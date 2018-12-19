Британия возвращается к стратегии холодной войны с Россией
Минобороны Великобритании возвращается к военной стратегии противодействия военным угрозам со стороны России, которой следовало во времена холодной войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу военного ведомства Гэвина Уильямсона.
Во вторник Уильямсон заявил, что возрождает в Минобороны особое постоянное подразделение, в обязанности которого войдет оценка «возможностей враждебных государств», таких как Россия, Китай и Иран. Это подразделение он назвал «группой чистой оценки», которая при содействии Совета внешних экспертов, также будет оценивать способность британских вооруженных сил реагировать на внешние угрозы.
Подобная группа была создана в Соединенном Королевстве в 1980-е годы, однако после объявленной советским лидером Михаилом Горбачевым политики «перестройки и гласности» ее расформировали.
Агентство добавляет, что в ответ на нынешнюю российскую агрессию Британия также активизировала подготовку своих морпехов, подготовив для них арктическую программу, реализация которой проходит на территории Норвегии. Поводом для разработки такой программы стала возросшая активность российских подлодок в Северной Атлантике.
Уильямсон подчеркнул, что создание подразделения «чистой оценки» – одна из мер, направленных на модернизацию военного потенциала Великобритании.
Министр, кроме того, заявил, что его ведомство предпринимает меры по повышению боеготовности военных кораблей, подводных лодок и авиации королевского флота. Он также пообещал активизировать наступательные операции на ресурсы вероятного противника в киберпространстве.
Во вторник Уильямсон заявил, что возрождает в Минобороны особое постоянное подразделение, в обязанности которого войдет оценка «возможностей враждебных государств», таких как Россия, Китай и Иран. Это подразделение он назвал «группой чистой оценки», которая при содействии Совета внешних экспертов, также будет оценивать способность британских вооруженных сил реагировать на внешние угрозы.
Подобная группа была создана в Соединенном Королевстве в 1980-е годы, однако после объявленной советским лидером Михаилом Горбачевым политики «перестройки и гласности» ее расформировали.
Агентство добавляет, что в ответ на нынешнюю российскую агрессию Британия также активизировала подготовку своих морпехов, подготовив для них арктическую программу, реализация которой проходит на территории Норвегии. Поводом для разработки такой программы стала возросшая активность российских подлодок в Северной Атлантике.
Уильямсон подчеркнул, что создание подразделения «чистой оценки» – одна из мер, направленных на модернизацию военного потенциала Великобритании.
Министр, кроме того, заявил, что его ведомство предпринимает меры по повышению боеготовности военных кораблей, подводных лодок и авиации королевского флота. Он также пообещал активизировать наступательные операции на ресурсы вероятного противника в киберпространстве.
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