Зенитный ракетно-пушечный комплекс Oerlikon Skyranger (Швейцария-Германия)
Некоторые задачи в контексте противовоздушной обороны могут эффективно решаться только зенитными системами с комбинированным вооружением – ракетами и пушками. Комплексы такого рода представляют интерес для разных заказчиков, и потому разрабатываются в нескольких странах. Одной из новейших разработок в области ракетно-пушечных систем является швейцарский комплекс Oerlikon Skyranger. В этом проекте предлагается зенитная система модульной архитектуры, включающая несколько элементов разного назначения с отличающимися возможностями.
Разработка проекта перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) началась в середине двухтысячных годов, и изначально ей занималась швейцарская компания Oerlikon Contraves. После ее вхождения в состав немецкой компании Rheinmetall разработчиком проекта стало противовоздушное отделение последней – Rheinmetall Air Defence. Впрочем, о первом разработчике не забыли, и он упоминается в названии готовой системы. Сейчас перспективный ЗРПК продвигается на международном рынке под названием Oerlikon Skyranger.
Первый опытный образец самоходки Skyranger Gun на базе БТР MOWAG Piranha. Фото Military-today.com
Проект «Скайрейнджер» изначально предусматривал создание зенитной системы с модульной архитектурой. В состав комплекса планировалось включить все основные средства обнаружения, управления и поражения, выполненные в виде отдельных компонентов. Их предлагалось устанавливать на различные шасси с подходящими характеристиками. Благодаря этому потенциальный заказчик мог получить боевые машины на желаемой базе, что должно было стать неплохим конкурентным преимуществом.
Развитие проекта Skyranger продолжается более десяти лет. За это время были созданы все основные компоненты и построены опытные образцы. Так, на рубеже последних десятилетий компания Rheinmetall Air Defence изготовила первый прототип зенитной артиллерийской установки на базе одного из существующих шасси и провела его испытания. По результатам первых проверок развитие проекта продолжилось. К настоящему времени последовательно разработали несколько версий некоторых компонентов комплекса. В частности, в этом году продемонстрировали артиллерийскую самоходку с новым боевым модулем Oerlikon Revolver Gun Mk 3.
Зенитный комплекс
На данный момент потенциальным заказчикам предлагается ЗРПК в составе четырех основных элементов. В полном составе комплекс «Скайрейнджер» способен следить за воздушным пространством в ближней зоне и уничтожать цели различных типов. Однако заказчик может приобретать только отдельные компоненты, которые затем можно встраивать в существующую систему ПВО. Впрочем, наибольшую эффективность ЗРПК Oerlikon Skyranger должен показывать именно в полном составе, рекомендованном производителем.
Ключевым элементом комплекса является Oerlikon Skyranger Search Radar Control Node (SRCN) – отдельная машина с радиолокационной станцией обнаружения и автоматизированным командным пунктом. Ее задачей является слежение за воздушной обстановкой, поиск целей и выдача целеуказания огневым средствам комплекса. Обнаружение цели, в зависимости от ее типа, осуществляется на дистанции в десятки километров. Сопровождение самолетов или вертолетов ведется с дальности 25 км. РЛС и командный пункт поддерживают связь с другими машинами комплекса при помощи защищенного радиоканала. Командная машина способна одновременно обслуживать до шести огневых средств.
Вторым элементом ЗРПК, привлекающим наибольшее внимание, является Oerlikon Skyranger Gun – зенитная самоходка с артиллерийским вооружением. Предлагается использование специального боевого отделения, оснащенного 35-мм автоматической пушкой и средствами управления. В последних версиях башни «Скайрейнджер» предусматриваются собственные средства поиска и сопровождения целей.
Вместе с артиллерийской самоходкой в состав комплекса входит изделие Oerlikon Skyranger Missile – пусковая установка зенитных ракет на мобильном шасси. Предлагаются два варианта пусковых установок, предназначенных для использования разных ракет. Одна из них разработана под конкретное оружие, тогда как другая совместима с разными ракетами. Заказчик может выбрать одну из этих установок на самоходном шасси или же приобрести обе.
