Карасин: Военное присутствие США на Украине избыточно
Военное присутствие Соединенных Штатов на территории Украины становится избыточным и противоречит Минским соглашениям, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости.
По словам Карасина, США размещают своих военных инструкторов на различных украинских полигонах с 2014 года. Американские инструкторы проводят круглогодичное обучение военнослужащих ВСУ. Также с 2014 года резко возросло количество кораблей ВМС США, заходящих в порты Украины и участвующих в совместных учениях в черноморском регионе. Кроме этого, военнослужащие США с 2017 года строят в Очакове Николаевской области Центр оперативного управления флотом якобы для Военно-морских сил Украины.
Между тем, Москва предупреждает, что в случае появления на территории Украины американской военной базы, Россия отреагирует соответствующим образом, добавил Карасин. В России знают, что нынешние власти Украины пытаются убедить США разместить военную базу на своей территории, всячески "доказывая свою преданность" Вашингтону, но размещение военнослужащих США на территории Украины на постоянной основе, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации на Донбассе.
По словам Карасина, США размещают своих военных инструкторов на различных украинских полигонах с 2014 года. Американские инструкторы проводят круглогодичное обучение военнослужащих ВСУ. Также с 2014 года резко возросло количество кораблей ВМС США, заходящих в порты Украины и участвующих в совместных учениях в черноморском регионе. Кроме этого, военнослужащие США с 2017 года строят в Очакове Николаевской области Центр оперативного управления флотом якобы для Военно-морских сил Украины.
Между тем, Москва предупреждает, что в случае появления на территории Украины американской военной базы, Россия отреагирует соответствующим образом, добавил Карасин. В России знают, что нынешние власти Украины пытаются убедить США разместить военную базу на своей территории, всячески "доказывая свою преданность" Вашингтону, но размещение военнослужащих США на территории Украины на постоянной основе, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации на Донбассе.
России придется на это адекватно отреагировать- подчеркнул замглавы МИД РФ.
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