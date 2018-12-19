В СМИ Китая заявили о российском "климатическом оружии"
Китайское издание South China Morning Post (Гонконг), отличающееся весьма либеральной позицией при освещении тех или иных событий, пишет о том, что Москва и Пекин создают систему, которая может оказать воздействие на ионосферу, "нарушая спутниковую связь и влияя на климатические компоненты". И началось очередное бурное обсуждение темы "климатического оружия".
SСMP пишет, что об исследованиях стало известно от китайских учёных, которые работают над совместным с российскими коллегами проектом по ионизации атмосферы для научных изысканий. Заявлено, что уже проведены эксперименты по ионизации и нагреванию верхней части атмосферы.
Эксперименты были осуществлены с применением комплекса «Сура», который расположен в Нижегородской области.
Отмечается, что зафиксированы электромагнитные возмущения на общей площади свыше 120 тыс. кв. километров над европейской частью РФ. Также сообщается, что учёным удалось добиться повышения температуры ионизированного слоя более чем на 100 градусов Цельсия. Эксперименты проводились летом.
В материале китайской прессы говорится, что эти возмущения фиксировались китайским спутником «Zhangheng-1». Он предназначен для мониторинга электромагнитных возмущений в атмосфере Земли и околоземном пространстве.
Добавлено, что в Китае строится аналог российского комплекса «Сура», с помощью которого эксперименты подобного рода будут проведены над Южно-Китайским морем.
Для справки: «Сура» была введена в эксплуатацию ещё в начале 1980-х. С её помощью был открыт и подробно изучен эффект Гетманцева – генерация излучения низкой частоты при модуляции токов ионосферы. Открытие названо в честь выдающегося советского радиофизика и радиоастронома Германа Гетманцева (скончался в 1980 году).
При этом отмечается, что «Сура» никакого отношения к области военного применения не имеет. Она изначально позиционировалась как научно-исследовательский проект. Однако это не мешает отдельным экспертам и «любителям» постоянно поднимать вопрос о том, что речь идёт о «прообразе» климатического оружия, способного в будущем «насылать ураганы и магнитные бури».
SСMP пишет, что об исследованиях стало известно от китайских учёных, которые работают над совместным с российскими коллегами проектом по ионизации атмосферы для научных изысканий. Заявлено, что уже проведены эксперименты по ионизации и нагреванию верхней части атмосферы.
Эксперименты были осуществлены с применением комплекса «Сура», который расположен в Нижегородской области.
Отмечается, что зафиксированы электромагнитные возмущения на общей площади свыше 120 тыс. кв. километров над европейской частью РФ. Также сообщается, что учёным удалось добиться повышения температуры ионизированного слоя более чем на 100 градусов Цельсия. Эксперименты проводились летом.
В материале китайской прессы говорится, что эти возмущения фиксировались китайским спутником «Zhangheng-1». Он предназначен для мониторинга электромагнитных возмущений в атмосфере Земли и околоземном пространстве.
Добавлено, что в Китае строится аналог российского комплекса «Сура», с помощью которого эксперименты подобного рода будут проведены над Южно-Китайским морем.
Для справки: «Сура» была введена в эксплуатацию ещё в начале 1980-х. С её помощью был открыт и подробно изучен эффект Гетманцева – генерация излучения низкой частоты при модуляции токов ионосферы. Открытие названо в честь выдающегося советского радиофизика и радиоастронома Германа Гетманцева (скончался в 1980 году).
При этом отмечается, что «Сура» никакого отношения к области военного применения не имеет. Она изначально позиционировалась как научно-исследовательский проект. Однако это не мешает отдельным экспертам и «любителям» постоянно поднимать вопрос о том, что речь идёт о «прообразе» климатического оружия, способного в будущем «насылать ураганы и магнитные бури».
- Использованы фотографии:
- Википедия
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter