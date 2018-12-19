Страны НАТО выделяют средства в трастовые фонды для помощи Украине
Некоторые страны-члены НАТО объявили о намерении выделить дополнительные ресурсы в украинские программы или трастовые фонды Альянса, из которых выделяются средства для помощи Украине. Об этом украинским СМИ сообщила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе 18 декабря после заседания комиссии Украина-НАТО.
"Мы отдельно встретились с послами тех стран, которые являются лидерами в трастовых фондах. У меня есть прекрасные новости, которыми мы можем быть очень довольны. Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или в наши программы, или трастовые фонды дополнительные ресурсы", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.
Норвегия намерена предоставить 140 тыс. евро для программы профессионального развития НАТО. Чехия, в свою очередь, выделит дополнительные средства для трастового фонда по логистике.
Было отмечено, что Германия планирует выделить дополнительные средства в трастовый фонд по реабилитации украинских военнослужащих. Как заявляет вице-премьер Украины, это позволит лечить украинских военных в странах-членах Альянса.
В 2014 году после присоединения Крыма к России Украина начала сотрудничество с НАТО. В конце того же года был принят закон, предусматривающий отказ Украины от осуществления политики «внеблоковости». Летом 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, который на законодательном уровне закрепил намерение Украины вступить в НАТО.
"Мы отдельно встретились с послами тех стран, которые являются лидерами в трастовых фондах. У меня есть прекрасные новости, которыми мы можем быть очень довольны. Несколько стран объявили буквально сегодня о том, что они добавляют или в наши программы, или трастовые фонды дополнительные ресурсы", - сообщила Климпуш-Цинцадзе.
Норвегия намерена предоставить 140 тыс. евро для программы профессионального развития НАТО. Чехия, в свою очередь, выделит дополнительные средства для трастового фонда по логистике.
Было отмечено, что Германия планирует выделить дополнительные средства в трастовый фонд по реабилитации украинских военнослужащих. Как заявляет вице-премьер Украины, это позволит лечить украинских военных в странах-членах Альянса.
В 2014 году после присоединения Крыма к России Украина начала сотрудничество с НАТО. В конце того же года был принят закон, предусматривающий отказ Украины от осуществления политики «внеблоковости». Летом 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, который на законодательном уровне закрепил намерение Украины вступить в НАТО.
- Использованы фотографии:
- nato.int
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