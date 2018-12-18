СМИ Украины сообщили о гибели одного из главарей львовского "Правого сектора"

Из Львовской области приходят сообщения о насильственной смерти (гибели) одного из главарей регионального отделения экстремистской группировки «Правый сектор» (*запрещена в РФ). Отмечается, что речь идёт о радикале по имени Игорь Коцюруба. Заявлено, что Коцюруба был убит неизвестными в Червонограде. В департаменте нацполиции Львова отмечается, что у него "повреждена аорта".Пострадавшего в экстренном порядке доставили в одну из местных клиник, где Коцюруба через непродолжительное время и скончался от потери крови.В Верховной раде убийство главаря львовских правосеков назвали резонансным. Председательствующая в комитете по здравоохранению в Верховной раде Ольга Богомолец уже обратилась в Генпрокуратуру с заявлением о необходимости взять расследование этого дела под «особый контроль». Странно, что в ВРУ не посчитали резонансным, например, убийство Олеся Бузины в Киеве и не попросили г-на Луценко взять расследование под надлежащий контроль для поиска и наказания убийц. Кстати, убийцы писателя и журналиста до сих пор не понесли заслуженного наказания.Ранее украинские СМИ сообщали, что Коцюруба скончался от остановки сердца.Между тем, следствие не исключает версию и возможной попытке Коцюрубы свести счёты с жизнью. Знакомые Коцюрубы уверены, что речь идёт именно об убийстве.Этот человек был постоянным участником украинских протестов. Так, в ходе "оранжевой революции" был назначен "комендантом" палаточного лагеря. Ранее был одним из активистов движения "Украина без Кучмы". Принимал участие и в московских протестах - в конце 80-х - начале 90-х годов.