Игра в «кошки-мышки» на черноморском ТВД начата. Справимся ли без анаэробных «убийц» КУГ проекта 677?
Буквально позавчера вечером при спокойном эскортировании со стороны патрульного катера «TCSG29» Береговой охраны наших «турецких друзей», а также смиренном молчании официальной Анкары в акваторию Чёрного моря под покровом сумерек вошёл корабль гидрографической разведки Королевского Военно-морского флота Великобритании HMS «Echo» (H87), главной целью которого является далеко не официально анонсированное для СМИ «обеспечение свободы мореплавания в регионе», а детальное картографирования рельефа дна наиболее мелководных северо-западных участков Чёрного моря посредством современных активных гидроакустических комплексов для облегчения процесса обнаружения дизель-электрических ПЛ пр. 636.3 «Варшавянка» британскими противолодочными фрегатами класса «Dukе» и американскими многоцелевыми эсминцами УРО «Arleigh Burke», которые выдвинутся в регион в начале следующего года.
Проход HMS «Echo» через проливы Дарданеллы и Босфор состоялся без привычных шума и пыли (как это обычно происходило при заходе надводных кораблей 6-го Оперативного флота ВМС США), а поэтому наши масс-медиа стали публиковать новость примерно с 18-часовым опозданием. И главной причиной тому является не столько факт перехода «Echo» через проливы в тёмное время суток, сколько умалчивание события официальными военно-дипломатическими источниками, а возможно, и требование к местным СМИ о необходимости держать язык за зубами. Данный факт совершенно не вызывает удивления, ведь буквально за пару дней до этого господин Эрдоган достаточно неожиданно для всех заявил о том, что контракт на поставку турецким военно-воздушным силам многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35A Block 3F «Lightning-II» вполне жизнеспособен, и Анкара рассчитывает на получение 120 машин данного типа, в то время как первоначальные условия контракта, заключённого между корпорацией «Lockheed Martin» и турецким правительством по линии иностранных военных продаж предусматривали поставку 100 истребителей «Лайтнинг-2». Стало быть, заключённый с «Рособоронэкспортом» контракт на поставку турецкой армии 4 дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» внезапно перестал быть камнем преткновения в выполнении сделки о покупке американских F-35A; плюс ко всему, перед турками ещё и замаячил бонус в виде увеличения количества приобретаемых машин на 20 единиц.
И здесь возникает совершенно адекватный вопрос: за какие «плюшки» со стороны турецкого руководства Госдепартамент США и Белый дом вновь дали «зелёный свет» на дальнейшее выполнение контракта, да ещё и с внушительным поощрением в виде 5 дополнительных звеньев F-35A? Ответ здесь напрашивается один. Речь идёт о предоставлении Военно-морским силам США и Королевскому ВМФ Великобритании полной свободы действий в акватории Чёрного моря (включая беспрепятственный трафик отдельных, а также входящих в КУГ надводных боевых кораблей ОВМС НАТО) на период возможного широкомасштабного конфликта в Азово-Черноморском регионе. При этом в случае выдвижения Москвой претензий к Анкаре относительно пособничества "произволу" флотов США и Великобритании в Черноморском регионе турецкая сторона может легко аргументировать свои действия соблюдением ключевых положений Конвенции Монтрё даже в том случае, если они будут регулярно нарушаться ОВМС Североатлантического альянса. Чего ещё можно было ожидать от продажного окружения Реджепа Эрдогана… Впрочем, всё продемонстрировала ситуация с "идлибским гадюшником".
Нас же сейчас куда более волнует вопрос акустической скрытности подводной составляющей Черноморского флота ВМФ России от гидроакустических комплексов, размещённых как на корабле гидрографической разведки HMS "Echo" и противолодочных фрегатах Тип 23 "Дюк", так и на эсминцах управления ракетным оружием класса "Arleigh Burke". Учитывая тот факт, что дизель-электрические подлодки пр. 636.3 "Варшавянка" обладают уровнем шума порядка 48—52 дБ при естественном фоне в 45 дБ, а небольшие географические размеры Чёрного моря позволяют им оперировать практически во всей акватории на "тихом ходу" (2—4 узла) и своевременно выходить на рубежи пуска 533-мм торпед УГСТ "Физик-2" с радиусом действия 50 км по кораблям ОВМС НАТО, вскрыть их местоположение будет крайне затруднительно даже посредством "бульбовых" гидроакустических комплексов AN/SQS-53C. Ещё более сложной задачей будет пеленгование "Варшавянок" с дистанции более 150—200 км, откуда они могут без затруднений применять 3-хмаховые высокоманевренные ПКР 3М54Э "Калибр-ПЛ", способные легко прорывать "противоракетные зонтики" устаревших корабельных ЗРК "Sea Wolf, установленных на фрегатах типа "Дюк".
