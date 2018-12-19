Взгляд с Запада: база Ту-160 в Венесуэле изменит стратегическую реальность
Возможность создания в Венесуэле базы бомбардировщиков Ту-160 вызвала серьезную обеспокоенность в США и приковала взгляды Запада. Как полагают иностранные эксперты, нахождение вблизи Соединенных Штатов носителей ядерного оружия изменило бы стратегическую реальность в Западном полушарии. Мнением на этот счет поделилось американское издание The War Zone.
Как оно отмечает, российские СМИ сообщили об изучении данного вопроса. В случае принятия положительного решения база будет размещена в Карибском море на острове Ла Орчила, который расположен менее чем в 500 милях от Пуэрто-Рико и в 1500 милях от Флориды. На нем имеется значительное пространство для размещения новых и расширения старых объектов военного назначения.
Наличие передовой заставы, способной принимать стратегические самолеты, позволило бы России регулярно совершать полеты вблизи США, что в настоящее время в значительной степени не реализуемо. На текущий момент российские самолеты, как правило, могут действовать в окрестностях Аляски без выделения значительных средств поддержки.
Для Кремля сложившийся дисбаланс сил уже давно очевиден. Москва периодически жалуется на большое количество разведывательных и других миссий, которые западные военные самолеты, особенно американские, регулярно осуществляют возле российских границ. Недавнее развертывание «Блэкджеков» в Венесуэле произошло после всплеска американской авиационной активности вдоль западного фланга РФ после Керченского инцидента.
Ожидаемое на этом фоне размещение Ту-160, снаряженных крылатыми ракетами с ЯО, создаст форпост РФ с огромным потенциалом сдерживания. Появится беспрецедентная постоянная стратегическая угроза для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария. На авиабазе могут быть сосредоточены другие типы боевых самолетов, а также ПКР и ракеты «земля-воздух» и поддерживающие их РЛС и другие системы слежения.
Все это обернется потенциальной угрозой для американских военных кораблей и боевых самолетов, действующих в Карибском бассейне. Создав постоянный форпост в Венесуэле, Россия может укрепить свое присутствие в регионе силами, каких не было со времен Холодной войны. Кроме стратегической роли, новая застава позволит эффективно защищать дружественный Кремлю венесуэльский режим от вмешательства извне. Аналогичная модель особенно хорошо сработала при защите власти сирийского диктатора Башара Асада.
Стоит отметить, что Россия и Венесуэла обсуждали возможность создания базы в 2009 году, однако Уго Чавес в итоге отверг эту идею. Но общедоступные спутниковые снимки показывают, что в период с 2009 по 2013 год венесуэльские власти отремонтировали и расширили взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру на острове.
Учитывая, что кризис, сложившийся внутри и вокруг Венесуэлы, далек от завершения и отношения России с США находятся на новом минимуме, вполне возможно, что Москва и Каракас в итоге решат инвестировать в развитие совместных военных проектов, одним из которых может стать база в Ла Орчила.
Как оно отмечает, российские СМИ сообщили об изучении данного вопроса. В случае принятия положительного решения база будет размещена в Карибском море на острове Ла Орчила, который расположен менее чем в 500 милях от Пуэрто-Рико и в 1500 милях от Флориды. На нем имеется значительное пространство для размещения новых и расширения старых объектов военного назначения.
Наличие передовой заставы, способной принимать стратегические самолеты, позволило бы России регулярно совершать полеты вблизи США, что в настоящее время в значительной степени не реализуемо. На текущий момент российские самолеты, как правило, могут действовать в окрестностях Аляски без выделения значительных средств поддержки.
Для Кремля сложившийся дисбаланс сил уже давно очевиден. Москва периодически жалуется на большое количество разведывательных и других миссий, которые западные военные самолеты, особенно американские, регулярно осуществляют возле российских границ. Недавнее развертывание «Блэкджеков» в Венесуэле произошло после всплеска американской авиационной активности вдоль западного фланга РФ после Керченского инцидента.
Ожидаемое на этом фоне размещение Ту-160, снаряженных крылатыми ракетами с ЯО, создаст форпост РФ с огромным потенциалом сдерживания. Появится беспрецедентная постоянная стратегическая угроза для материковой части Соединенных Штатов в пределах Западного полушария. На авиабазе могут быть сосредоточены другие типы боевых самолетов, а также ПКР и ракеты «земля-воздух» и поддерживающие их РЛС и другие системы слежения.
Все это обернется потенциальной угрозой для американских военных кораблей и боевых самолетов, действующих в Карибском бассейне. Создав постоянный форпост в Венесуэле, Россия может укрепить свое присутствие в регионе силами, каких не было со времен Холодной войны. Кроме стратегической роли, новая застава позволит эффективно защищать дружественный Кремлю венесуэльский режим от вмешательства извне. Аналогичная модель особенно хорошо сработала при защите власти сирийского диктатора Башара Асада.
Стоит отметить, что Россия и Венесуэла обсуждали возможность создания базы в 2009 году, однако Уго Чавес в итоге отверг эту идею. Но общедоступные спутниковые снимки показывают, что в период с 2009 по 2013 год венесуэльские власти отремонтировали и расширили взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру на острове.
Учитывая, что кризис, сложившийся внутри и вокруг Венесуэлы, далек от завершения и отношения России с США находятся на новом минимуме, вполне возможно, что Москва и Каракас в итоге решат инвестировать в развитие совместных военных проектов, одним из которых может стать база в Ла Орчила.
- Использованы фотографии:
- МО РФ; Google Earth
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