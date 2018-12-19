Новости

День рождения Бандеры стал официальным всеукраинским праздником

28
На Украине стало на один праздник больше. Со следующего года в стране будет официально отмечаться день рождения руководителя запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Соответствующее постановление приняли в Верховной Раде Украины, сообщает телеканал "112. Украина".

День рождения Бандеры стал официальным всеукраинским праздником



В тексте постановления украинского парламента о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году говорится, что "Степан Бандера был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения", поэтому его день рождения объявляется официальным праздником и будет отмечаться ежегодно 1 января.

Необходимо отметить, что 1 января 2019 года на Украине будет отмечаться 110-я годовщина со дня рождения Бандеры. В Киеве уже заявили, что планируют широко отпраздновать день рождения "выдающегося украинца". А в Львовской и Житомирской областях вообще следующий год провозгласили годом Степана Бандеры.

Возглавляемая Бандерой ОУН, боевым крылом которой была УПА (Украинская повстанческая армия), во время Великой отечественной страны сотрудничала с гитлеровцами и воевала против советской армии.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти