По-братски: 2 члена ЕАЭС "воздержались" при голосовании по резолюции против РФ

Памятник Назарбаеву

Опубликован полный список делегаций на Генассамблее ООН, отвергших украинскую резолюцию, направленную против России. Речь идёт о проекте резолюции, в котором Киев предлагал осудить Россию за строительство Крымского моста, «милитаризацию» Крыма, Чёрного и Азовского морей. Напомним, что в итоге антироссийская резолюция была принята, однако в этот раз поддержали её в гораздо меньшей степени, чем в ходе голосований по прошлым подобного рода проектам.Кто же голосовал против украинского проекта резолюции? Список стран выглядит следующим образом: Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан, Южный Судан, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве и сама Российская Федерация. Всего – 19 стран.Украинский проект резолюции, отказывающий РФ в элементарном праве на защиту своих границ, поддержали 66 стран. Понятно, что это Украина и все страны НАТО. Но есть и весьма знаковые аспекты. Так, откровенно антироссийскую резолюцию поддержала, глава МИД которой несколько недель назад называл РФ «союзником». В этом же списке, добивающихся партнёрских отношений после многочисленных провокаций в Сирии, а также рассказывающая о дружеских намеренияхНо даже это не так удивляет, как позиция отдельных стран из Евразийского экономического союза. Так, Казахстан и Киргизия решили «умыть руки» и предусмотрительно (как бы чего не вышло) воздержаться. Это по-братски...То есть, Узбекистан, который членом ЕАЭС не является, Россию поддержал, а представители Бишкека и Астаны решили, что лучше будет остаться от предъявления однозначной позиции в стороне.