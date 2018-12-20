Есть ли у российских беспилотников будущее?

Сегодня развитие беспилотной авиации является важнейшей составляющей российских Вооружённых сил. На протяжении последних лет наши конструкторы активно работают в этом направлении. России удалось преодолеть существенное отставание в этой отрасли.Одним из результатов работы специалистов стала разработка БПЛА «Орлан». Этот беспилотник применяется как разведывательное средство высокой эффективности. Он способен противостоять системам радиоэлектронной борьбы за счёт создания уникального российского оборудования, специализированных каналов передачи данных. Эти беспилотники отлично себя показали в ходе операции ВКС РФ в Сирии. Сирийский опыт планируется использовать при создании новых модификаций «Орлана».Может ли «Орлан» использоваться в гражданской сфере? Каковые перспективы применения модификаций электродвигателя? Какой БПЛА придёт на смену «Орлану»? Ответы на эти и другие вопросы даются в ролике:Также обсуждается важная тема о способности России на равных "тягаться" с западными странами в сфере производства беспилотных летательных средств, актуальность применения которых крайне высока.