МВФ решил выделить кредит для поддержки майданного режима Украины

В Международном валютном фонде приняли решение в экстренном порядке оказать финансовую помощь действующему майданному режиму, уровень поддержки которого со стороны украинского народа крайне низок. Речь идёт о «помощи» в виде очередного кредита. И этим кредитом коллективный Запад пытается спасти в первую очередь те американские вложения в украинский хаос, которые в своё время были сделаны и озвучены.МВФ принял решение о выделении Киеву кредита stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Срок кредита достаточно мал – 14 месяцев.До 25 декабря Украине обещали перечислить первый транш в размере 1,4 млрд долларов. Два других транша – в течение следующего года.При этом не сообщается, под какой конкретно процент Киев получает эти средства. Однако косвенно о том, что процент крайне высок, может говорить подтверждённый МВФ кредитный рейтинг Украины, находящийся фактически на преддефолтной отметке. Международные институты, подконтрольные США, искусственно установили этот рейтинг, несмотря на то, что реальные его показатели должны соответствовать дефолту из-за отказа (неспособности) Киева расплачиваться по ранее полученным кредитам.Нужно отметить, что в 2019 году Украина должна выплатить около 12 млрд «кредитных» долларов. И выдаваемый МВФ кредит пойдёт в том числе и на погашение накопленных процентов. Зато у Порошенко теперь есть повод заявлять о «большой финансовой победе» и надеяться на рост своего собственного (президентского) рейтинга.