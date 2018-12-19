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Военное положение: Под Одессой отменили праздничные новогодние мероприятия

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Первой районной администрацией Украины, которая приняла решение об отмене мероприятий, связанных с празднованием наступления Нового года, стала администрация Кодымского района Одесской области. Районные власти заявили, что на шаг по отмене праздничных новогодних мероприятий вынуждены пойти в связи с введённым в регионе военным положением, а также с близостью к Приднестровью. Об этом сообщает украинский информационный портал «Думская.net».

Военное положение: Под Одессой отменили праздничные новогодние мероприятия



Речь идёт в первую очередь об отмене массовых мероприятий, которые изначально были запланированы на 23-24 декабря. Это концерты с участием местных творческих коллективов. Заявлено, что кодымские власти опасаются "провокаций", которые "возможны в ходе проведения праздничных мероприятий".

Напомним, что на Украине по распоряжению президента Петра Порошенко действует режим военного положения – в областях юга и востока страны, в том числе в тех, которые граничат с Приднестровской Молдавской Республикой. Срок военного положения истекает 27 декабря.

Стоит отметить, что введение военного положения запрещает кредитование экономики страны. Чтобы обойти этот пункт, Порошенко и вводил военное положение на части территории Украины, а не по всей стране.

И впервые в современной истории страна, в которой действует режим ВП (пусть и "частичный"), получит кредитный транш от Международного валютного фонда. То есть фонд уже не скрывает того, что готов направлять средства в котёл воюющей "державы".
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВСУ
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