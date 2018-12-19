День военной контрразведки. 100 лет
19 декабря свой профессиональный праздник отмечают военные контрразведчики Российской Федерации. В этом году дата очень памятная – ведь День военной контрразведки отмечается в честь ее создания 19 декабря 1918 года. Сто лет назад молодое советское государство задумалось о необходимости централизации силовых структур, отвечающих за безопасность в вооруженных силах.
1918 год – разгар Гражданской войны. Советская Россия противостоит белым армиям, иностранным интервентам, многочисленным повстанческим и откровенно бандитским формированиям. Естественно, что в такой ситуации государство крайне нуждалось в эффективной системе военной контрразведки. Решение об ее создании было принято Центральным комитетом РКП (б). Военная контрразведка получила название Особого отдела Всероссийской Чрезвычайной комиссии при Совете Народных Комиссаров РСФСР. В структуру Особого отдела вошли прежде разрозненные Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией и органы военного контроля.
Разумеется, военная контрразведка существовала и до 1918 года. В Российской империи вопрос о необходимости создания подобной структуры остро встал в самом начале ХХ века, когда нашей стране угрожали агрессивные устремления Японии, Германии, Великобритании. 20 января 1903 года военный министр империи генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин представил проект создания специальной структуры, которая бы отвечала за розыск и поимку иностранных шпионов, а также предателей в собственных рядах.
В проекте структура называлась «разведочное отделение». Интересно, что создавалось оно негласно, в атмосфере строжайшей секретности. Куропаткин считал, что если отделение учредить официально, то был бы утрачен смысл его тайного существования. Даже руководитель военного разведывательного отделения назывался «состоящий в распоряжении начальника Главного Штаба».
Первым руководителем военной контрразведки стал ротмистр Владимир Николаевич Лавров. До перевода в военное министерство он служил начальником Тифлисского охранного отделения. То есть, это был в большей степени профессиональный сыщик, оперативник высокой квалификации. Численность его подчиненных также была невелика. Из Тифлиса вместе с Лавровым прибыли старший наблюдательный агент губернский секретарь Перешивкин и два наблюдательных агента – запасные сверхсрочные унтер-офицеры Зацаринский и Исаенко. Чуть позже численность разведывательного отделения выросла до 13 человек.
Однако столь малочисленная структура не могла обеспечить растущие потребности Российской империи. Поэтому руководство страны обсуждало возможности дальнейшего совершенствования службы. В апреле 1911 г. был принят закон «Об отпуске из государственной казны средств на секретные расходы Военного министерства».
8 июня 1911 года было утверждено Положение о контрразведывательных отделениях. Военная контрразведка была подчинена отделу генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба. Создавались отделения при командованиях военных округов – Петербургское, Московское, Виленское, Варшавское, Одесское, Киевское, Тифлисское, Иркутское и Хабаровское. Таким образом, лишь в 1911 году было положено начало формированию разветвленной системы военной контрразведки. В этом России, кстати, удалось опередить даже Германию, которая озаботилась созданием военной контрразведки несколько позже.
Однако, после того, как в 1917 году в стране произошли Февральская и Октябрьская революции, практически всю контрразведывательную систему пришлось создавать с нуля. У истоков советской военной контрразведки стояли профессиональные революционеры – Михаил Кедров, Феликс Дзержинский, Вячеслав Менжинский. Именно этим людям Советская Россия была обязана оперативному созданию контрразведывательной структуры, которая быстро стала демонстрировать крайне высокую степень эффективности.
Первым руководителем советской военной контрразведки – Особого отдела ВЧК – стал Михаил Сергеевич Кедров, член РСДРП с 1901 года, известный революционер, который еще в годы Первой русской революции занимался снабжением рабочих дружин оружием и отвечал за подпольную деятельность в ряде партийных организаций. У Кедрова был значительный опыт нелегальной работы, поэтому он достаточно быстро освоился с новым видом деятельности.
В 1919 году Михаила Кедрова сменил на посту руководителя военной контрразведки сам Феликс Дзержинский, занимавший пост председателя ВЧК при СНК РСФСР. Это обстоятельство лишь подчеркивало особую значимость военной контрразведки для советского государства, поскольку ее возглавил сам руководитель основной советской спецслужбы. С июля 1920 по июль 1922 гг. Особым отделом ВЧК руководил Вячеслав Рудольфович Менжинский – еще один видный деятель советских спецслужб, который затем возглавил ОГПУ СССР.
