Россия закрепляется в Арктике
Напряжение политическое, экономическое и военное в арктическом регионе все время держится на достаточно высоком уровне. Судя по приходящим чуть ли не ежедневно новостям, мимо внимания аналитиков не проходит ни одна инициатива, ни одно действие российской стороны, традиционно и обоснованно считающей эту территорию своей. К глубокому сожалению, времена безраздельного доминирования над ледяными просторами вплоть до Северного полюса, как было отмечено на географических картах и школьных глобусах Советского Союза, уже ушли, и нам в теперешних реалиях приходится делом доказывать свое право на хозяйское поведение у себя в исторически сложившемся ледяном погребе. Тем более что в этой кладовке много чего лежит на зависть соседям. Ледяная пустыня оказалась не только кухней погоды планеты, но и сырьевым резервом на будущее, транспортным узлом и стратегически важным узлом обороны, способным укрыть многое под непроницаемой для разведки броней ледяного панциря. Наши власти, похоже, очень хорошо это все понимают. Именно поэтому идет постоянное наращивание научного, военного и технического присутствия в полярных областях Евразии.
Так, в текущем году восстановил патрулирование в воздухе наш Северный флот. Его самолеты осуществляют контроль над движением субмарин вероятных партнеров теперь на постоянной основе. Об этом сообщил 18.11.2018 г. на заседании коллегии Министерства обороны России командующий флотом адмирал Николай Евменов.
Также, по его словам, существуют планы активного использования нашего самого мощного Северного флота и в 2019 году. Он не только снова совершит походы в Атлантику и к берегам Сирии, но для него еще запланированы экспедиции к Земле Франца-Иосифа и Новой Земле. Там будут проводиться некие научные и военно-технические исследования в рамках расширения действующей и создаваемой инфраструктуры.
Концерн «Калашников» тоже выступил с предложениями по совершенствованию аппаратуры для безопасного движения судов и кораблей в полярных водах. "Арктические беспилотники ZALA (ЗАЛА) способны успешно решать гражданские и военные задачи по проведению исследований в Арктической зоне, обеспечению безопасности морского судоходства и круглосуточной охраны периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами", — заявил генеральный директор группы "Калашников" Владимир Дмитриев. По его словам, данные аппараты в течение всего времени суток на расстоянии до 100 километров от точки пуска смогут полностью контролировать обстановку. На нем смонтированы видео- и фотоаппаратура высокого разрешения, мощный тепловизор, все они работают в режиме реального времени достаточно длительный срок, даже при низких температурах. Для жизнедеятельности обслуживающего персонала созданы специальные обитаемые боксы. Дроны ЗАЛА уже существуют, их показали в ходе конференции "Арктика: настоящее и будущее", которая состоялась в северной столице в начале месяца.
«Росатом» озвучил предварительную сумму затрат, потребную для создания еще двух (дополнительно к трем ледоколам, находящимся в постройке) с ядерной энергетической установкой и двух судов обеспечения этого атомного ледокольного флота: дока для текущего обслуживания и ремонта, а также судна для перегрузки ядерного топлива. Напомним, что первые три ледокола уже строятся на Балтзаводе, но сроки сдачи их постепенно были перенесены на 2-3 года, с 2017 года на 2020 г. для «Арктики» и на 2023-2025 гг. для «Сибири» и «Урала». Несмотря на сдвиг дат сдачи, госкорпорация уверенно планирует следующий контракт по обеспечению полярного флота новыми судами. Ожидаемые траты на четыре судна могут составить около 136 миллиардов рублей в следующих долях: 45 миллиардов придется на государство, а остальное выделит корпорация.
Все это очень волнует наших партнеров по ту сторону полюса. Так, командир береговой охраны США адмирал Карл Л. Шульц обеспокоен не только количеством и качеством нашего ледокольного флота, но и невозможностью сохранить паритет с Россией в Северном Ледовитом океане, а тем более наложить «демократическую лапу» на весь приполярный регион. Он заявил: "Присутствие равно влиянию. Если мы не будем там присутствовать, то это сделают наши конкуренты". Однако единственный американский тяжелый ледокол «Polar Star» не смог принять участие в учениях в этом году, поскольку при поломке ему помочь «смогут только русские».
