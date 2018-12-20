Общественная безопасность в ДНР: вопрос, до которого никому нет дела

Несколько недель назад в социальных сетях объявили, что в ДНР пропала мука. Вброс был сделан достаточно грамотно. Население отреагировало, как и ожидалось: послушно пошло в магазины и скупило всю выложенную на полки муку. Ритейлеры, которые, по идее, должны контролироваться правительственными структурами, подлили масла в огонь, придерживая товар и спекулируя на его цене. В итоге на ровном месте возник рукотворный кризис (знакомый еще по 90-м, когда люди на десятилетия вперед запасались солью и спичками), целью которого была дискредитация власти и распространение панических настроений.Управление внутренней политики и Министерство информации могли бы практически безболезненно для правительства нейтрализовать этот удар, но вместо этого были заняты какими-то, на их взгляд, более важными вопросами. Точно так же они реагируют на «разведку боем», которую проводят неизвестные недруги, вбрасывая страшные истории о «зверствах» пограничников ДНР на линии разграничения, а также российских пограничников. Эти и множество других вызовов соответствующие правительственные органы последовательно игнорируют.В целом работа донецкого «министерства правды» еще при Захарченко казалась откровенно вредительской. Покойного главу как будто нарочно представляли в нелепом виде; басуринские выступления с железобетонными формулировками «потерь нет», «враг обстрелял N раз» и регулярными анонсами наступления ВСУ превратились в фарс и постоянный предмет для насмешек. В данном случае претензии не совсем корректны, потому что у МО ДНР есть собственный пресс-центр, тем не менее, координация его действий с Мининформом и межведомственное взаимодействие должны быть обязательными, равно как и постоянная помощь специалистов министерства.Совместно с Министерством связи руководство «министерства правды» благополучно провалило информационную политику на мариупольском направлении: поскольку донецкое телевидение антенны там не ловят, население смотрит украинское ТВ. Денис Пушилин унаследовал «Мининформ» вместе с его руководством, а значит, со всеми проблемами.В частности, республиканской информационной политикой заправляют директор департамента государственной информационной политики Майя Пирогова и ее дочь Марина, главный специалист одного из отделов Мининформа и с недавних пор депутат Народного совета ДНР. Будет неуместно повторять все те нелестные подробности о прошлом и личной жизни семейного подряда, которые благодаря социальным сетям стали достоянием общественности, однако нельзя не упомянуть их «успехи» на ниве информационной войны. Младшая Пирогова организовывала в одном из ночных клубов Донецка «секс-олимпиаду», на которую не постеснялась попытаться пригласить первых лиц республики; ее мать активно пыталась «отжать» донецкое радио «Комета», созданное и функционирующее на средства депутата подмосковного г. Чехова Павла Хлюпина. В итоге работа радио была на несколько месяцев сорвана и восстановилась на прошлой неделе благодаря общению Хлюпина непосредственно с Пушилиным.В принципе, зачем говорить о каких-то производственных моментах, если вполне достаточно фотографии, размещенной Пироговой на своей странице в социальных сетях, на которой Майя и ее дочь Марина красуются с высшими боевыми наградами ДНР – георгиевскими крестами. За какие, хотелось бы знать, заслуги, ими были получены эти награды?Есть информация, что в Донецке планируют пойти по стопам ЛНР и упразднить Мининформ, введя его в состав Министерства связи. Тем не менее, если при этом не будут уволены «специалисты» данного ведомства, положительный эффект оптимизации будет сведен к минимуму.Кто бы ни «шатал» общественную безопасность в ДНР – украинские спецслужбы или внутренние враги, в том числе из числа утративших власть, правительство должно быть в состоянии своевременно выявить угрозу и нейтрализовать ее. Это непростая и ответственная работа, но вполне выполнимая: достаточно разогнать «орденоносных» бездельников и усадить на их место нормальных специалистов. В Донецке достаточно своих, но в крайнем случае можно пригласить из России – зарплаты в министерстве вполне привлекательные. Вместо этого происходит какая-то невнятная каша и отработка вызовов задним числом (так, Мининформ сообщил об увеличении производства муки в республике через несколько недель после начала информационной атаки).Впрочем, если учесть практически ежедневные сенсационные заявления правительства и военных о «норвежских наемниках», «британском спецназе», «десятках тысяч солдат ВСУ, готовых вторгнуться в республику на боевых слонах» и т. д., то мука и пограничники должны бы отойти на какое-то время на задний план.Хотя народ уже столько раз слышал все эти анонсы (и подсознательно так желает выхода из обрыдшего равновесия, пусть даже через боевые действия), что куда больше внимания уделяет вопросу подготовки к праздникам.