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В Ставрополе уничтожены два боевика "Исламского государства"

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ФСБ России провела спецоперацию по задержанию в Ставрополе членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Оказавшие вооруженное сопротивление при задержании террористы были уничтожены, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В Ставрополе уничтожены два боевика "Исламского государства"



Согласно сообщению ЦОС ФСБ, при попытке задержания членов террористической организации "Исламское государство" в Ставрополе, было оказано вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ. Ответным огнем сопротивлявшиеся были уничтожены. Потерь и ранений среди сотрудников ФСБ нет, уничтожено двое террористов.

Как уточнили в ФСБ, операция по задержанию членов ИГ была проведена в рамках проводимого в Ставрополе комплекса мер, направленного на пресечение террористической деятельности. Оказавшие сопротивление террористы подозревались в подготовке терактов на территории России, а также незаконном владении оружием.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

В течении этого года российской спецслужбе удалось предотвратить почти двадцать террористических актов и пресечь деятельность нескольких террористических группировок, действующих в России.
Использованы фотографии:
ЦОС ФСБ РФ
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