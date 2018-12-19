Чемоданы без ручек. ВМФ покупает серию бесполезных кораблей

Командование Военно-морским флотом России отказалось от концепции корвета охраны водных районов (ОВР). Взамен планируется создание патрульных кораблей. Об этом главнокомандующий Военно-Морским флотом РФ адмирал Виктор Чирков заявил в блиц-интервью Центральному Военно-морскому порталу.

Главкомат не видит перспективы в создании кораблей, ранее обозначенных как "Корвет ОВР". Одна из главных задач ОВР — обеспечение охраны и обороны сил ВМФ в районах военно-морских баз и на прилегающих к ним территориях. Эта задача теперь выполняется береговыми средствами наблюдения, стационарными гидроакустическими станциями и береговыми ракетно-артиллерийскими войсками, имеющими на вооружении противокорабельные ракеты разной дальности, а также противолодочную и ударную авиацию.

Отказавшись от корвета, ВМФ обратился к идее создания патрульных кораблей — менее вооруженных, но обладающих большей автономностью и универсальностью, способных, в том числе, выходить и в дальние походы. Разработкой проекта патрульного корабля будет заниматься ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро".

Что будут представлять из себя новые патрульные корабли — говорить пока преждевременно.

Также мы планируем пополнить Черноморский флот шестью патрульными кораблями открытого моря проекта 22160. Их уже собирают на Зеленодольском судостроительном заводе. Экипажи кораблей в том числе займутся патрулированием территориальных вод в 200-мильной исключительной экономической зоне России, возьмут на себя охрану наших кораблей и судов на переходе морем и будут выполнять задачи, связанные с обороной военно-морских баз и водных районов.

Если говорить в целом, то корабли проекта 22160 можно рассматривать как современное средство реагирования на новые угрозы в море. Имею в виду пресечение контрабандной и пиратской деятельности, поиск и оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологический мониторинг окружающей среды и т.д.

С 2003 года задача защиты и охраны экономических и иных законных интересов государства во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации поставлена перед ФСБ России, составной частью которой являются пограничные органы.