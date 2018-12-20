Украинский «митрополит». Что это было?

Наконец свершилось: томос, обещанный Порошенко Украине, что само по себе абсолютно нелепо, пролетел… мимо, хотя на самой Украине этот неприятный факт предпочли не замечать. Более того, даже не отменили пафосную уличную «вечеринку» по этому поводу, на которой Пётр Алексеевич в компании ряженых священников поздравлял народ с обретением вековой мечты – автокефалии. Как это согласуется с тем, что главой новой церкви, получившей имя ПЦУ (Православная церковь Украины), стал не патриарх, как это и полагается для автокефальной поместной церкви, а митрополит, совершенно непонятно. Впрочем, украинская власть, уничтожившая всех бронетанковых конных бурят, способна и не на такое.Митрополитом на сборище под названием «объединительный собор» стал некий Епифаний, в миру Сергей Думенко. Чтобы описать всю степень профанации религиозного процесса, вполне хватит взглянуть на биографию этого юного украинского парубка, которого некоторые русские православные батюшки ввиду его несовместимого с высоким титулом возраста прозвали «малолеткой».Сергей Думенко родился в Украинской ССР 3 февраля 1979 года. Его малая родина — село Волково Ивановского района Одесской области. Население этого пункта ныне составляет аж 129 душ. В 1999 году юный Сергей окончил так называемую Киевскую духовную семинарию неканонической УПЦ КП (Украинской православной церкви Киевского патриархата). По сути эта «семинария» является своеобразным детским садом для самозваного патриарха Филарета, преданного анафеме ещё в 1997 году. И тут же карьера будущего митрополита Епифания начинает демонстрировать степень фальшивости церкви по-украински.Дело в том, что, судя по официальным датам, Думенко окончил семинарию в 20 лет. Для справки: чтобы поступить в Екатеринодарскую духовную семинарию (город Краснодар), необходимо достичь совершеннолетия, а также уже необходимо получить среднее или высшее образование и собрать целый список рекомендаций и справок, превышающий список документов, требуемых для поступления в обычный вуз. А весь учебный процесс занимает 5 лет. Даже в Киевской духовной семинарии Московского патриархата обучение длится около 4 лет. Таким образом, либо «Киевская семинария» КП выпускает «полуфабрикат», либо искажение религиозной жизни идёт изначально.Следующий период жизни Думенко проведёт в бесконечных кругах «повышения квалификации». В 2003 году Сергей окончил ещё один подсобный филиал низвергнутого Филарета, а именно «Киевскую православную богословскую академию Киевского патриархата». С 2006-го по 2007-й Думенко учился в Афинском национальном университете имени Иоанна Каподистрии в Греции на философском факультете. Откуда же у бывшего сельского жителя деньги на дорогостоящее обучение за границей?Всё просто. Находясь в «нужной» структуре и говоря «нужные» вещи, можно о православии, каноничном или не каноничном, вообще забыть. И карьера Думенко сделала потрясающий взлёт. С 2003-го Сергей — пресс-секретарь Ровенского епархиального управления КП и личный секретарь ещё одного фейкового, как сейчас говорят, митрополита Даниила Чокалюка. В 2007-м году Думенко, которому ещё не исполнилось 30 лет, преподаёт в уже упомянутой «Киевской академии» КП, а, как мы помним, он сам её закончил всего-то 4 года назад. В этой организации уже на следующий год он получил учёное звание доцента. А в 2010-м он уже ректор «академии»!В общем, не жизнь, а сплошное восхождение по карьерной лестнице. В 2011 году Думенко уже профессор кафедры филологии. И только в следующем 2012-м году Сергей всё в той же «академии» среди своих «братьев по разуму» защитил диссертацию, получив степень доктора богословских наук.Одновременно с этим Думенко начинает протаптывать дорожку на самый верх, приняв в 2007-м монашеский постриг, без которого перепрыгнуть этап в епископы невозможно. На этом направлении, как ни странно, Сергея ждёт такой же взлёт.В январе-феврале 2008-го года Сергей пригрелся у Денисенко, он же «патриарх» Филарет, в качестве личного секретаря, а уже в марте этот сверхдеятельный малый возведён в сан архимандрита тем же Денисенко. Новый титул позволил ему стать наместником Киево-Выдубицкого монастыря. Но, так как ни на одном месте Сергей не засиживался, уже в мае 2008-го Думенко стал управляющим делами «патриархии». В 2009-м неукротимый Сергей уже избран епископом Вышгородским, а со следующего года Думенко введён в состав «Священного синода».Достигнув карьерного потолка в виде сана архиепископа (выше только покровитель Думенко – Филарет), Сергей и не думал опускать руки. 26 июня 2013-го года «внезапно» на заседании «Архиерейского собора» КП в устав патриархата вносятся существенные изменения – вводится должность «патриаршего наместника» в сане «митрополита». А спустя два дня «патриаршим наместником» становится… Думенко с титулом «митрополита». И, конечно, столь ярого последователя УПЦ КП сразу с приходом к власти киевской хунты наградили орденом «За заслуги» 3 степени. А как иначе? Ведь Думенко настоящий «патриот» — в своих «твитах» этот «православный батюшка» даже не стесняется размещать нацистский вольфсангель батальона «Азов» в самых радужных красках.В итоге совершенно фиктивный собор стал логичным следствием совершенно фиктивной церковной деятельности, которая от начала и до конца была исключительно постройкой своего бизнес проекта, увенчанного различными одиозными регалиями и прочими лавровыми вениками, с одной целью – продать его подороже. Кстати, не важно кому – Порошенко, стамбульскому Варфоломею или кому ещё.Во-первых, избранный главой собираемого «Франкенштейна» в виде ПЦУ митрополит Епифаний и до избрания формально числился митрополитом, рукоположенным в этот сан самозванцем Филаретом. Во-вторых, что делать с самим Филаретом, до сих пор понять не могут, а ведь старик своё жирное место просто так оставлять не будет. В-третьих, даже не стоит думать, что такой столь целеустремлённый гражданин, как Думенко, остановится лишь на звании митрополита, после того как он фантастическим образом за какие-то 19 лет проскочил все почётные посты. Он, кстати, об этом уже заявил.И, наконец, главное. По всем канонам, даже по канонам гибкого, как резиновый шланг, Константинопольского патриархата, Думенко не может быть не только митрополитом, но его даже нельзя признать священником. Стамбульский старец Варфоломей и карикатурный президент Порошенко так торопились превратить заваренную ими кашу в торжественные вести, что упустили «маленькую» деталь.Думенко был рукоположен в сан Филаретом, когда на Филарета была наложена анафема. А анафема — это не простуда или канцелярская ошибка: пребывание в ней нельзя отменить. После того как стамбульский Варфоломей, наплевав на все церковные законы, «снял» анафему с Филарета, это не отменило того периода, когда Филарет в ней находился, и это признавал в том числе и Константинопольский патриархат. И все действия Денисенко автоматически не имеют никакой законной силы. Конечно, рукоположить Думенко заново, создав из безвоздушного пространства сразу целого митрополита, для Филарета или Варфоломея на фоне всей этой клоунады ничего не стоит. Но это лишь подчеркнёт этот фейк под именем ПЦУ.На дне этой истории остаётся только политика, а вера — не более чем инструмент против России. И, конечно, не стоит удивляться такому резкому взлёту гражданина Думенко. В современной действительности, в которой такие парубки со справкой о шизофрении, как Илья Кива, никогда не служившие в армии и не имеющие профильного образования, за 4 года становятся полковниками, возможно воистину всё.