Главное, с чем сталкивались руководители Особого отдела ВЧК в 1918-1919 гг. – нехватка квалифицированных сотрудников. В этом не было ничего удивительного, поскольку брать их было негде – царские контрразведчики и разведчики однозначно рассматривались как враждебные советской власти элементы, а количество революционеров с опытом подпольной работы было не столь велико, да и большинство из них занимали серьезные позиции в партийной иерархии. Тем не менее, кадровый дефицит удалось разрешить – в Особые отделы ВЧК набирали опытных большевиков – фронтовиков и преданных новой власти выходцев из рабочего класса.
В годы Гражданской войны особые отделы обеспечивали многие победы Красной Армии, выявляли вражескую агентуру, а кроме того боролись с контрреволюционными элементами и уголовными преступниками, в том числе и среди красноармейцев. Ведь не секрет, что в годы войны в действующую армию набирались самые разные люди и среди них хватало и настоящих преступников, и вражеских агентов, и просто недобросовестных на руку людей. Со всеми ними и боролись чекисты из особых отделов.
После окончания Гражданской войны продолжалась работа по совершенствованию системы военной контрразведки. В течение 1920-х – 1930-х гг. военная контрразведка советского государства прошла ряд серьезных кадровых и организационных пертурбаций. Но, при этом, она очень неплохо справлялась со своей основной функцией – защитой Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота от деятельности вражеских шпионов и диверсантов. А времена ведь были серьезные! Чего стоит одно басмаческое движение в Средней Азии? Многочисленные проникновения диверсантов через советские границы на Дальнем Востоке и в Восточной Европе? Естественно, что и среди командиров и комиссаров РККА были люди, склонные к сотрудничеству с вражескими разведками. Их и выявляли «особисты», которые все больше играли роль и наблюдателей за общим морально-нравственным и политическим состоянием военнослужащих.
Тяжелым испытанием для органов военной контрразведки, как и для всей нашей страны, стала Великая Отечественная война. Военные контрразведчики с самых первых дней войны оказались на фронте, в составе действующих армий, где с честью выполняли свои обязанности по борьбе с гитлеровскими шпионами и диверсантами, с предателями и мародерами из числа военнослужащих Красной Армии, с уголовными преступниками и дезертирами.
19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР было объявлено о создании Главного управления контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам!»), вошедшего в состав Народного комиссариата обороны СССР. Кроме того, управление «СМЕРШ» было создано в составе Народного комиссариата военно-морского флота СССР, а отдел «СМЕРШ» - в составе Народного комиссариата внутренних дел СССР. ГУКР возглавил Виктор Абакумов - личность неоднозначная, но сильная и неординарная, сыгравшая далеко не последнюю роль в победе над врагом.
Слово «смершевец» в годы Великой Отечественной войны стало нарицательным. Вражеские шпионы и собственные предатели боялись «смершевцев» как огня. Надо отметить, что и «смершевцы» принимали самое непосредственное участие в боевых операциях – как на фронте, так и в тылу. Сотрудники «СМЕРШ» активно работали на территориях, освобождаемых от гитлеровской оккупации, где выявляли вражескую агентуру, предателей, полицаев, уголовных преступников. Множество гитлеровских карателей, пытавшихся загримироваться под невинных мирных людей и даже выдавать себя за партизан или подпольщиков, было разоблачено «смершевцами» при освобождении оккупированных территорий.
Неоценим вклад «СМЕРШа» в выявление лиц, сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами и принимавших участие в массовом уничтожении советских граждан, в охране концлагерей, убийствах и насилии над мирным населением. После Победы в Великой Отечественной войне «СМЕРШ» просуществовал еще целый год – до мая 1946 года. В обязанности «смершевцев» в мирное время входило изучение личных дел советских офицеров и солдат, возвращавшихся из плена, а также деятельности лиц, находившихся на оккупированных территориях. И, надо сказать, с этими задачами «смершевцы» также справлялись прекрасно.
Тем не менее, в мирное время требовалась уже несколько иная структура военной контрразведки. Поэтому в мае 1946 года ГУКР «СМЕРШ» было расформировано, а вместо него созданы все те же особые отделы. С 1954 года они входили в систему 3-го Главного управления КГБ при Совете Министров СССР.
Основной функционал особых отделов оставался тем же – выявление вражеской агентуры, диверсантов, борьба с потенциальным предательством в рядах собственных вооруженных сил. Затем в задачи военной контрразведки вошла и антитеррористическая деятельность. Стоит отметить, что в годы «Холодной войны» работать военным контрразведчикам было не легче, чем в военное время. Советские контрразведчики продолжали выявлять иностранных шпионов, другие враждебные элементы.