Все средства ракетно-пушечного комплекса выполняются в виде модулей, пригодных для установки на то или иное шасси. Заказчику предлагается самостоятельно выбирать подходящие машины, учитывая необходимые грузоподъемность и внутренние объемы. К настоящему времени отдельные компоненты ЗРПК Skyranger были проверены на шасси двух типов производства разных стран. В обоих случаях характеристики комплекса соответствовали заявленным.
Модульная архитектура зенитного комплекса позволяет заказчику самостоятельно определять его состав. При этом существует оптимальная конфигурация ЗРПК, рекомендованная организацией-разработчиком. Специалисты Oerlikon / Rheinmetall рекомендуют ставить на дежурство зенитную батарею, включающую одну РЛС с командным пунктом SRCN, одну пусковую установку ракет и две артиллерийские самоходки. Максимально возможный состав батареи включает семь машин: шесть огневых и одну командную.
Пушечный компонент
Бывшая компания Oerlikon Contraves была известна своими разработками в области зенитной артиллерии. Она использовала свой богатый опыт и новейшие идеи при разработке перспективной боевой машины Skyranger Gun, и потому она оказывается одним из самых интересных компонентов всего комплекса. Кроме того, именно со строительства, испытаний и демонстрации артиллерийской самоходки началось продвижение нового проекта на рынке.
Летом этого года на одной из европейских выставок состоялся первый публичный показ машины Skyranger Gun на новой платформе и с новой башней. Эту машину построили на основе четырехосного колесного шасси ARTEC Boxer немецкого производства и оснастили орудийной башней Oerlikon Revolver Gun Mk3. Компания «Рейнметалл» не ограничилась одними лишь показами техники в составе статической экспозиции. В середине сентября на ее полигоне близ Цюриха состоялись показательные стрельбы, в ходе которых «Скайрейнджер» успешно перехватил и поразил несколько беспилотных летательных аппаратов.
На базовом шасси монтируется необитаемая башня с куполом из противопульной брони. Поверх собственного бронирования могут устанавливаться навесные модули, повышающие уровень защиты. Внешне новая башня Revolver Gun Mk3 немного отличается от предыдущих разработок в связи с применением иных компонентов, за счет которых достигается расширение возможностей. В лобовой части башни предусматривается крупный вырез для пушки, прикрытой характерной многоугольной маской-кожухом. На кожухе орудия располагается один из блоков бортовой аппаратуры. На крыше у кормы поместили компактную антенну РЛС сопровождения целей.
Боевой модуль оснащен 35-мм автоматической пушкой Rheinmetall / Oerlikon KDG. Орудие способно использовать выстрелы 35х228 мм со снарядами разных типов. Для более эффективного поражения воздушных целей особое внимание уделяется боеприпасам с программируемым взрывателем. Работа с ними обеспечивается отдельным прибором, интегрированным в конструкцию орудия. В зависимости от типа снаряда, ствол длиной 90 калибров позволяет получать начальную скорость свыше 1000 м/с. Техническая скорострельность достигает 1000 выстрелов в минуту. Предусмотрен дополнительный режим со стрельбой «одиночными» с темпом до 200 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы достигает 4 км.
Башня выполнена необитаемой, и ее внутренние объемы отданы под специальную аппаратуру, а также под ящики для боекомплекта. Внутри башни помещаются короба на 252 снарядов в лентах. Восполнение боекомплекта занимает минимальное время и осуществляется силами экипажа при помощи подвозчика боеприпасов. Проект Revolver Gun Mk3 предусматривает оснащение башни собственной РЛС сопровождения целей. Также имеется штатный блок оптико-электронного оборудования, обеспечивающий наблюдение и наведения в любое время суток.
Интерьер "Скайрейнджера" на базе "Пираньи": места командира и оператора-наводчика. Фото Military-today.com
Данные со средств обнаружения передаются на пульт оператора-наводчика, расположенный в корпусе базового шасси. Системы управления огнем обеспечивают стрельбу в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах. Боевая машина может работать самостоятельно или в связке с командным пунктом. Роль последнего может играть машина Skyranger SRCN или любой другой совместимый образец аналогичного назначения.
Экипаж Oerlikon Skyranger Gun, вне зависимости от типа базовой платформы, состоит из трех человек – водителя, командира и оператора. Все они находятся внутри корпуса; рабочие места в боевом отделении не предусматриваются.
