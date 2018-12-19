Политика на грани войны

Заявление главы МИД Сергея Лаврова в интервью «Комсомольской правде» о «нацистских, неонацистских чертах» евромайданного режима на Украине, несомненно, знаковое, предваряющее не менее жёсткое заявление по этому поводу Владимира Путина. Это поворот в политике России не только по отношению к бандеровскому режиму Порошенко, но, похоже, и к породившему его Западу.Ещё Лавров сказал о готовящейся Киевом в последней декаде декабря провокации в Крыму, что прозвучало неожиданно на фоне сообщений из ДНР о сосредоточении ВСУ под Мариуполем и Горловкой. В случае провокации ответные меры России будут таковы, что «мало не покажется», предупредил Лавров, и не только Порошенко, но и англо-американских военных советников его. И тут же немного успокоил общественность: «Воевать с Украиной мы не будем, я обещаю».Киевский политолог Михаил Погребинский разъяснил это противоречие: по его мнению, провокаторам «мало не покажется», если будет угроза уничтожения населения Крыма и Донбасса, а до этого, подразумевает Погребинский, дело вряд ли дойдёт.Но где возможна провокация в Крыму? География полуострова Крым ограничивает возможности для наземной провокации, воздушная провокация маловероятна ввиду преимущества в воздухе ВКС РФ. Киеву остаётся повторить провокацию в Керченском проливе, повторить попытку свободно прорваться бронекатерами под Крымским мостом. США и весь прогрессивно-демократический Запад выступают как бы за свободу мореплавания в Керченском проливе, поэтому здесь Бандера может рассчитывать на политическое прикрытие новой провокации Западом. А москитный бандеровский флот имеет ещё как минимум два бронекатера в Одессе и два в Бердянске.Другое важное заявление Сергея Лаврова прозвучало в форме вопроса о признании ЛДНР: «Оставим остальную Украину нацистам?» «Воевать с Украиной мы не будем», но, похоже, это успокаивающее заявление Лаврова не распространяется на нацистский бандеровский режим. Если он продолжит «боевые действия малой интенсивности», как ему советуют англо-американские советники, тогда тоже «мало не покажется».Отметим, что Порошенко открывает ещё и внутренний религиозный фронт на Украине, связанный с создаваемой якобы автокефальной раскольнической церковью ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием. Нардеп Нестор Шуфрич, приближенный к Юлии Тимошенко, выступил на российском телеканале в защиту канонической УПЦ МП. Дмитро Ярош, глава вооружённого авангарда боевиков «революции гидности», тоже нардеп, и убеждённый нацист, объявил охоту «на московских попов». А чего ожидать от него Несторам Шуфричам и прихожанину УПЦ МП боксёру Усику?На наш взгляд, Порошенко может вести отчасти самостоятельную игру, отстраняясь от Запада, потому что у него есть политическая опора – это бандеровские нацисты вроде Дмитро Яроша, Андрея Парубия и других мелких националистических фюреров. Введением военного положения в пограничных с Россией регионах и националистической истерией Порошенко стремится в фюреры бандеровского режима, будущие президентские выборы — это «демократическое» оформление его фюрерства, в своё время так же «демократически» пришёл к власти в Германии Гитлер.Если Виктор Янукович пытался усидеть на двух стульях, донецком и западенском, быть президентом «всей Украины», и упал между ними, то Порошенко сидит полностью на одном бандеровском стуле, и это делает его власть более устойчивой.От крупной провокации против России бандеровский режим останавливает, кажется, не столько военный ответ России, сколько угроза полной экономической блокады со стороны России, что быстро приведёт экономику Украины к коллапсу без всякой войны. Поэтому Порошенко балансирует на грани войны.Самая большая проблема для России – это русско-язычное население Юго-востока Украины, которое бандеровцам совершенно не жалко, они ведут себя на Юго-востоке как оккупанты и используют не задумываясь и солдат, и моряков, и мирное население в своих провокациях. Георгий Тука, замминистра «по оккупированным территориям», публично назвал «сволочью» население Юго-востока Украины, и ни один правозащитник нигде не вздрогнул! Бандеровцы не считают добрую половину населения страны лояльным к своей власти, поэтому так легко идут на санкции против России, «зачистки», провокации и обстрелы населённых пунктов Донбасса.Важно точно понимать, что такое сегодня Вашингтон на Украине: это спецпредставитель США Курт Волкер или госсекретарь Майк Помпео с Трампом? Порошенко нужны гарантии помощи от США и личной безопасности от Тимошенко, Гриценко и прочих претендентов на власть, их обещает, наверное, Курт Волкер, но чего стоят его обещания? Президент Трамп дистанцируется от украинской темы, явно недолюбливает Порошенко и способен на неожиданные решения.Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала Порошенко «проявить мудрость». Видимо, не вздумать покушаться на газовый российский транзит в Европу. В общем, наступающий 2019 год обещает нам большие перемены и к лучшему, и к худшему.