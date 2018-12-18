Кравчук предрёк развал России в случае оккупации Украины

Россия неминуемо прекратит свое существование в случае оккупации всей украинской территории, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает телеканал "112.Украина".По словам первого президента Украины, руководившего страной с 1991 по 1994 год, если Россия захватит Украину и оккупирует ее территорию, то в течении года просто перестанет существовать как государство, развалившись на множество мелких. А причиной этого, заявил Кравчук, будет Украина, которую никто не сможет одолеть. Для контроля украинской территории, России понадобится половина российской армии и 70% государственного бюджета. Россия не сможет долго держать в повиновении украинский народ и непременно прекратит существование.Кравчук утверждает, что в настоящее время Россия "даже с Крымом" справиться не может, чего уж тут "говорить об Украине".Это не первое высказывание экс-президента Украины такого рода в отношении России. В июне этого года Кравчук утверждал, что в "скором времени" Россия добровольно вернет Крым Украине, потому что "это непосильная задача" для Москвы. По его утверждению, Хрущев при Советском Союзе именно по этому передал полуостров в УССР, потому что "процветающая Украина могла его содержать", а дотационная РСФСР - не могла. А после того, как Украина "вложила в Крым сто миллиардов долларов", Россия его захватила.