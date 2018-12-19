День рождения Бандеры стал официальным всеукраинским праздником

На Украине стало на один праздник больше. Со следующего года в стране будет официально отмечаться день рождения руководителя запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Соответствующее постановление приняли в Верховной Раде Украины, сообщает телеканал "112. Украина".В тексте постановления украинского парламента о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году говорится, что "Степан Бандера был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения", поэтому его день рождения объявляется официальным праздником и будет отмечаться ежегодно 1 января.Необходимо отметить, что 1 января 2019 года на Украине будет отмечаться 110-я годовщина со дня рождения Бандеры. В Киеве уже заявили, что планируют широко отпраздновать день рождения "выдающегося украинца". А в Львовской и Житомирской областях вообще следующий год провозгласили годом Степана Бандеры.Возглавляемая Бандерой ОУН, боевым крылом которой была УПА (Украинская повстанческая армия), во время Великой отечественной страны сотрудничала с гитлеровцами и воевала против советской армии.