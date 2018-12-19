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В РФ прокомментировали "вину" за провал программы МиГ-29К в Индии

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В отказе от покупки российских палубных истребителей МиГ-29К виноват производитель – корпорация «МиГ», пишет еженедельник Звезда.

В РФ прокомментировали "вину" за провал программы МиГ-29К в Индии



Как утверждают индийские военные, самолет «пронизан проблемами». По их словам, приземление на палубу «выглядит как жесткая посадка».

Истребитель нуждается в частом ремонте. Из-за таких посадок постоянно проявляются структурные дефекты, заявили летчики журналистам.

Индийские специалисты предъявили претензии к качеству планера и системе управления, а также к тренировочному симулятору. Но самой большой проблемой оказалась силовая установка: с 2010 года из-за заводских дефектов было выведено из эксплуатации 40 двигателей, а это – больше половины. К тому же выяснилось, что в сумму контракта не входит техобслуживание со стороны производителя. Не сумев справиться с проблемами самостоятельно, Минобороны Индии отказалось от эксплуатации всех палубных «МиГов».

В итоге на тендер по закупке новых палубных истребителей Россию даже не пригласили.

Если мы не хотим потерять Индию, повторения таких историй не должно быть никогда. В Нью-Дели очень довольны сотрудничеством с компанией «Сухой» – вот это и надо повторять,
- цитирует еженедельник директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.

Между тем заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев не согласился с обвинениями в адрес корпорации «МиГ».

Индусы недовольны всегда тем, чем только можно быть недовольным. У Индии такое отношение ко всем, что F-18, что F-16, что Су-27. Тут чисто политическое решение, и это их личное дело,
приводит слова Толбоева ТСН.

По его словам, к российским самолетам не может быть претензий, поскольку они производятся на самом высоком уровне.

Не нравится Миг-29, так возьми Миг-35, кто мешает? Всё же совершенствуется. Всё, что сделано, это на высочайшем уровне! В США до сих пор не могут так сделать,
- отметил генерал.
Использованы фотографии:
ВВС Индии, www.indiannavy.nic.in
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