Но есть и негативный момент. Данные субмарины оснащены стандартными дизель-электрическими энергетическими установками, которые требуют всплытия на поверхность каждые 24 часа для подзарядки свинцово-кислотных аккумуляторов в режиме РДП. Даже несмотря на то, что подлодки пр. 636.3, учитывая географические преимущества Чёрного моря, имеют возможность подзаряжать аккумуляторы в районах, прикрываемых крымскими зенитно-ракетными дивизионами С-400 "Триумф", их выход на режим РДП и запуск дизель-генераторов будет означать неминуемое обнаружение шноркелей посредством бортовых радаров AN/APY-10 в режиме обращённой синтезированной апертуры (ISAR), обнаружение продуктов горения дизельного топлива c помощью газоанализаторов, либо пеленгование инфракрасного излучения от продуктов горения дизельного топлива посредством ИК-канала, используемого оптико-электронными комплексами MX-20HD. Всё это оборудование имеется в распоряжении противолодочных самолётов P-8A "Poseidon". После этого "Посейдон" может расставить сразу несколько активно-пассивных радиогидроакустических буев на участках предполагаемого прохода российских ДЭПЛ после окончания процесса подзарядки и выхода в открытое море. Естественно, при таком раскладе начало сопровождения превращается во вполне реальный сценарий со всеми вытекающими последствиями
Ликвидировать данную проблему могло бы принятие на вооружение 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ещё более сверхмалошумных и передовых анаэробных субмарин пр. 677 "Лада", которые способны находиться под водой более 15—20 суток благодаря применению принципиально новой воздухонезависимой энергетической установки, представленной электрохимическим генератором, функционирующим за счёт риформинга дизельного топлива. Но на сегодняшний день, несмотря на вполне объективную оценку параметров детища "Адмиралтейских верфей" со стороны многочисленных аналитических порталов рунета, можно констатировать, что задействовать этих бесшумных "убийц КУГ" в назревающем военном столкновении в Чёрном море мы не успеем, ведь единственной принятой на вооружение субмариной родственного типа является Б-585 "Санкт-Петербург" в стандартном дизель-электрическом исполнении.
Источники информации:
http://bastion-karpenko.narod.ru/677_LADA.html
https://twitter.com/Saturn5_/status/1074720267631509504
https://eadaily.com/ru/news/2018/12/18/korabl-razvedchik-hms-echo-vms-velikobritanii-voshel-v-chernoe-more-smi
http://airwar.ru/enc/sea/p8.html
Проход HMS «Echo» через проливы Дарданеллы и Босфор состоялся без привычных шума и пыли (как это обычно происходило при заходе надводных кораблей 6-го Оперативного флота ВМС США), а поэтому наши масс-медиа стали публиковать новость примерно с 18-часовым опозданием. И главной причиной тому является не столько факт перехода «Echo» через проливы в тёмное время суток, сколько умалчивание события официальными военно-дипломатическими источниками, а возможно, и требование к местным СМИ о необходимости держать язык за зубами. Данный факт совершенно не вызывает удивления, ведь буквально за пару дней до этого господин Эрдоган достаточно неожиданно для всех заявил о том, что контракт на поставку турецким военно-воздушным силам многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35A Block 3F «Lightning-II» вполне жизнеспособен, и Анкара рассчитывает на получение 120 машин данного типа, в то время как первоначальные условия контракта, заключённого между корпорацией «Lockheed Martin» и турецким правительством по линии иностранных военных продаж предусматривали поставку 100 истребителей «Лайтнинг-2». Стало быть, заключённый с «Рособоронэкспортом» контракт на поставку турецкой армии 4 дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» внезапно перестал быть камнем преткновения в выполнении сделки о покупке американских F-35A; плюс ко всему, перед турками ещё и замаячил бонус в виде увеличения количества приобретаемых машин на 20 единиц.
