Беспилотник США провел длительную разведку западных границ России
Соединенные Штаты продолжают вести разведку у границ России, с каждым разом все больше увеличивая время полетов разведчиков. Во вторник многочасовую разведку западных границ провел стратегический беспилотник ВВС США и британский самолет разведки, следует из данных западных авиационных ресурсов, ведущих мониторинг полетов авиации.
Как следует из опубликованной информации, во вторник разведку западных рубежей провел стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, который 11 часов, находясь в воздушном пространстве других стран, вел разведку российской территории. Вылетевший с авиабазы Сигонелла, американский стратегический дрон в течение около трех с половиной часов, находясь в воздушном пространстве Литвы, вел наблюдение за Калининградской областью, после чего переместившись в небо Эстонии, около пяти часов вел наблюдение за приграничными территориями Ленинградской и Псковской областей. Перед возвращением на базу, он опять вернулся к разведке Калининградской области.
Одновременно с американским дроном, в воздушном пространстве Эстонии, вдоль российских границ Ленинградской и Псковской областей вел наблюдение британский стратегический разведывательный самолет RC-135W, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.
Кроме этого, в районе границ Калининградской области, был зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, который находился в воздушном пространстве Польши.
Отмечается, что в последнее время резко возросла интенсивность полетов разведчиков США и НАТО вдоль российских границ. Особый интерес вызывает черноморский регион, Балтика, Баренцево море и Сирия. В районе Дальнего Востока увеличения разведполетов не зафиксировано.
Как следует из опубликованной информации, во вторник разведку западных рубежей провел стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, который 11 часов, находясь в воздушном пространстве других стран, вел разведку российской территории. Вылетевший с авиабазы Сигонелла, американский стратегический дрон в течение около трех с половиной часов, находясь в воздушном пространстве Литвы, вел наблюдение за Калининградской областью, после чего переместившись в небо Эстонии, около пяти часов вел наблюдение за приграничными территориями Ленинградской и Псковской областей. Перед возвращением на базу, он опять вернулся к разведке Калининградской области.
Одновременно с американским дроном, в воздушном пространстве Эстонии, вдоль российских границ Ленинградской и Псковской областей вел наблюдение британский стратегический разведывательный самолет RC-135W, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.
Кроме этого, в районе границ Калининградской области, был зафиксирован самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, который находился в воздушном пространстве Польши.
Отмечается, что в последнее время резко возросла интенсивность полетов разведчиков США и НАТО вдоль российских границ. Особый интерес вызывает черноморский регион, Балтика, Баренцево море и Сирия. В районе Дальнего Востока увеличения разведполетов не зафиксировано.
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