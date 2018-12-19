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МИД РФ: решение США о выходе из ДРСМД является окончательным

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Россия решительно отвергает необоснованные обвинения Соединенных Штатов в нарушении Договора о РСМД, заявил в интервью Коммерсанту замминистра иностранных дел Сергей Рябков.




За 5 лет обсуждения этой проблемы Вашингтон так и не представил ни одного конкретного доказательства, отметил дипломат.

По его словам, выбранное администрацией США правовое обоснование для приостановки договора, а именно ссылка на нарушение Россией положений соглашения, абсолютно несостоятельно.

Рябков напомнил, что Москва так и не получила ответа на предложение обсудить разногласия на уровне военных специалистов двух стран. Такой запрос главе Пентагона направлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Замглавы ведомства добавил, что Россия не производила и не испытывала запрещенные договором ракеты. Это относится и к 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, выходит за рамки соглашения.

По двусторонним каналам нам подтвердили на высоком политическом уровне, что данное решение (о выходе США из ДРСМД) окончательное и не является приглашением к диалогу,
сказал он.

И дело здесь не столько в проблемах с Россией, сколько в желании американцев освободиться в целом от пут, ограничивающих их действия. По мнению администрации, такие ограничения представляют угрозу интересам США, поскольку другие страны, не связанные обязательствами, успешно развивают свои наземные арсеналы ракет средней и меньшей дальности.

В Белом доме конкретно указывают на Китай, КНДР и Иран, пояснил замминистра.

В дальнейшем США будут двигаться целенаправленно в сторону денонсации ДРСМД, а нынешняя приостановка – не более чем политические игры с общественным мнением и со своими союзниками по НАТО.

Похоже, эти союзники и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу… Это время американцы, скорее всего, потратят… на попытки перенаправить на Россию критическую реакцию хотя бы части мирового сообщества. Хотелось бы ошибиться, но факты говорят в пользу этой версии,
сказал Рябков.

Напомним, недавно США выдвинули России ультиматум, предложив в течение двух месяцев пересмотреть свою позицию по ДРСМД и вернуться к выполнению обязательств по данному соглашению.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MID_RF
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