Ракетная составляющая
В состав системы «Скайрейнджер» может входить отдельная боевая машина с пусковой установкой для управляемых ракет. Наличие такого компонента способно резко увеличить дальность действия и высотность всего комплекса при работе по разным воздушным целям. При этом заказчикам предлагается два варианта изделий Oerlikon Skyranger Missile, пригодных для использования разного оружия.
Прежде всего, предлагается пусковая установка в виде поворотной башни с парой боковых блоков для монтажа транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Такой боевой модуль совместим с различными шасси и может использовать ракеты разных типов. В частности, предусматривается интеграция управляемых ракет от переносного комплекса FIM-92 Stinger. Также возможно применение иных управляемых ракет со схожими массогабаритными параметрами. В предлагаемом виде такая установка несет боекомплект из восьми ракет.
Несколько лет назад компания «Рейнметалл» начала сотрудничество с южноафриканской фирмой Denel Dynamics. Результатом этого стала интеграция зенитных ракет Denel Cheetah в ряд проектов. Пусковая установка для подобных боеприпасов может входить и в состав комплекса Oerlikon Skyranger. Важной особенностью ракет Cheetah являются их сокращенные габариты. Благодаря им боекомплект одной машины может состоять из десятков ракет, что повышает потенциал ЗРПК при защите ближней зоны.
Плюсы и минусы
Как известно, одной из главных проблем артиллерийских зенитных систем является ограниченная дальность стрельбы. В сочетании с ограниченной точностью и необходимостью едва ли не прямого попадания это мешает получению желаемых результатов. Тем не менее, конструкторам Oerlikon Contraves, а впоследствии Rheinmetall Air Defence, похоже, удалось разобраться с этими проблемами. Их решение кроется в применении известных современных технологий.
Комплекс Oerlikon Skyranger включает отдельные машины с артиллерийским орудием и пусковыми установками ракет. Наличие двух видов вооружения позволяет более эффективно атаковать конкретные цели с учетом их класса, профиля полета и т.д. Компоненты нового ЗРПК в его последней версии оснащаются собственными системами наблюдения и обнаружения, что позволяет им эффективно работать самостоятельно или вместе, в том числе под управлением общего командного пункта.
Рекламное изображение обновленной боевой машины. Фото Rheinmetall Defence / rheinmetall-defence.com
Безусловным плюсом является совместимость средств комплекса с разными платформами. Уже продемонстрирована возможность установки устройств и агрегатов на два современных шасси. В будущем могут появиться новые образцы, наглядно демонстрирующие преимущества подобной модульной архитектуры. Следует отметить, что модульность является плюсом не только в контексте применения разных шасси. Благодаря модульной архитектуре самого комплекса заказчик может сформировать зенитную батарею, наиболее полно соответствующую его требованиям.
Впрочем, при внимательном рассмотрении ЗРПК Oerlikon Skyranger можно найти и слабые места. Прежде всего, это распределение основных средств зенитного комплекса между разными шасси. Ракеты, пушки и радиолокатор размещаются на разных машинах, что накладывает известные ограничения и может мешать решению боевых задач. Ракетно-пушечные комплексы ведущих зарубежных разработчиков, такие как российский «Панцирь-С1», чаще предусматривают монтаж всех средств на общем шасси.
Также определенные подозрения вызывает текущий статус проекта. Более десяти лет он находится в разработке и остается перспективным, но его реальное будущее все еще под вопросом. По тем или иным причинам – возможно даже технического характера – «Скайрейнджер» пока не вышел за пределы полигонов и выставочных площадок.
Сегодня и завтра
Согласно официальной информации компании Rheinmetall Air Defence, перспективный проект зенитного ракетно-пушечного комплекса Oerlikon Skyranger пока остается на стадии опытно-конструкторских работ. При этом компания-разработчик регулярно показывает свои новые достижения как в рамках проекта «Скайрейнджер», так и в области зенитных систем в целом. К примеру, в этом году состоялась первая демонстрация обновленной самоходной артиллерийской установки с боевым модулем Oerlikon Revolver Gun Mk3.
