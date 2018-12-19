Возрождение американо-турецкой дружбы вновь откладывается
Вашингтон опроверг сенсационную новость о готовности Белого дома осуществить экстрадицию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США и обвиняемого правоохранительными органами в организации военного переворота летом 2016 года.
Напомним, что Анкара не без основания считает, что спецслужбы США, опекающие Гюлена, имеют непосредственное отношение к подготовке путча. При этом Эрдоган давал понять, что готов возложить всю ответственность за это на ушедшую администрацию Барака Обамы и начать «все с белого листа» с новой республиканской демонстрацией Дональда Трампа.
Так примерно поступил и сам Эрдоган, полностью переложив ответственность за сбитый российский бомбардировщик на заговорщиков-гюленистов. Которые якобы таким образом старались поссорить Анкару с Москвой.
Сам американский лидер обвинял своего предшественника в том, что проводимая его кабинетом политика разрушила отношения Америки с ее ключевым союзником – Турцией. Кроме того Трамп давал понять, что турецкий коллега ему весьма симпатичен, и он надеется на установление с ним дружеских и хороших рабочих отношений.
Другой серьезной проблемой в отношении двух стран стала поддержка американцами курдских незаконных вооруженных формирований, действующих на севере Сирии. В деятельности курдских сепаратистов, которых Турция считает террористами, Анкара видит прямую угрозу своей национальной безопасности, и требует от США прекратить их поддержку.
Кризис в отношениях с Турцией создает для Америки очень серьезные проблемы. Помимо того, что Анкара перестала в Сирии и Ираке играть по вашингтонскому сценарию и более не может рассматриваться в качестве американского форпоста в регионе, она вступила пусть и в ситуационный, но альянс с такими противниками США, как Россия и Иран. К этому можно прибавить и такие неприятные для американцев программы российско-турецкого взаимодействия, как энергетическое и военно-техническое сотрудничество.
Иными словами, Вашингтон крайне заинтересован в восстановлении полноценных союзнических отношений с Анкарой. Чистки, которым Эдроган периодически подвергает турецкие силовые структуры, традиционно наполненные американскими агентами влияниями, не оставляют шансов на успех нового переворота. То есть нужно строить отношения именно с этим руководством Турции. В свете чего возникал и возникает вопрос: что реально готов Вашингтон добавить к «добрым словам» Трампа?
И тут прозвучали две поистине сенсационные новости. Первая из них заключалась в том, что на полях недавнего саммита стран «большой двадцатки» в Аргентине президент США якобы обещал выдать Турции Фетхуллаха Гюлена. Об этом объявил 16 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других», — сказал турецкий министр.
Как будто возникли подвижки и по второму вопросу – курдскому. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Конья, отметив, что США положительно отнеслись к военной операции, которая Турция планирует начать вскоре в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Турецкий лидер отметил, что Турция официально объявила о скором начале военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. «Этот вопрос обсуждался с главой Белого дома. Вашингтон положительно отнесся к планам Анкары. Теперь мы следуем нашим инициативам. Турция очистит от террористов всю территорию Сирии и уничтожит всех боевиков», — подчеркнул Эрдоган, добавив, что если США считают себя стратегическим партнером Турции, то должны помочь ей ликвидировать угрозы, исходящие от YPG/PKK (курдские «Отряды народной самообороны»).
«Я говорил с Трампом. Террористы должны уйти в районы Сирии к востоку от реки Евфрат. В противном случае Турция заставит их сделать это. Действия террористов в Сирии беспокоят Турцию», — добавил турецкий президент.
Исходя из этих двух заявлений, можно было бы заключить, что встреча в Буэнос-Айрес стала по-настоящему прорывной, и Эрдоган сумел-таки «прогнуть» Трампа и совершить невозможное – заставить американцев считаться с чужими национальными интересами.
Однако вскоре выяснилось, что это все это может быть не совсем так. «Голос Америки» сообщил, что Дональд Трамп не обещал во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выдать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
«Во время встречи с президентом Эрдоганом на G20 президент не брал на себя обязательства выдать Фетхуллаха Гюлена», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, какой именно, ресурс не сообщает.
Возникает изрядная интрига. Кто именно из четверых лжёт: Эрдоган, Трамп, «Голос Америки» или неназванный высокопоставленный чиновник?
Между тем было опровергнуто и утверждение турецкого лидера о якобы достигнутом с США консенсусе по операции на Севере Сирии. Представитель министерства обороны США Шон Робертсон, комментируя выступление Эрдогана о подготовке новой операции на территории САР, заявил, что любые односторонние действия Турции на северо-востоке Сирии недопустимы и вызывают серьёзную обеспокоенность, «особенно если американские военные могут присутствовать там или вблизи этой зоны, вызывают серьезную обеспокоенность».
Отметим также, что практически синхронно с этим «предупреждением» Пентагона курдские боевики перешли к явно террористическим действиям на подконтрольных Турции и турецким прокси территориях.
