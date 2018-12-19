В ДНР рассказали о задачах британского спецназа в зоне конфликта на Донбассе

Руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил о нахождении в районе линии соприкосновения сторон на Донбассе представителей британского спецназа. По словам Безсонова, военной разведке народной республики стало известно о том, что представители британской спецструктуры SAS присутствуют на горловском направлении.Основной задачей натовских представителей, по словам Безсонова, является проведение специальной операции по похищению с территории ДНР военнослужащих республиканской Народной милиции – в первую очередь членов военного командования.На этом фоне из ЛДНР продолжают приходить сведения об обстрелах со стороны украинских силовиков. Накануне был осуществлён обстрел села Спартак – к северу от Донецка. Об этом сообщают представители Совместного центра по контролю и координации. Со стороны Авдеевского направления по Спартаку были выпущены 4 мины калибра 82 мм. Вечером ВСУ открыли огонь по посёлку шахты Гагарина в Горловке. Использовались в том числе и гранатомёты.Обращает на себя внимание тот факт, что киевская сторона уже не выходит на контакт, который мог бы свестись к традиционному за последние годы обсуждению новогоднего и рождественского перемирия. Это свидетельствует о том, что никакое перемирие не входит в планы украинских властей. В случае мира на Донбассе украинцы обратят пристальное внимание на экономические проблемы своей страны и напрямую спросят с действующих властей. А отвечать на эти вопросы власти не хотят.