В РФ прокомментировали "вину" за провал программы МиГ-29К в Индии

Если мы не хотим потерять Индию, повторения таких историй не должно быть никогда. В Нью-Дели очень довольны сотрудничеством с компанией «Сухой» – вот это и надо повторять,

Индусы недовольны всегда тем, чем только можно быть недовольным. У Индии такое отношение ко всем, что F-18, что F-16, что Су-27. Тут чисто политическое решение, и это их личное дело,

Не нравится Миг-29, так возьми Миг-35, кто мешает? Всё же совершенствуется. Всё, что сделано, это на высочайшем уровне! В США до сих пор не могут так сделать,