые интересные решения, которые позднее были использованы самой австрийской компанией, говорится в материале.
Схожесть заключается в полимерной рамке, предохранителе на спусковом крючке, ударно-спусковом механизме ударникового типа. А среди отличий эксперт особо отмечает механизм запирания поворотом ствола.
Поворот осуществлялся за счет взаимодействия копирного паза вкладыша рамки пистолета с выступом на казенной части ствола. В передней части затвора неподвижно закреплена вкладная муфта с 10 парными боевыми упорами для сцепления затвора со стволом. При запирании угол поворота ствола составляет всего 18º.
В настоящее время «Глок» применил такую же систему, хотя прошло уже почти двадцать лет, пишет автор.
В 2000 году российский пистолет был доработан, прошел все испытания и был принят на вооружение некоторых спецподразделений. Благодаря своей конструкции ГШ-18 при стрельбе уводит вверх гораздо меньше, чем пистолет Макарова (ПМ), что обеспечило хорошую кучность. К недостаткам эксперт отнес тугой спуск, непривычный для многих стрелков.
При этом ГШ-18 намного превосходит «Глок» в надежности при эксплуатации в сложных условиях. Проблема австрийского пистолета заключается в очень капризном двурядном магазине на17 патронов, отмечает Российская газета. При попадании грязи и пыли в магазин пистолет сразу клинит. В свою очередь российский ГШ-18 способен стрелять с нечищеным магазином в любую погоду.
Вес российского пистолета со снаряженным магазином – 800 гр., его пуля калибра 9 мм с дистанции до 30 метров гарантированно пробивает общевойсковой бронежилет. Начальная скорость пули – 600 м/сек.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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