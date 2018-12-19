Какими будут штрафы за вовлечение подростков в незаконные митинги?

18 декабря на заседании Госдумы был принят законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних лиц в несанкционированные акции.Законопроект был внесен на рассмотрение в мае, авторами стали депутаты от «Единой России».Ими были предложены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Таким образом, законопроект дополняет статью "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" новой частью, в которой устанавливается мера наказания за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.За такое нарушение штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или будут назначены обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, также может быть назначен административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица за такое правонарушение будут оштрафованы на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а юридические - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.За повторное нарушение штраф для граждан будет увеличен до 300 тыс. рублей, срок обязательных работ - до 200 часов, а административного ареста - до 30 суток. Для должностных лиц предусмотрено взыскание в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.Основной причиной принятия закона стали серии несанкционированных акций, прошедших в 2017-2018 годах, в которых приняло участие большое количество подростков. По данным МВД, в 2017 году на подобных мероприятиях были задержаны 475 несовершеннолетних, при этом только 5 мая текущего года во время акции протеста «Он вам не царь» задержали более 150 подростков.В 2018 году в нескольких городах России проходили акции, организованные сторонникам оппозиционного политика Алексея Навального, в которых принимали участие школьники и студенты. После данных мероприятий в некоторых школах были проведены разъяснительные беседы.