Так, 16 декабря в Африне, в районе многолюдного овощного рынка был взорван заминированный автомобиль. В результате взрыва погибло 9 человек. Турецкие источники констатируют резкую активизацию подполья YPG после того, как США официально выступили против очередной операции ВС Турции на севере Сирии, в районе сирийского Манбиджа и на восточном берегу Евфрата.
Очевидно и то, что без санкции вашингтонских покровителей боевики YPG, являющиеся американскими прокси, едва ли бы предприняли такие шаги. И это однозначно будет понято турками как прямой вызов со стороны американцев.
А как же быть в этом случае с обещаниями Трампа, данными им Эрдогану на саммите «большой двадцатки»? Скажем сразу: немыслимо, чтобы турецкий президент, подобно Петру Порошенко, начал бы выдумывать и приписывать собеседнику то, чего он не говорил. Репутационные вопросы для него имеют огромное значение, и рисковать ими он бы не стал.
Исходя из этого, можно предположить, что Дональд Трамп действительно дал Эрдогану определенные гарантии относительно операции на северо-востоке САР и экстрадиции мятежного проповедника. Напомним, что американцы уже давали туркам обещание по удалению YPG из Манбиджа, которое, правда, не выполнили. Что же касается выдачи Гюлена, то подобный, казалось бы, невероятный шаг, вполне в логике Трампа. Который, как известно, публично заявил, что не считает смерть Хашогги достаточной причиной чтобы ставить под вопрос выгодные контракты с Саудовской Аравией.
Отметим, что стратегическое геополитическое значение Турции для США не менее значимо, чем королевства саудитов.
Однако обещания, данные Трампом, его окружение, видимо, не собирается исполнять. То есть он может обещать что угодно, давать любые гарантии, это не имеет никакого значения. Будет сделано только то, что получит одобрение тех, кто реально является подлинной властью в США. Команда Трампа с самого начала не тянула на группу единомышленников, преданных своему лидеру. В дальнейшем же президента заставили избавиться от наиболее преданных ему людей. В результате он оказался чуть ли не в изоляции, практически лишенный субъектности и реальных рычагов власти. Причем нельзя исключать и того, что выполнение некоторых обязательств Трампа целенаправленно саботируется его окружением, чтобы «подставить» его и лишний раз показать его недееспособность и неадекватность.
О том, какой репутационной ущерб это наносит самим США, они, похоже, не задумываются. «Свалить» Трампа любой ценой стало для них сверхзадачей и идеей-фикс. В контексте этого вопрос о ценности и целесообразности встречи нашего президента с американским коллегой, который, как мы видим, не может ни за что отвечать, является праздным.
Напомним, что Анкара не без основания считает, что спецслужбы США, опекающие Гюлена, имеют непосредственное отношение к подготовке путча. При этом Эрдоган давал понять, что готов возложить всю ответственность за это на ушедшую администрацию Барака Обамы и начать «все с белого листа» с новой республиканской демонстрацией Дональда Трампа.
Так примерно поступил и сам Эрдоган, полностью переложив ответственность за сбитый российский бомбардировщик на заговорщиков-гюленистов. Которые якобы таким образом старались поссорить Анкару с Москвой.
Сам американский лидер обвинял своего предшественника в том, что проводимая его кабинетом политика разрушила отношения Америки с ее ключевым союзником – Турцией. Кроме того Трамп давал понять, что турецкий коллега ему весьма симпатичен, и он надеется на установление с ним дружеских и хороших рабочих отношений.
Другой серьезной проблемой в отношении двух стран стала поддержка американцами курдских незаконных вооруженных формирований, действующих на севере Сирии. В деятельности курдских сепаратистов, которых Турция считает террористами, Анкара видит прямую угрозу своей национальной безопасности, и требует от США прекратить их поддержку.
Кризис в отношениях с Турцией создает для Америки очень серьезные проблемы. Помимо того, что Анкара перестала в Сирии и Ираке играть по вашингтонскому сценарию и более не может рассматриваться в качестве американского форпоста в регионе, она вступила пусть и в ситуационный, но альянс с такими противниками США, как Россия и Иран. К этому можно прибавить и такие неприятные для американцев программы российско-турецкого взаимодействия, как энергетическое и военно-техническое сотрудничество.
Иными словами, Вашингтон крайне заинтересован в восстановлении полноценных союзнических отношений с Анкарой. Чистки, которым Эдроган периодически подвергает турецкие силовые структуры, традиционно наполненные американскими агентами влияниями, не оставляют шансов на успех нового переворота. То есть нужно строить отношения именно с этим руководством Турции. В свете чего возникал и возникает вопрос: что реально готов Вашингтон добавить к «добрым словам» Трампа?
И тут прозвучали две поистине сенсационные новости. Первая из них заключалась в том, что на полях недавнего саммита стран «большой двадцатки» в Аргентине президент США якобы обещал выдать Турции Фетхуллаха Гюлена. Об этом объявил 16 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других», — сказал турецкий министр.