Первые выставки с участием этого образца прошли еще летом, а в сентябре компания «Рейнметалл» организовала демонстрационные стрельбы. В ходе этого мероприятия ее новейшие зенитные системы показывали свои возможности в деле борьбы с малоразмерными целями – беспилотными летательными аппаратами самолетного и вертолетного типа.
Как показывает рекламный ролик, подготовленный по результатам тестов-демонстраций, система Skyranger Gun действительно способна выявлять и поражать даже такие сложные цели. Электроника эффективно определяет местоположение цели и дальность до нее, после чего снаряды с программируемым взрывателем поражают ее осколками. На успешное уничтожение БПЛА требовалась всего одна очередь малой или средней длины.
В последние годы компания-разработчик регулярно упоминает, что ее проект зенитного комплекса уже успел заинтересовать некоторых зарубежных заказчиков и вскоре может стать темой нового экспортного контракта. Тем не менее, конкретные страны, которым предстоит стать первыми покупателями «Скайрейнджера», пока не назывались. Предугадать стартовых заказчиков новой техники крайне трудно. Зенитные орудия Oerlikon последних моделей пользуются большой популярностью и сохраняют свое место на рынке. Это затрудняет прогнозирование.
Демонстрационные стрельбы комплекса Oerlikon Skyranger, сентябрь 2018 г.
Впрочем, в контексте проекта Oerlikon Skyranger есть повод для пессимизма. Разработка нового образца военной техники стартовала больше десяти лет назад, и за прошедшее время компания-разработчик успела представить не только базовый проект, но и несколько вариантов его дальнейшего развития. Несмотря на это, перспективный ЗРПК пока не пошел в серию и не поставляется реальным заказчикам. Упоминаемый интерес со стороны неких зарубежных стран пока не был оформлен в виде контракта и не привел к началу поставок.
И все же компания-разработчик продолжает совершенствовать свой проект и разрабатывать новые варианты перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса. Стоит признать, что в основе проекта Oerlikon Skyranger лежат интересные и многообещающие идеи, действительно способные привлечь внимание заказчика и обеспечить получение высокой боевой эффективности. Однако пока они не привели к желаемым результатам, и компании Rheinmetall Air Defence предстоит продолжать работу как над самим проектом, так и над его продвижением на рынке.
По материалам сайтов:
https://rheinmetall-defence.com/
http://janes.com/
https://armyrecognition.com/
http://military-today.com/
http://army-guide.com/
https://army-technology.com/
Разработка проекта перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) началась в середине двухтысячных годов, и изначально ей занималась швейцарская компания Oerlikon Contraves. После ее вхождения в состав немецкой компании Rheinmetall разработчиком проекта стало противовоздушное отделение последней – Rheinmetall Air Defence. Впрочем, о первом разработчике не забыли, и он упоминается в названии готовой системы. Сейчас перспективный ЗРПК продвигается на международном рынке под названием Oerlikon Skyranger.
Первый опытный образец самоходки Skyranger Gun на базе БТР MOWAG Piranha. Фото Military-today.com
Проект «Скайрейнджер» изначально предусматривал создание зенитной системы с модульной архитектурой. В состав комплекса планировалось включить все основные средства обнаружения, управления и поражения, выполненные в виде отдельных компонентов. Их предлагалось устанавливать на различные шасси с подходящими характеристиками. Благодаря этому потенциальный заказчик мог получить боевые машины на желаемой базе, что должно было стать неплохим конкурентным преимуществом.
Развитие проекта Skyranger продолжается более десяти лет. За это время были созданы все основные компоненты и построены опытные образцы. Так, на рубеже последних десятилетий компания Rheinmetall Air Defence изготовила первый прототип зенитной артиллерийской установки на базе одного из существующих шасси и провела его испытания. По результатам первых проверок развитие проекта продолжилось. К настоящему времени последовательно разработали несколько версий некоторых компонентов комплекса. В частности, в этом году продемонстрировали артиллерийскую самоходку с новым боевым модулем Oerlikon Revolver Gun Mk 3.