Далеко не все планы нашей страны реализуются с той скоростью и тщательностью, с какой это необходимо, но после долгих лет застоя в деле освоения Арктики все последние годы руководство страны планомерно и настойчиво пытается закрепиться в этом регионе. Еще в шестидесятых годах 18-го века М.В. Ломоносов в «Кратком описании разных путешествий по Северным морям и показании возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» написал, что открытие Северного морского пути — «великое и преславное дело».
Так, в текущем году восстановил патрулирование в воздухе наш Северный флот. Его самолеты осуществляют контроль над движением субмарин вероятных партнеров теперь на постоянной основе. Об этом сообщил 18.11.2018 г. на заседании коллегии Министерства обороны России командующий флотом адмирал Николай Евменов.
Также, по его словам, существуют планы активного использования нашего самого мощного Северного флота и в 2019 году. Он не только снова совершит походы в Атлантику и к берегам Сирии, но для него еще запланированы экспедиции к Земле Франца-Иосифа и Новой Земле. Там будут проводиться некие научные и военно-технические исследования в рамках расширения действующей и создаваемой инфраструктуры.
Концерн «Калашников» тоже выступил с предложениями по совершенствованию аппаратуры для безопасного движения судов и кораблей в полярных водах. "Арктические беспилотники ZALA (ЗАЛА) способны успешно решать гражданские и военные задачи по проведению исследований в Арктической зоне, обеспечению безопасности морского судоходства и круглосуточной охраны периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами", — заявил генеральный директор группы "Калашников" Владимир Дмитриев. По его словам, данные аппараты в течение всего времени суток на расстоянии до 100 километров от точки пуска смогут полностью контролировать обстановку. На нем смонтированы видео- и фотоаппаратура высокого разрешения, мощный тепловизор, все они работают в режиме реального времени достаточно длительный срок, даже при низких температурах. Для жизнедеятельности обслуживающего персонала созданы специальные обитаемые боксы. Дроны ЗАЛА уже существуют, их показали в ходе конференции "Арктика: настоящее и будущее", которая состоялась в северной столице в начале месяца.
«Росатом» озвучил предварительную сумму затрат, потребную для создания еще двух (дополнительно к трем ледоколам, находящимся в постройке) с ядерной энергетической установкой и двух судов обеспечения этого атомного ледокольного флота: дока для текущего обслуживания и ремонта, а также судна для перегрузки ядерного топлива. Напомним, что первые три ледокола уже строятся на Балтзаводе, но сроки сдачи их постепенно были перенесены на 2-3 года, с 2017 года на 2020 г. для «Арктики» и на 2023-2025 гг. для «Сибири» и «Урала». Несмотря на сдвиг дат сдачи, госкорпорация уверенно планирует следующий контракт по обеспечению полярного флота новыми судами. Ожидаемые траты на четыре судна могут составить около 136 миллиардов рублей в следующих долях: 45 миллиардов придется на государство, а остальное выделит корпорация.
Все это очень волнует наших партнеров по ту сторону полюса. Так, командир береговой охраны США адмирал Карл Л. Шульц обеспокоен не только количеством и качеством нашего ледокольного флота, но и невозможностью сохранить паритет с Россией в Северном Ледовитом океане, а тем более наложить «демократическую лапу» на весь приполярный регион. Он заявил: "Присутствие равно влиянию. Если мы не будем там присутствовать, то это сделают наши конкуренты". Однако единственный американский тяжелый ледокол «Polar Star» не смог принять участие в учениях в этом году, поскольку при поломке ему помочь «смогут только русские».
Далеко не все планы нашей страны реализуются с той скоростью и тщательностью, с какой это необходимо, но после долгих лет застоя в деле освоения Арктики все последние годы руководство страны планомерно и настойчиво пытается закрепиться в этом регионе. Еще в шестидесятых годах 18-го века М.В. Ломоносов в «Кратком описании разных путешествий по Северным морям и показании возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» написал, что открытие Северного морского пути — «великое и преславное дело».
- Автор:
- Леков Л.
- Использованы фотографии:
- timesrussia.ru
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