В 1979-1989 гг. Советский Союз участвовал в кровопролитной войне в Афганистане. Естественно, что в составе действующего в Афганистане Ограниченного контингента советских войск были и сотрудники военной контрразведки. Им приходилось привыкать к работе в новых, очень необычных условиях и выявлять уже не шпионов западных держав, а лазутчиков и диверсантов из числа афганских моджахедов. В обязанности военных контрразведчиков вошла и борьба с распространением в составе контингента преступлений уголовной направленности, в том числе связанных с употреблением довольно доступных в Афганистане наркотических веществ.
Тем не менее, при всей серьезности своей структуры, советская военная контрразведка не была свободна от тех недостатков, которые были присущи советской государственной системе и, в конечном итоге, и погубили советское государство. Многие военные контрразведчики, особенно из числа представителей более старших поколений, даже были вынуждены уйти со службы, но основная часть все же продолжила служить уже новой стране – Российской Федерации.
Опыт военных контрразведчиков очень серьезно пригодился во время локальных вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве, в первую очередь в Первой и Второй Чеченских кампаниях. Нельзя не отметить и важность работы военных контрразведчиков по противодействию криминальной деятельности в вооруженных силах. Ведь не является секретом, что во время общей неразберихи «лихих девяностых» не лучшие времена переживали и вооруженные силы. Безденежье и стремление «жить красиво» заставили некоторых военнослужащих встать на путь криминальной деятельности – продавать оружие преступникам или, наоборот, распространять в частях наркотики. Борьба с подобными преступлениями также стала постоянным спутником работы органов военной контрразведки.
В настоящее время военная контрразведка России входит в состав Федеральной службы безопасности. Департамент военной контрразведки подчиняется в организационном отношении Службе контрразведки ФСБ России.
Руководителем Департамента военной контрразведки является генерал-полковник Николай Юрьев. Его подчиненные только за последние пять лет предотвратили четыре террористических акта в вооруженных силах, изъяли более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и около 2 млн боеприпасов, 377 штук самодельных бомб, более 32 тонн взрывчатых веществ. Как и другие подразделения ФСБ РФ, военная контрразведка ответственно и достойно несет службу по защите нашей страны.
В День военной контрразведки мы поздравляем всех сотрудников и ветеранов советской и российской военной контрразведки с профессиональным праздником. Служба «особистов» очень часто держится в большой тайне, но от этого она не становится менее нужной и России, и ее вооруженным силам.
1918 год – разгар Гражданской войны. Советская Россия противостоит белым армиям, иностранным интервентам, многочисленным повстанческим и откровенно бандитским формированиям. Естественно, что в такой ситуации государство крайне нуждалось в эффективной системе военной контрразведки. Решение об ее создании было принято Центральным комитетом РКП (б). Военная контрразведка получила название Особого отдела Всероссийской Чрезвычайной комиссии при Совете Народных Комиссаров РСФСР. В структуру Особого отдела вошли прежде разрозненные Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией и органы военного контроля.
Разумеется, военная контрразведка существовала и до 1918 года. В Российской империи вопрос о необходимости создания подобной структуры остро встал в самом начале ХХ века, когда нашей стране угрожали агрессивные устремления Японии, Германии, Великобритании. 20 января 1903 года военный министр империи генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин представил проект создания специальной структуры, которая бы отвечала за розыск и поимку иностранных шпионов, а также предателей в собственных рядах.
В проекте структура называлась «разведочное отделение». Интересно, что создавалось оно негласно, в атмосфере строжайшей секретности. Куропаткин считал, что если отделение учредить официально, то был бы утрачен смысл его тайного существования. Даже руководитель военного разведывательного отделения назывался «состоящий в распоряжении начальника Главного Штаба».
Первым руководителем военной контрразведки стал ротмистр Владимир Николаевич Лавров. До перевода в военное министерство он служил начальником Тифлисского охранного отделения. То есть, это был в большей степени профессиональный сыщик, оперативник высокой квалификации. Численность его подчиненных также была невелика. Из Тифлиса вместе с Лавровым прибыли старший наблюдательный агент губернский секретарь Перешивкин и два наблюдательных агента – запасные сверхсрочные унтер-офицеры Зацаринский и Исаенко. Чуть позже численность разведывательного отделения выросла до 13 человек.
Однако столь малочисленная структура не могла обеспечить растущие потребности Российской империи. Поэтому руководство страны обсуждало возможности дальнейшего совершенствования службы. В апреле 1911 г. был принят закон «Об отпуске из государственной казны средств на секретные расходы Военного министерства».
