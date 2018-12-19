На юг Украины будет переброшена британская авиация
Украинские СМИ сообщают о подготовке к совместным с Британией военным маневрам на юге страны. В брифинге по вопросу подготовки к учениям Warrior Watcher-2019 в Николаевском гарнизоне ВСУ принимают участие и британские офицеры, о чём сообщает портал mil.in.ua, ссылающийся на пресс-службу 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Учения Warrior Watcher-2019 пройдут впервые. Для участия в маневрах на юг Украины будут переброшены средства авиации ВВС Соединённого королевства. По некоторым данным, речь идёт о боевых вертолётах.
В материале пресс-службы упомянутой бригады сообщается, что в маневрах со стороны вооружённых сил Украины участие примут морпехи 503-го батальона морской пехоты ВСУ. Командует этим подразделением майор Вадим Сухаревский.
В ходе консультаций в Николаевском гарнизоне обсуждается та территория и акватория проведения военных маневров с британцами, на которой учения пройдут, а также сценарий этих учений. Также обсуждается и такой вопрос, как общее количество военнослужащих с обеих сторон. Обсуждаются вопросы прибытия и размещения британской военной авиации.
Нужно отметить, что на территории Николаевской области действует введённый Петром Порошенко режим военного положения.
Ранее глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил о сведениях от разведки по поводу подготовки британского спецназа к операции в народной республике. По словам Безсонова, британцы собираются осуществить захват донецких офицеров.
Учения Warrior Watcher-2019 пройдут впервые. Для участия в маневрах на юг Украины будут переброшены средства авиации ВВС Соединённого королевства. По некоторым данным, речь идёт о боевых вертолётах.
В материале пресс-службы упомянутой бригады сообщается, что в маневрах со стороны вооружённых сил Украины участие примут морпехи 503-го батальона морской пехоты ВСУ. Командует этим подразделением майор Вадим Сухаревский.
В ходе консультаций в Николаевском гарнизоне обсуждается та территория и акватория проведения военных маневров с британцами, на которой учения пройдут, а также сценарий этих учений. Также обсуждается и такой вопрос, как общее количество военнослужащих с обеих сторон. Обсуждаются вопросы прибытия и размещения британской военной авиации.
Нужно отметить, что на территории Николаевской области действует введённый Петром Порошенко режим военного положения.
Ранее глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил о сведениях от разведки по поводу подготовки британского спецназа к операции в народной республике. По словам Безсонова, британцы собираются осуществить захват донецких офицеров.
- Использованы фотографии:
- Facebook/Felipe Jiménez Díaz Granados
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