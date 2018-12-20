Развенчание мифов Резуна

Сегодня многие «правдивые исследователи» пытаются переписать историю, упорно убеждая российское общество в том, что в развязывании Второй мировой войны самую непосредственную роль сыграл Сталин.Именно такая трактовка прослеживается в книге советского разведчика В.Резуна «День М». Напомним, что В.Резун, работавший в своё время под псевдонимом « Виктор Суворов», в 1978 году бежал в Великобританию. В СССР его заочно приговорили к смертной казни.В книге «День М», которая стала за короткий период бестселлером, автор излагает свою версию начала Второй мировой войны. В частности, он рассказывает о том, что советское руководство во главе со Сталиным вело подготовку к новой мировой войне и распространению коммунистической идеологии во всём мире. В книге Резун выводит абсолютно точную дату начала войны – 6 июля 1941 года. Именно эта дата была запланирована Сталиным чуть ли не за два года до известных событий. Гитлер же просто опередил Сталина на две недели и нанёс ему превентивный удар. По мнению автора, со стороны Гитлера нападение на СССР было исключительно вынужденной мерой.Авторы видео убедительно развенчивают мифы, изложенные в книге «День М», и дают ответ на вопрос: «Кто на самом деле развязал Вторую мировую войну?»В другом ролике того же автора развенчиваются мифы Резуна о том, что появление незадолго до войны русско-немецких разговорников якобы доказывает факт подготовки СССР к войне. Приводится экспертное мнение по поводу того, что, во-первых, немцы выпустили немецко-русский разговорник раньше Советского Союза, во-вторых, в Москве выпускались и русско-английские разговорники, что вовсе не означает подготовки СССР к войне против Англии.