И здесь возникает совершенно адекватный вопрос: за какие «плюшки» со стороны турецкого руководства Госдепартамент США и Белый дом вновь дали «зелёный свет» на дальнейшее выполнение контракта, да ещё и с внушительным поощрением в виде 5 дополнительных звеньев F-35A? Ответ здесь напрашивается один. Речь идёт о предоставлении Военно-морским силам США и Королевскому ВМФ Великобритании полной свободы действий в акватории Чёрного моря (включая беспрепятственный трафик отдельных, а также входящих в КУГ надводных боевых кораблей ОВМС НАТО) на период возможного широкомасштабного конфликта в Азово-Черноморском регионе. При этом в случае выдвижения Москвой претензий к Анкаре относительно пособничества "произволу" флотов США и Великобритании в Черноморском регионе турецкая сторона может легко аргументировать свои действия соблюдением ключевых положений Конвенции Монтрё даже в том случае, если они будут регулярно нарушаться ОВМС Североатлантического альянса. Чего ещё можно было ожидать от продажного окружения Реджепа Эрдогана… Впрочем, всё продемонстрировала ситуация с "идлибским гадюшником".
Нас же сейчас куда более волнует вопрос акустической скрытности подводной составляющей Черноморского флота ВМФ России от гидроакустических комплексов, размещённых как на корабле гидрографической разведки HMS "Echo" и противолодочных фрегатах Тип 23 "Дюк", так и на эсминцах управления ракетным оружием класса "Arleigh Burke". Учитывая тот факт, что дизель-электрические подлодки пр. 636.3 "Варшавянка" обладают уровнем шума порядка 48—52 дБ при естественном фоне в 45 дБ, а небольшие географические размеры Чёрного моря позволяют им оперировать практически во всей акватории на "тихом ходу" (2—4 узла) и своевременно выходить на рубежи пуска 533-мм торпед УГСТ "Физик-2" с радиусом действия 50 км по кораблям ОВМС НАТО, вскрыть их местоположение будет крайне затруднительно даже посредством "бульбовых" гидроакустических комплексов AN/SQS-53C. Ещё более сложной задачей будет пеленгование "Варшавянок" с дистанции более 150—200 км, откуда они могут без затруднений применять 3-хмаховые высокоманевренные ПКР 3М54Э "Калибр-ПЛ", способные легко прорывать "противоракетные зонтики" устаревших корабельных ЗРК "Sea Wolf, установленных на фрегатах типа "Дюк".
Но есть и негативный момент. Данные субмарины оснащены стандартными дизель-электрическими энергетическими установками, которые требуют всплытия на поверхность каждые 24 часа для подзарядки свинцово-кислотных аккумуляторов в режиме РДП. Даже несмотря на то, что подлодки пр. 636.3, учитывая географические преимущества Чёрного моря, имеют возможность подзаряжать аккумуляторы в районах, прикрываемых крымскими зенитно-ракетными дивизионами С-400 "Триумф", их выход на режим РДП и запуск дизель-генераторов будет означать неминуемое обнаружение шноркелей посредством бортовых радаров AN/APY-10 в режиме обращённой синтезированной апертуры (ISAR), обнаружение продуктов горения дизельного топлива c помощью газоанализаторов, либо пеленгование инфракрасного излучения от продуктов горения дизельного топлива посредством ИК-канала, используемого оптико-электронными комплексами MX-20HD. Всё это оборудование имеется в распоряжении противолодочных самолётов P-8A "Poseidon". После этого "Посейдон" может расставить сразу несколько активно-пассивных радиогидроакустических буев на участках предполагаемого прохода российских ДЭПЛ после окончания процесса подзарядки и выхода в открытое море. Естественно, при таком раскладе начало сопровождения превращается во вполне реальный сценарий со всеми вытекающими последствиями
Ликвидировать данную проблему могло бы принятие на вооружение 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ещё более сверхмалошумных и передовых анаэробных субмарин пр. 677 "Лада", которые способны находиться под водой более 15—20 суток благодаря применению принципиально новой воздухонезависимой энергетической установки, представленной электрохимическим генератором, функционирующим за счёт риформинга дизельного топлива. Но на сегодняшний день, несмотря на вполне объективную оценку параметров детища "Адмиралтейских верфей" со стороны многочисленных аналитических порталов рунета, можно констатировать, что задействовать этих бесшумных "убийц КУГ" в назревающем военном столкновении в Чёрном море мы не успеем, ведь единственной принятой на вооружение субмариной родственного типа является Б-585 "Санкт-Петербург" в стандартном дизель-электрическом исполнении.
Источники информации:
http://bastion-karpenko.narod.ru/677_LADA.html
https://twitter.com/Saturn5_/status/1074720267631509504
https://eadaily.com/ru/news/2018/12/18/korabl-razvedchik-hms-echo-vms-velikobritanii-voshel-v-chernoe-more-smi
http://airwar.ru/enc/sea/p8.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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