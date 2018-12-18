СМИ: Порошенко заплатил за томос передачей церковных объектов
За дарование Украине томоса Киев заплатит передачей в непосредственное подчинение вселенскому патриарху Варфоломею десятков церковных объектов, расположенных на территории страны. Об этом рассказал израильский политолог Соломон Манн со ссылкой источники в Иерусалимском патриархате, передает "Взгляд".
По поступившей из Иерусалимского патриархата информации, стоимость томоса, дарование которого ожидается 6 января 2019 года, будет стоить Украине передачей под управление Варфоломея 38 церковных объектов на территории страны. При этом сообщается, что украинский президент Порошенко, затеявший получение Киевом томоса, якобы пытается снизить их количество до 20. Полученные от Порошенко объекты перейдут под патриарший экзархат, т.е. будут относиться к греческой церкви, а не русской православной. После установления экзархата, они будут оказывать помощь "в унификации всех сложных церковных правил и обрядов с греческой церковью", т.е. в переводе всей церковной атрибутики на греческий язык.
На этот процесс "дерусификации" церкви патриарх Варфоломей запросил у Порошенко и Госдепа США примерно 150 млн. долларов, половину которых американский госдепартамент обещал перевести уже в 2019 году, сообщают источники в патриархате.
Израильский политолог заявил, что не может со стопроцентной уверенностью подтвердить полученную информацию, но будущие события на Украине должны подтвердить ее.
Напомним, что в минувшую субботу в Киеве прошел "объединительный собор", в ходе которого представители неканонической и униатской церквей Украины создали новую церковную структуру, именно которой Варфоломей вручит томос на автокефалию.
По поступившей из Иерусалимского патриархата информации, стоимость томоса, дарование которого ожидается 6 января 2019 года, будет стоить Украине передачей под управление Варфоломея 38 церковных объектов на территории страны. При этом сообщается, что украинский президент Порошенко, затеявший получение Киевом томоса, якобы пытается снизить их количество до 20. Полученные от Порошенко объекты перейдут под патриарший экзархат, т.е. будут относиться к греческой церкви, а не русской православной. После установления экзархата, они будут оказывать помощь "в унификации всех сложных церковных правил и обрядов с греческой церковью", т.е. в переводе всей церковной атрибутики на греческий язык.
На этот процесс "дерусификации" церкви патриарх Варфоломей запросил у Порошенко и Госдепа США примерно 150 млн. долларов, половину которых американский госдепартамент обещал перевести уже в 2019 году, сообщают источники в патриархате.
Израильский политолог заявил, что не может со стопроцентной уверенностью подтвердить полученную информацию, но будущие события на Украине должны подтвердить ее.
С подтверждением информации станет понятно, почему Вафоломей терпел выходки Порошенко и раскольника Филарета- добавил Манн.
Напомним, что в минувшую субботу в Киеве прошел "объединительный собор", в ходе которого представители неканонической и униатской церквей Украины создали новую церковную структуру, именно которой Варфоломей вручит томос на автокефалию.
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