Как будто возникли подвижки и по второму вопросу – курдскому. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Конья, отметив, что США положительно отнеслись к военной операции, которая Турция планирует начать вскоре в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Турецкий лидер отметил, что Турция официально объявила о скором начале военной операции в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. «Этот вопрос обсуждался с главой Белого дома. Вашингтон положительно отнесся к планам Анкары. Теперь мы следуем нашим инициативам. Турция очистит от террористов всю территорию Сирии и уничтожит всех боевиков», — подчеркнул Эрдоган, добавив, что если США считают себя стратегическим партнером Турции, то должны помочь ей ликвидировать угрозы, исходящие от YPG/PKK (курдские «Отряды народной самообороны»).
«Я говорил с Трампом. Террористы должны уйти в районы Сирии к востоку от реки Евфрат. В противном случае Турция заставит их сделать это. Действия террористов в Сирии беспокоят Турцию», — добавил турецкий президент.
Исходя из этих двух заявлений, можно было бы заключить, что встреча в Буэнос-Айрес стала по-настоящему прорывной, и Эрдоган сумел-таки «прогнуть» Трампа и совершить невозможное – заставить американцев считаться с чужими национальными интересами.
Однако вскоре выяснилось, что это все это может быть не совсем так. «Голос Америки» сообщил, что Дональд Трамп не обещал во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выдать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
«Во время встречи с президентом Эрдоганом на G20 президент не брал на себя обязательства выдать Фетхуллаха Гюлена», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, какой именно, ресурс не сообщает.
Возникает изрядная интрига. Кто именно из четверых лжёт: Эрдоган, Трамп, «Голос Америки» или неназванный высокопоставленный чиновник?
Между тем было опровергнуто и утверждение турецкого лидера о якобы достигнутом с США консенсусе по операции на Севере Сирии. Представитель министерства обороны США Шон Робертсон, комментируя выступление Эрдогана о подготовке новой операции на территории САР, заявил, что любые односторонние действия Турции на северо-востоке Сирии недопустимы и вызывают серьёзную обеспокоенность, «особенно если американские военные могут присутствовать там или вблизи этой зоны, вызывают серьезную обеспокоенность».
Отметим также, что практически синхронно с этим «предупреждением» Пентагона курдские боевики перешли к явно террористическим действиям на подконтрольных Турции и турецким прокси территориях.
Так, 16 декабря в Африне, в районе многолюдного овощного рынка был взорван заминированный автомобиль. В результате взрыва погибло 9 человек. Турецкие источники констатируют резкую активизацию подполья YPG после того, как США официально выступили против очередной операции ВС Турции на севере Сирии, в районе сирийского Манбиджа и на восточном берегу Евфрата.
Очевидно и то, что без санкции вашингтонских покровителей боевики YPG, являющиеся американскими прокси, едва ли бы предприняли такие шаги. И это однозначно будет понято турками как прямой вызов со стороны американцев.
А как же быть в этом случае с обещаниями Трампа, данными им Эрдогану на саммите «большой двадцатки»? Скажем сразу: немыслимо, чтобы турецкий президент, подобно Петру Порошенко, начал бы выдумывать и приписывать собеседнику то, чего он не говорил. Репутационные вопросы для него имеют огромное значение, и рисковать ими он бы не стал.
Исходя из этого, можно предположить, что Дональд Трамп действительно дал Эрдогану определенные гарантии относительно операции на северо-востоке САР и экстрадиции мятежного проповедника. Напомним, что американцы уже давали туркам обещание по удалению YPG из Манбиджа, которое, правда, не выполнили. Что же касается выдачи Гюлена, то подобный, казалось бы, невероятный шаг, вполне в логике Трампа. Который, как известно, публично заявил, что не считает смерть Хашогги достаточной причиной чтобы ставить под вопрос выгодные контракты с Саудовской Аравией.
Отметим, что стратегическое геополитическое значение Турции для США не менее значимо, чем королевства саудитов.
Однако обещания, данные Трампом, его окружение, видимо, не собирается исполнять. То есть он может обещать что угодно, давать любые гарантии, это не имеет никакого значения. Будет сделано только то, что получит одобрение тех, кто реально является подлинной властью в США. Команда Трампа с самого начала не тянула на группу единомышленников, преданных своему лидеру. В дальнейшем же президента заставили избавиться от наиболее преданных ему людей. В результате он оказался чуть ли не в изоляции, практически лишенный субъектности и реальных рычагов власти. Причем нельзя исключать и того, что выполнение некоторых обязательств Трампа целенаправленно саботируется его окружением, чтобы «подставить» его и лишний раз показать его недееспособность и неадекватность.
О том, какой репутационной ущерб это наносит самим США, они, похоже, не задумываются. «Свалить» Трампа любой ценой стало для них сверхзадачей и идеей-фикс. В контексте этого вопрос о ценности и целесообразности встречи нашего президента с американским коллегой, который, как мы видим, не может ни за что отвечать, является праздным.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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