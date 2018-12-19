Киевские политики возмущены позицией Армении, Беларуси и Сербии на ГА ООН

И очень забавно наблюдать, что они в компании самых демократических и прогрессивных государств мира - Иран, Судан, Сирия, Венесуэла. И вишенка на этом торте свобод - Северная Корея. Интересная компашка. Мы запомним. И цивилизованный мир запомнит.

Майданные политики не смогли остаться равнодушными к тому, что на Генассамблее ООН 18 стран помимо России отказали в поддержке украинской резолюции по так называемой «милитаризации Крыма». Наибольшее возмущение среди украинских политиков вызвал тот факт, что антироссийскую резолюцию отвергли делегации таких стран как Армения, Белоруссия и Сербия. Одним из «вознегодовавших» оказался нардеп Борислав Берёза, который заявил, что Армения и Белоруссия «не являются независимыми странами». Это посыл смешон, исходя из того,сегодня собой представляет сама Украина, давно потерявшая не только государственную субъектность, но и какое-либо достоинство.Берёза (настоящая фамилия - Бляхер-Берёза):После этого поста г-ну Берёзе пользователи задали вопрос: что он понимает под «цивилизованным миром»? А далее привели несколько примеров тех, кто голосовал за антироссийскую резолюцию по американской директиве: Кирибати, Антигуа и Барбуда, Тувалу, Микронезия, Мальдивы, Молдавия, Либерия, Самоа… Великие демократии цивилизованного мира...Своё возмущение по поводу позиции Белоруссии высказала вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко. По её словам, белорусская делегация проголосовала в пользу России, и это «неприемлемо». Геращенко заявляет, что Минск не должен был так голосовать на ГА ООН, так как «Киев от Белоруссии ожидал нейтральной позиции, исходя из существования Минского формата».По той же логике, Германия и Франция тоже должны были при голосовании воздержаться, так как существует ещё и нормандский формат. Но не воздержались.Нападками отметились и в адрес Сербии. В интервью сербской газете «Курьер» посол Украины в Белграде А.Александрович заявил, что сербские власти «нарушили джентльменское соглашение». Якобы президенты Сербии и Украины давали друг другу «устные заверения» не голосовать друг против друга на международных площадках. Далее от Александровича пошёл своеобразный торг. Посол заявил, что Киеву не понятна позиция Белграда, «а ведь в своё время Украина не поддержала членство Косово в Интерполе».Напомним, что украинская резолюция по Крыму была поддержана 66 членами ООН, ещё 19 членов высказались против, более 70 воздержались. И это антирекорд для украинских проектов резолюция против России за все последние годы.