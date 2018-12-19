В Ставрополе уничтожены два боевика "Исламского государства"
ФСБ России провела спецоперацию по задержанию в Ставрополе членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Оказавшие вооруженное сопротивление при задержании террористы были уничтожены, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Согласно сообщению ЦОС ФСБ, при попытке задержания членов террористической организации "Исламское государство" в Ставрополе, было оказано вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ. Ответным огнем сопротивлявшиеся были уничтожены. Потерь и ранений среди сотрудников ФСБ нет, уничтожено двое террористов.
Как уточнили в ФСБ, операция по задержанию членов ИГ была проведена в рамках проводимого в Ставрополе комплекса мер, направленного на пресечение террористической деятельности. Оказавшие сопротивление террористы подозревались в подготовке терактов на территории России, а также незаконном владении оружием.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
В течении этого года российской спецслужбе удалось предотвратить почти двадцать террористических актов и пресечь деятельность нескольких террористических группировок, действующих в России.
Согласно сообщению ЦОС ФСБ, при попытке задержания членов террористической организации "Исламское государство" в Ставрополе, было оказано вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ. Ответным огнем сопротивлявшиеся были уничтожены. Потерь и ранений среди сотрудников ФСБ нет, уничтожено двое террористов.
Как уточнили в ФСБ, операция по задержанию членов ИГ была проведена в рамках проводимого в Ставрополе комплекса мер, направленного на пресечение террористической деятельности. Оказавшие сопротивление террористы подозревались в подготовке терактов на территории России, а также незаконном владении оружием.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.
В течении этого года российской спецслужбе удалось предотвратить почти двадцать террористических актов и пресечь деятельность нескольких террористических группировок, действующих в России.
- Использованы фотографии:
- ЦОС ФСБ РФ
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