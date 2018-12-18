В СМИ заявляют о гибели россиянина в Сирии: "Десантник, но не кадровый военный"
Информационный портал «Астрахань 24» со ссылкой на группу «Десантное братство» сообщает о том, что на территории Сирийской Арабской Республики погиб гражданин России. Названо его имя – Александр Дудченко. Уточняется, что Дудченко попал под миномётный обстрел, который был устроен боевиками. При этом о точном месте гибели астраханца это издание не сообщает.
В материале говорится о том, что Александр Дудченко ранее проходил службу в ВДВ, но в Сирии кадровым военнослужащим не являлся. В каком статусе он присутствовал в Сирии, не конкретизируется.
По некоторым данным, россиянину было 33 года. Официального подтверждения данных о гибели россиянина в САР от МИД РФ или других государственных ведомств на данный момент нет.
При этом на ливанском информационном ресурсе AMN заявлено, что инцидент, приведший к гибели россиянина, произошёл в провинции Латакия (именно в этой провинции располагается российская база ВКС). В материале заявлено, что миномётный огонь открыла группировка из числа представителей так называемой «оппозиции». Трагические события происходили в районе населённого пункта Кинсибба.
Напомним, что сегодня глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил о существенном сокращении численности контингента ВС РФ на территории Сирии. По его словам, вывод основной группировки российских войск к местам постоянной дислокации в РФ уже завершён.
В материале говорится о том, что Александр Дудченко ранее проходил службу в ВДВ, но в Сирии кадровым военнослужащим не являлся. В каком статусе он присутствовал в Сирии, не конкретизируется.
По некоторым данным, россиянину было 33 года. Официального подтверждения данных о гибели россиянина в САР от МИД РФ или других государственных ведомств на данный момент нет.
При этом на ливанском информационном ресурсе AMN заявлено, что инцидент, приведший к гибели россиянина, произошёл в провинции Латакия (именно в этой провинции располагается российская база ВКС). В материале заявлено, что миномётный огонь открыла группировка из числа представителей так называемой «оппозиции». Трагические события происходили в районе населённого пункта Кинсибба.
Напомним, что сегодня глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил о существенном сокращении численности контингента ВС РФ на территории Сирии. По его словам, вывод основной группировки российских войск к местам постоянной дислокации в РФ уже завершён.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter