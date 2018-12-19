Горбачёв ответил на слова Путина об одностороннем разоружении СССР

К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских.

Выступая перед командным составом Вооружённых сил РФ, президент России Владимир Путин отметил странность шага советского руководства, подписывавшего договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. По словам Путина, странность состоит в том, что у СССР фактически не было РСМД какого-либо иного базирования, кроме наземного, и именно такие ракеты в договоре и попали под запрет. В то же время у США были РСМД ещё и морского, и авиационного базирования. В этой связи Владимир Путин с трибуны коллегии Минобороны РФ назвал действия советского руководства «односторонним разоружением».На это заявление президента России отреагировал тогдашний глава СССР Михаил Горбачёв, подпись которого на Договоре с США и стоит.Горбачёв предположил, что Владимира Путина неправильно проинформировали…Михаила Горбачёва цитирует РИА Новости По словам Горбачёва, было уничтожено 109 ракет «Першинг-2» в Западной Германии, откуда они могли за 10 минут достичь территории СССР.Однако Путин в своём заявлении говорил вовсе не об этом. Горбачёв посыла либо не понял, либо сознательно увёл заочный диалог в другую сторону. Российский президент акцент делал именно на том, что у США помимо ракет наземного базирования с дальностью 500-5500 км имелись и аналогичные ракеты иного базирования, и эту программу Вашингтон активно развивал. А из ДРСМД решил выходить, когда аналогичные ракеты (пример – «Калибр») появились у России.