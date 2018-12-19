В РФ прокомментировали "вину" за провал программы МиГ-29К в Индии
В отказе от покупки российских палубных истребителей МиГ-29К виноват производитель – корпорация «МиГ», пишет еженедельник Звезда.
Как утверждают индийские военные, самолет «пронизан проблемами». По их словам, приземление на палубу «выглядит как жесткая посадка».
Истребитель нуждается в частом ремонте. Из-за таких посадок постоянно проявляются структурные дефекты, заявили летчики журналистам.
Индийские специалисты предъявили претензии к качеству планера и системе управления, а также к тренировочному симулятору. Но самой большой проблемой оказалась силовая установка: с 2010 года из-за заводских дефектов было выведено из эксплуатации 40 двигателей, а это – больше половины. К тому же выяснилось, что в сумму контракта не входит техобслуживание со стороны производителя. Не сумев справиться с проблемами самостоятельно, Минобороны Индии отказалось от эксплуатации всех палубных «МиГов».
В итоге на тендер по закупке новых палубных истребителей Россию даже не пригласили.
Между тем заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев не согласился с обвинениями в адрес корпорации «МиГ».
По его словам, к российским самолетам не может быть претензий, поскольку они производятся на самом высоком уровне.
Как утверждают индийские военные, самолет «пронизан проблемами». По их словам, приземление на палубу «выглядит как жесткая посадка».
Истребитель нуждается в частом ремонте. Из-за таких посадок постоянно проявляются структурные дефекты, заявили летчики журналистам.
Индийские специалисты предъявили претензии к качеству планера и системе управления, а также к тренировочному симулятору. Но самой большой проблемой оказалась силовая установка: с 2010 года из-за заводских дефектов было выведено из эксплуатации 40 двигателей, а это – больше половины. К тому же выяснилось, что в сумму контракта не входит техобслуживание со стороны производителя. Не сумев справиться с проблемами самостоятельно, Минобороны Индии отказалось от эксплуатации всех палубных «МиГов».
В итоге на тендер по закупке новых палубных истребителей Россию даже не пригласили.
Если мы не хотим потерять Индию, повторения таких историй не должно быть никогда. В Нью-Дели очень довольны сотрудничеством с компанией «Сухой» – вот это и надо повторять,- цитирует еженедельник директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.
Между тем заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев не согласился с обвинениями в адрес корпорации «МиГ».
Индусы недовольны всегда тем, чем только можно быть недовольным. У Индии такое отношение ко всем, что F-18, что F-16, что Су-27. Тут чисто политическое решение, и это их личное дело,приводит слова Толбоева ТСН.
По его словам, к российским самолетам не может быть претензий, поскольку они производятся на самом высоком уровне.
Не нравится Миг-29, так возьми Миг-35, кто мешает? Всё же совершенствуется. Всё, что сделано, это на высочайшем уровне! В США до сих пор не могут так сделать,- отметил генерал.
- Использованы фотографии:
- ВВС Индии, www.indiannavy.nic.in
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