8 июня 1911 года было утверждено Положение о контрразведывательных отделениях. Военная контрразведка была подчинена отделу генерал-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба. Создавались отделения при командованиях военных округов – Петербургское, Московское, Виленское, Варшавское, Одесское, Киевское, Тифлисское, Иркутское и Хабаровское. Таким образом, лишь в 1911 году было положено начало формированию разветвленной системы военной контрразведки. В этом России, кстати, удалось опередить даже Германию, которая озаботилась созданием военной контрразведки несколько позже.
Однако, после того, как в 1917 году в стране произошли Февральская и Октябрьская революции, практически всю контрразведывательную систему пришлось создавать с нуля. У истоков советской военной контрразведки стояли профессиональные революционеры – Михаил Кедров, Феликс Дзержинский, Вячеслав Менжинский. Именно этим людям Советская Россия была обязана оперативному созданию контрразведывательной структуры, которая быстро стала демонстрировать крайне высокую степень эффективности.
Первым руководителем советской военной контрразведки – Особого отдела ВЧК – стал Михаил Сергеевич Кедров, член РСДРП с 1901 года, известный революционер, который еще в годы Первой русской революции занимался снабжением рабочих дружин оружием и отвечал за подпольную деятельность в ряде партийных организаций. У Кедрова был значительный опыт нелегальной работы, поэтому он достаточно быстро освоился с новым видом деятельности.
В 1919 году Михаила Кедрова сменил на посту руководителя военной контрразведки сам Феликс Дзержинский, занимавший пост председателя ВЧК при СНК РСФСР. Это обстоятельство лишь подчеркивало особую значимость военной контрразведки для советского государства, поскольку ее возглавил сам руководитель основной советской спецслужбы. С июля 1920 по июль 1922 гг. Особым отделом ВЧК руководил Вячеслав Рудольфович Менжинский – еще один видный деятель советских спецслужб, который затем возглавил ОГПУ СССР.
Главное, с чем сталкивались руководители Особого отдела ВЧК в 1918-1919 гг. – нехватка квалифицированных сотрудников. В этом не было ничего удивительного, поскольку брать их было негде – царские контрразведчики и разведчики однозначно рассматривались как враждебные советской власти элементы, а количество революционеров с опытом подпольной работы было не столь велико, да и большинство из них занимали серьезные позиции в партийной иерархии. Тем не менее, кадровый дефицит удалось разрешить – в Особые отделы ВЧК набирали опытных большевиков – фронтовиков и преданных новой власти выходцев из рабочего класса.
В годы Гражданской войны особые отделы обеспечивали многие победы Красной Армии, выявляли вражескую агентуру, а кроме того боролись с контрреволюционными элементами и уголовными преступниками, в том числе и среди красноармейцев. Ведь не секрет, что в годы войны в действующую армию набирались самые разные люди и среди них хватало и настоящих преступников, и вражеских агентов, и просто недобросовестных на руку людей. Со всеми ними и боролись чекисты из особых отделов.
После окончания Гражданской войны продолжалась работа по совершенствованию системы военной контрразведки. В течение 1920-х – 1930-х гг. военная контрразведка советского государства прошла ряд серьезных кадровых и организационных пертурбаций. Но, при этом, она очень неплохо справлялась со своей основной функцией – защитой Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота от деятельности вражеских шпионов и диверсантов. А времена ведь были серьезные! Чего стоит одно басмаческое движение в Средней Азии? Многочисленные проникновения диверсантов через советские границы на Дальнем Востоке и в Восточной Европе? Естественно, что и среди командиров и комиссаров РККА были люди, склонные к сотрудничеству с вражескими разведками. Их и выявляли «особисты», которые все больше играли роль и наблюдателей за общим морально-нравственным и политическим состоянием военнослужащих.
Тяжелым испытанием для органов военной контрразведки, как и для всей нашей страны, стала Великая Отечественная война. Военные контрразведчики с самых первых дней войны оказались на фронте, в составе действующих армий, где с честью выполняли свои обязанности по борьбе с гитлеровскими шпионами и диверсантами, с предателями и мародерами из числа военнослужащих Красной Армии, с уголовными преступниками и дезертирами.
19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР было объявлено о создании Главного управления контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам!»), вошедшего в состав Народного комиссариата обороны СССР. Кроме того, управление «СМЕРШ» было создано в составе Народного комиссариата военно-морского флота СССР, а отдел «СМЕРШ» - в составе Народного комиссариата внутренних дел СССР. ГУКР возглавил Виктор Абакумов - личность неоднозначная, но сильная и неординарная, сыгравшая далеко не последнюю роль в победе над врагом.