Зенитный комплекс
На данный момент потенциальным заказчикам предлагается ЗРПК в составе четырех основных элементов. В полном составе комплекс «Скайрейнджер» способен следить за воздушным пространством в ближней зоне и уничтожать цели различных типов. Однако заказчик может приобретать только отдельные компоненты, которые затем можно встраивать в существующую систему ПВО. Впрочем, наибольшую эффективность ЗРПК Oerlikon Skyranger должен показывать именно в полном составе, рекомендованном производителем.
Ключевым элементом комплекса является Oerlikon Skyranger Search Radar Control Node (SRCN) – отдельная машина с радиолокационной станцией обнаружения и автоматизированным командным пунктом. Ее задачей является слежение за воздушной обстановкой, поиск целей и выдача целеуказания огневым средствам комплекса. Обнаружение цели, в зависимости от ее типа, осуществляется на дистанции в десятки километров. Сопровождение самолетов или вертолетов ведется с дальности 25 км. РЛС и командный пункт поддерживают связь с другими машинами комплекса при помощи защищенного радиоканала. Командная машина способна одновременно обслуживать до шести огневых средств.
Вторым элементом ЗРПК, привлекающим наибольшее внимание, является Oerlikon Skyranger Gun – зенитная самоходка с артиллерийским вооружением. Предлагается использование специального боевого отделения, оснащенного 35-мм автоматической пушкой и средствами управления. В последних версиях башни «Скайрейнджер» предусматриваются собственные средства поиска и сопровождения целей.
Вместе с артиллерийской самоходкой в состав комплекса входит изделие Oerlikon Skyranger Missile – пусковая установка зенитных ракет на мобильном шасси. Предлагаются два варианта пусковых установок, предназначенных для использования разных ракет. Одна из них разработана под конкретное оружие, тогда как другая совместима с разными ракетами. Заказчик может выбрать одну из этих установок на самоходном шасси или же приобрести обе.
Все средства ракетно-пушечного комплекса выполняются в виде модулей, пригодных для установки на то или иное шасси. Заказчику предлагается самостоятельно выбирать подходящие машины, учитывая необходимые грузоподъемность и внутренние объемы. К настоящему времени отдельные компоненты ЗРПК Skyranger были проверены на шасси двух типов производства разных стран. В обоих случаях характеристики комплекса соответствовали заявленным.
Модульная архитектура зенитного комплекса позволяет заказчику самостоятельно определять его состав. При этом существует оптимальная конфигурация ЗРПК, рекомендованная организацией-разработчиком. Специалисты Oerlikon / Rheinmetall рекомендуют ставить на дежурство зенитную батарею, включающую одну РЛС с командным пунктом SRCN, одну пусковую установку ракет и две артиллерийские самоходки. Максимально возможный состав батареи включает семь машин: шесть огневых и одну командную.
Пушечный компонент
Бывшая компания Oerlikon Contraves была известна своими разработками в области зенитной артиллерии. Она использовала свой богатый опыт и новейшие идеи при разработке перспективной боевой машины Skyranger Gun, и потому она оказывается одним из самых интересных компонентов всего комплекса. Кроме того, именно со строительства, испытаний и демонстрации артиллерийской самоходки началось продвижение нового проекта на рынке.
Летом этого года на одной из европейских выставок состоялся первый публичный показ машины Skyranger Gun на новой платформе и с новой башней. Эту машину построили на основе четырехосного колесного шасси ARTEC Boxer немецкого производства и оснастили орудийной башней Oerlikon Revolver Gun Mk3. Компания «Рейнметалл» не ограничилась одними лишь показами техники в составе статической экспозиции. В середине сентября на ее полигоне близ Цюриха состоялись показательные стрельбы, в ходе которых «Скайрейнджер» успешно перехватил и поразил несколько беспилотных летательных аппаратов.
На базовом шасси монтируется необитаемая башня с куполом из противопульной брони. Поверх собственного бронирования могут устанавливаться навесные модули, повышающие уровень защиты. Внешне новая башня Revolver Gun Mk3 немного отличается от предыдущих разработок в связи с применением иных компонентов, за счет которых достигается расширение возможностей. В лобовой части башни предусматривается крупный вырез для пушки, прикрытой характерной многоугольной маской-кожухом. На кожухе орудия располагается один из блоков бортовой аппаратуры. На крыше у кормы поместили компактную антенну РЛС сопровождения целей.
