Госдеп одобрил продажу Турции комплексов Patriot
Госдеп одобрил решение Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности при Минобороны США о продаже Турции зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.
Согласно сообщению Пентагона, Турция запрашивала разрешения на покупку 20 автономных пусковых установок M903, четырех станций управления перехватом, четырех РЛС AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 80 ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3.
Общая сумма предполагаемой сделки составила $3,5 млрд.
В американском военном ведомстве заявили, что выполнение контракта отвечает интересам нацбезопасности США и повышает безопасность самой Турции – ключевого союзника по НАТО, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом.
Уведомление о принятом Госдепартаментом решении направлено в Конгресс США. Теперь у законодателей есть 30 дней на изучение оружейного контракта и его возможного блокирования.
Отметим, что сообщение об одобрении сделки по комплексам Patriot поступило на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой по целому ряду вопросов, в том числе из-за планов турецких властей закупить российские ЗРС С-400. Администрация США предпринимает активные попытки не допустить этой сделки с Москвой, угрожая Анкаре санкциями, а также отказом от поставки новейших истребителей F-35.
Впервые о российско-турецких переговорах по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден в сентябре 2017 года. Поставки в Турцию российских систем должны начаться осенью 2019 года. Стоимость контракта составила $2,5 млрд.
Согласно сообщению Пентагона, Турция запрашивала разрешения на покупку 20 автономных пусковых установок M903, четырех станций управления перехватом, четырех РЛС AN/MPQ-65, 10 антенн AMG, 80 ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3.
Общая сумма предполагаемой сделки составила $3,5 млрд.
В американском военном ведомстве заявили, что выполнение контракта отвечает интересам нацбезопасности США и повышает безопасность самой Турции – ключевого союзника по НАТО, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом.
Уведомление о принятом Госдепартаментом решении направлено в Конгресс США. Теперь у законодателей есть 30 дней на изучение оружейного контракта и его возможного блокирования.
Отметим, что сообщение об одобрении сделки по комплексам Patriot поступило на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой по целому ряду вопросов, в том числе из-за планов турецких властей закупить российские ЗРС С-400. Администрация США предпринимает активные попытки не допустить этой сделки с Москвой, угрожая Анкаре санкциями, а также отказом от поставки новейших истребителей F-35.
Впервые о российско-турецких переговорах по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден в сентябре 2017 года. Поставки в Турцию российских систем должны начаться осенью 2019 года. Стоимость контракта составила $2,5 млрд.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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