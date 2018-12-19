Россия начала поставку модернизированных Т-72Б1 в Лаос

Россия начала поставки модернизированных танков Т-72Б1 вооруженным силам Лаоса. Партия танков, закупленных лаосским Минобороны, доставлена в один из портов Вьетнама, откуда на автомобильных трейлерах будет доставлена на территорию соседней страны. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на блог Алексея Хлопотова.Информация о покупке Лаосом нескольких десятков модернизированных танков Т-72Б1 появилась 9 декабря этого года, когда на ТК "Звезда" министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат, отвечая на вопрос о том, какие вооружения поступят в вооруженные силы Лаоса из России, ответил, что это будут "новые танки Т-72". Ранее, весной этого года, глава лаосского военного ведомства посетил 61 бронетанковый ремонтный завод, который и производил модернизацию танков до уровня Т-72Б1.На вооружении армии Лаоса до сих пор стоят такие "ветераны", как Т-34-85, ПТ-76, которые в виду своего устаревания уже не в состоянии обеспечивать обороноспособность страны. Поставка модернизированных Т-72Б1 значительно усилит броневую составляющую сухопутных войск этой азиатской страны.Модернизация танков Т-72 до уровня Т-72Б1 разработана в рамках ОКР "Прорыв-2Г" в начале 2010 года. Первые 50 танков, переделанных по данному проекту, поступили в армию Никарагуа. Если лаосские танки той же модификации, как и никарагуанские, то они оснащены круглосуточным прицелом наводчика ПН-72 ("Сосна-У" производства белорусского ОАО "Пеленг"), командирским круглосуточным панорамным прицелом ПКП-72 («Соколиный глаз» также производства ОАО "Пеленг", с использованием тепловизионной камеры третьего поколения), автоматом сопровождения целей БАРВ.468939.001, информационно-управляющей системой шасси, навигационной системой, новым стабилизатором пушки, а также зенитной пулеметной установкой с дистанционным управлением. Сохранена старая динамическая защита серии "Контакт-1".