Боевой модуль оснащен 35-мм автоматической пушкой Rheinmetall / Oerlikon KDG. Орудие способно использовать выстрелы 35х228 мм со снарядами разных типов. Для более эффективного поражения воздушных целей особое внимание уделяется боеприпасам с программируемым взрывателем. Работа с ними обеспечивается отдельным прибором, интегрированным в конструкцию орудия. В зависимости от типа снаряда, ствол длиной 90 калибров позволяет получать начальную скорость свыше 1000 м/с. Техническая скорострельность достигает 1000 выстрелов в минуту. Предусмотрен дополнительный режим со стрельбой «одиночными» с темпом до 200 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы достигает 4 км.
Башня выполнена необитаемой, и ее внутренние объемы отданы под специальную аппаратуру, а также под ящики для боекомплекта. Внутри башни помещаются короба на 252 снарядов в лентах. Восполнение боекомплекта занимает минимальное время и осуществляется силами экипажа при помощи подвозчика боеприпасов. Проект Revolver Gun Mk3 предусматривает оснащение башни собственной РЛС сопровождения целей. Также имеется штатный блок оптико-электронного оборудования, обеспечивающий наблюдение и наведения в любое время суток.
Интерьер "Скайрейнджера" на базе "Пираньи": места командира и оператора-наводчика. Фото Military-today.com
Данные со средств обнаружения передаются на пульт оператора-наводчика, расположенный в корпусе базового шасси. Системы управления огнем обеспечивают стрельбу в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах. Боевая машина может работать самостоятельно или в связке с командным пунктом. Роль последнего может играть машина Skyranger SRCN или любой другой совместимый образец аналогичного назначения.
Экипаж Oerlikon Skyranger Gun, вне зависимости от типа базовой платформы, состоит из трех человек – водителя, командира и оператора. Все они находятся внутри корпуса; рабочие места в боевом отделении не предусматриваются.
Ракетная составляющая
В состав системы «Скайрейнджер» может входить отдельная боевая машина с пусковой установкой для управляемых ракет. Наличие такого компонента способно резко увеличить дальность действия и высотность всего комплекса при работе по разным воздушным целям. При этом заказчикам предлагается два варианта изделий Oerlikon Skyranger Missile, пригодных для использования разного оружия.
Прежде всего, предлагается пусковая установка в виде поворотной башни с парой боковых блоков для монтажа транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Такой боевой модуль совместим с различными шасси и может использовать ракеты разных типов. В частности, предусматривается интеграция управляемых ракет от переносного комплекса FIM-92 Stinger. Также возможно применение иных управляемых ракет со схожими массогабаритными параметрами. В предлагаемом виде такая установка несет боекомплект из восьми ракет.
Несколько лет назад компания «Рейнметалл» начала сотрудничество с южноафриканской фирмой Denel Dynamics. Результатом этого стала интеграция зенитных ракет Denel Cheetah в ряд проектов. Пусковая установка для подобных боеприпасов может входить и в состав комплекса Oerlikon Skyranger. Важной особенностью ракет Cheetah являются их сокращенные габариты. Благодаря им боекомплект одной машины может состоять из десятков ракет, что повышает потенциал ЗРПК при защите ближней зоны.
Плюсы и минусы
Как известно, одной из главных проблем артиллерийских зенитных систем является ограниченная дальность стрельбы. В сочетании с ограниченной точностью и необходимостью едва ли не прямого попадания это мешает получению желаемых результатов. Тем не менее, конструкторам Oerlikon Contraves, а впоследствии Rheinmetall Air Defence, похоже, удалось разобраться с этими проблемами. Их решение кроется в применении известных современных технологий.
Комплекс Oerlikon Skyranger включает отдельные машины с артиллерийским орудием и пусковыми установками ракет. Наличие двух видов вооружения позволяет более эффективно атаковать конкретные цели с учетом их класса, профиля полета и т.д. Компоненты нового ЗРПК в его последней версии оснащаются собственными системами наблюдения и обнаружения, что позволяет им эффективно работать самостоятельно или вместе, в том числе под управлением общего командного пункта.
