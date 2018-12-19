МИД РФ: решение США о выходе из ДРСМД является окончательным

По двусторонним каналам нам подтвердили на высоком политическом уровне, что данное решение (о выходе США из ДРСМД) окончательное и не является приглашением к диалогу,

Похоже, эти союзники и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу… Это время американцы, скорее всего, потратят… на попытки перенаправить на Россию критическую реакцию хотя бы части мирового сообщества. Хотелось бы ошибиться, но факты говорят в пользу этой версии,