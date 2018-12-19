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Опрос: количество скучающих по СССР россиян достигло максимума

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Число российских граждан, сожалеющих о развале СССР достигло максимума за последние 10 лет, сообщают Ведомости со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».




По данным исследователей, сегодня скучают о Советском Союзе 66% опрошенных, что на 8% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что за последние 10 лет этот показатель не поднимался выше 61%.

При этом 60% респондентов полагают, что распада великой державы можно было избежать. Проанализировав возрастную категорию, социологи пришли к выводу, что большинство ностальгирующих по СССР – люди от 55 лет, однако в последние годы подобные настроения растут и среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Главными причинами сожаления о распаде СССР россияне назвали крах единой экономической системы(52%), потерю чувства принадлежности к великой стране (36%) и рост ожесточенности и взаимного недоверия (31%).

По словам социолога Центра Карины Пипия, респонденты объясняют свою ностальгию по Советскому Союзу обычно «иррациональными представлениями» о благосостоянии и сильной экономики тех времен, забывая о продуктовых карточках и дефиците.

Она считает, что усиление ностальгии по СССР у старшего поколения в большей степени вызван пенсионной реформой. А среди молодежи это связано с «романтизацией» всего советского.

По мнению социолога, такая «романтизация» в молодежной среде, где плохо знают историю, может привести к переоценке, а то и реабилитации ранее неприемлемых в постсоветской России тем, таких как сталинские репрессии, переписывание истории, обесценивание демократических преобразований 1990-х годов и тому подобное.
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