Рекламное изображение обновленной боевой машины. Фото Rheinmetall Defence / rheinmetall-defence.com
Безусловным плюсом является совместимость средств комплекса с разными платформами. Уже продемонстрирована возможность установки устройств и агрегатов на два современных шасси. В будущем могут появиться новые образцы, наглядно демонстрирующие преимущества подобной модульной архитектуры. Следует отметить, что модульность является плюсом не только в контексте применения разных шасси. Благодаря модульной архитектуре самого комплекса заказчик может сформировать зенитную батарею, наиболее полно соответствующую его требованиям.
Впрочем, при внимательном рассмотрении ЗРПК Oerlikon Skyranger можно найти и слабые места. Прежде всего, это распределение основных средств зенитного комплекса между разными шасси. Ракеты, пушки и радиолокатор размещаются на разных машинах, что накладывает известные ограничения и может мешать решению боевых задач. Ракетно-пушечные комплексы ведущих зарубежных разработчиков, такие как российский «Панцирь-С1», чаще предусматривают монтаж всех средств на общем шасси.
Также определенные подозрения вызывает текущий статус проекта. Более десяти лет он находится в разработке и остается перспективным, но его реальное будущее все еще под вопросом. По тем или иным причинам – возможно даже технического характера – «Скайрейнджер» пока не вышел за пределы полигонов и выставочных площадок.
Сегодня и завтра
Согласно официальной информации компании Rheinmetall Air Defence, перспективный проект зенитного ракетно-пушечного комплекса Oerlikon Skyranger пока остается на стадии опытно-конструкторских работ. При этом компания-разработчик регулярно показывает свои новые достижения как в рамках проекта «Скайрейнджер», так и в области зенитных систем в целом. К примеру, в этом году состоялась первая демонстрация обновленной самоходной артиллерийской установки с боевым модулем Oerlikon Revolver Gun Mk3.
Первые выставки с участием этого образца прошли еще летом, а в сентябре компания «Рейнметалл» организовала демонстрационные стрельбы. В ходе этого мероприятия ее новейшие зенитные системы показывали свои возможности в деле борьбы с малоразмерными целями – беспилотными летательными аппаратами самолетного и вертолетного типа.
Как показывает рекламный ролик, подготовленный по результатам тестов-демонстраций, система Skyranger Gun действительно способна выявлять и поражать даже такие сложные цели. Электроника эффективно определяет местоположение цели и дальность до нее, после чего снаряды с программируемым взрывателем поражают ее осколками. На успешное уничтожение БПЛА требовалась всего одна очередь малой или средней длины.
В последние годы компания-разработчик регулярно упоминает, что ее проект зенитного комплекса уже успел заинтересовать некоторых зарубежных заказчиков и вскоре может стать темой нового экспортного контракта. Тем не менее, конкретные страны, которым предстоит стать первыми покупателями «Скайрейнджера», пока не назывались. Предугадать стартовых заказчиков новой техники крайне трудно. Зенитные орудия Oerlikon последних моделей пользуются большой популярностью и сохраняют свое место на рынке. Это затрудняет прогнозирование.
Демонстрационные стрельбы комплекса Oerlikon Skyranger, сентябрь 2018 г.
Впрочем, в контексте проекта Oerlikon Skyranger есть повод для пессимизма. Разработка нового образца военной техники стартовала больше десяти лет назад, и за прошедшее время компания-разработчик успела представить не только базовый проект, но и несколько вариантов его дальнейшего развития. Несмотря на это, перспективный ЗРПК пока не пошел в серию и не поставляется реальным заказчикам. Упоминаемый интерес со стороны неких зарубежных стран пока не был оформлен в виде контракта и не привел к началу поставок.
И все же компания-разработчик продолжает совершенствовать свой проект и разрабатывать новые варианты перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса. Стоит признать, что в основе проекта Oerlikon Skyranger лежат интересные и многообещающие идеи, действительно способные привлечь внимание заказчика и обеспечить получение высокой боевой эффективности. Однако пока они не привели к желаемым результатам, и компании Rheinmetall Air Defence предстоит продолжать работу как над самим проектом, так и над его продвижением на рынке.
По материалам сайтов:
https://rheinmetall-defence.com/
http://janes.com/
https://armyrecognition.com/
http://military-today.com/
http://army-guide.com/
https://army-technology.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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