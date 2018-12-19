В КБ «Малахит» рассказали о превращении «Ясеня» в ударную подлодку

Тот корабль, что закладывался на стапеле в 1993 году (его технический облик), и тот, что вышел в море и принят ВМФ – это совершенно разные корабли,

АПЛ «Ясень» превратились из противолодочных в ударные благодаря «акустически чистой» носовой оконечности и новым универсальным ракетным установкам, рассказал в интервью Российской газете гендиректор КБ «Малахит» Владимир Дорофеев.Дорофеев признал, что головная АПЛ проекта 885 «Северодвинск» строилась по ряду причин очень долго. Однако это время не было потрачено впустую.сказал он.Модернизация проекта шла по двум направлениям: оснащение лодки новыми комплексами радиоэлектронного вооружения и включение в ее состав новых видов оружия На АПЛ проекта 885 для снижения подводного шума была применена «однокорпусная архитектура на части длины прочного корпуса», а торпедные аппараты вынесены из носовой части, где они обычно монтировались.В результате, по словам Дорофеева, получилась «акустически чистая» носовая оконечность, где были размещены крупногабаритные гидроакустические антенны. При этом сама субмарина превратилась из противолодочной в ударную. Это стало результатом ее оснащения вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять ракеты различного назначения.По словам гендиректора, эволюционное совершенствование АПЛ происходит постоянно за счет модернизации – подлодки более поздней постройки оснащаются более совершенным оборудованием, на них внедряются последние конструкторские решения по улучшению боевых возможностей, например, по живучести, скрытности и так далее.