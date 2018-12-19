Беспилотник США провел длительную разведку западных границ России

Соединенные Штаты продолжают вести разведку у границ России, с каждым разом все больше увеличивая время полетов разведчиков. Во вторник многочасовую разведку западных границ провел стратегический беспилотник ВВС США и британский самолет разведки, следует из данных западных авиационных ресурсов, ведущих мониторинг полетов авиации.Как следует из опубликованной информации, во вторник разведку западных рубежей провел стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, который 11 часов, находясь в воздушном пространстве других стран, вел разведку российской территории. Вылетевший с авиабазы Сигонелла, американский стратегический дрон в течение около трех с половиной часов, находясь в воздушном пространстве Литвы, вел наблюдение за Калининградской областью, после чего переместившись в небо Эстонии, около пяти часов вел наблюдение за приграничными территориями Ленинградской и Псковской областей. Перед возвращением на базу, он опять вернулся к разведке Калининградской области.Одновременно с американским дроном, в воздушном пространстве Эстонии, вдоль российских границ Ленинградской и Псковской областей вел наблюдение британский стратегический разведывательный самолет RC-135W, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.Кроме этого, в районе границ Калининградской области, был зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, который находился в воздушном пространстве Польши.Отмечается, что в последнее время резко возросла интенсивность полетов разведчиков США и НАТО вдоль российских границ. Особый интерес вызывает черноморский регион, Балтика, Баренцево море и Сирия. В районе Дальнего Востока увеличения разведполетов не зафиксировано.