Слово «смершевец» в годы Великой Отечественной войны стало нарицательным. Вражеские шпионы и собственные предатели боялись «смершевцев» как огня. Надо отметить, что и «смершевцы» принимали самое непосредственное участие в боевых операциях – как на фронте, так и в тылу. Сотрудники «СМЕРШ» активно работали на территориях, освобождаемых от гитлеровской оккупации, где выявляли вражескую агентуру, предателей, полицаев, уголовных преступников. Множество гитлеровских карателей, пытавшихся загримироваться под невинных мирных людей и даже выдавать себя за партизан или подпольщиков, было разоблачено «смершевцами» при освобождении оккупированных территорий.
Неоценим вклад «СМЕРШа» в выявление лиц, сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами и принимавших участие в массовом уничтожении советских граждан, в охране концлагерей, убийствах и насилии над мирным населением. После Победы в Великой Отечественной войне «СМЕРШ» просуществовал еще целый год – до мая 1946 года. В обязанности «смершевцев» в мирное время входило изучение личных дел советских офицеров и солдат, возвращавшихся из плена, а также деятельности лиц, находившихся на оккупированных территориях. И, надо сказать, с этими задачами «смершевцы» также справлялись прекрасно.
Тем не менее, в мирное время требовалась уже несколько иная структура военной контрразведки. Поэтому в мае 1946 года ГУКР «СМЕРШ» было расформировано, а вместо него созданы все те же особые отделы. С 1954 года они входили в систему 3-го Главного управления КГБ при Совете Министров СССР.
Основной функционал особых отделов оставался тем же – выявление вражеской агентуры, диверсантов, борьба с потенциальным предательством в рядах собственных вооруженных сил. Затем в задачи военной контрразведки вошла и антитеррористическая деятельность. Стоит отметить, что в годы «Холодной войны» работать военным контрразведчикам было не легче, чем в военное время. Советские контрразведчики продолжали выявлять иностранных шпионов, другие враждебные элементы.
В 1979-1989 гг. Советский Союз участвовал в кровопролитной войне в Афганистане. Естественно, что в составе действующего в Афганистане Ограниченного контингента советских войск были и сотрудники военной контрразведки. Им приходилось привыкать к работе в новых, очень необычных условиях и выявлять уже не шпионов западных держав, а лазутчиков и диверсантов из числа афганских моджахедов. В обязанности военных контрразведчиков вошла и борьба с распространением в составе контингента преступлений уголовной направленности, в том числе связанных с употреблением довольно доступных в Афганистане наркотических веществ.
Тем не менее, при всей серьезности своей структуры, советская военная контрразведка не была свободна от тех недостатков, которые были присущи советской государственной системе и, в конечном итоге, и погубили советское государство. Многие военные контрразведчики, особенно из числа представителей более старших поколений, даже были вынуждены уйти со службы, но основная часть все же продолжила служить уже новой стране – Российской Федерации.
Опыт военных контрразведчиков очень серьезно пригодился во время локальных вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве, в первую очередь в Первой и Второй Чеченских кампаниях. Нельзя не отметить и важность работы военных контрразведчиков по противодействию криминальной деятельности в вооруженных силах. Ведь не является секретом, что во время общей неразберихи «лихих девяностых» не лучшие времена переживали и вооруженные силы. Безденежье и стремление «жить красиво» заставили некоторых военнослужащих встать на путь криминальной деятельности – продавать оружие преступникам или, наоборот, распространять в частях наркотики. Борьба с подобными преступлениями также стала постоянным спутником работы органов военной контрразведки.
В настоящее время военная контрразведка России входит в состав Федеральной службы безопасности. Департамент военной контрразведки подчиняется в организационном отношении Службе контрразведки ФСБ России.
Руководителем Департамента военной контрразведки является генерал-полковник Николай Юрьев. Его подчиненные только за последние пять лет предотвратили четыре террористических акта в вооруженных силах, изъяли более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия и около 2 млн боеприпасов, 377 штук самодельных бомб, более 32 тонн взрывчатых веществ. Как и другие подразделения ФСБ РФ, военная контрразведка ответственно и достойно несет службу по защите нашей страны.
В День военной контрразведки мы поздравляем всех сотрудников и ветеранов советской и российской военной контрразведки с профессиональным праздником. Служба «особистов» очень часто держится в большой тайне, но от этого она не становится менее нужной и России, и ее вооруженным силам.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- pbs990.livejournal.com, nvdaily.ru
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