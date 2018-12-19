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В США смоделировали ядерный удар подлодки «Борей»

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Ресурс We Are The Mighty смоделировал последствия удара российской АПЛ «Борей» ракетами с ядерными боевыми частями.

В США смоделировали ядерный удар подлодки «Борей»



По расчетам обозревателя, для нанесения Соединенным Штатам непоправимого ущерба будет достаточного одного подводного крейсера, например, «Юрия Долгорукого».

Он предположил, что наилучшей позицией для запуска ракет станет Мексиканский залив, откуда они смогут поразить все важные объекты на территории континентальной Америки, поскольку их дальность превышает 9 тыс. км.

Прежде всего, речь идет о здании Пентагона и о военных базах Кингс-Бей (ВМС, Джорджия) и Уайтмен (ВВС, Миссури).

Из чернильно-черных глубин Мексиканского залива поднимается хищник, страшный как Годзилла, только еще более разрушительный. Это русская подлодка «Юрий Долгорукий» с 16-ю ядерными ракетами. И когда она начинает стрелять, то отправляет в американские города и базы 96 боеголовок,
делится автор своими фантазиями.

Он напоминает, что дальность ракет, каждая из которых оснащена шестью разделяющимися ядерными боеголовками, составляет более 9 тыс. км. И все они могут быть выпущены за одну минуту.

По мнению обозревателя, сможет уцелеть только штаб командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), расположенные внутри горы Шайенн, остальным объектам повезет меньше: бактериологический центр МО США Форт-Детрик, база АНБ в Форт-Мид, база КМП США Куантико и другие будут уничтожены. При этом потери среди гражданского населения будут исчисляться сотнями тысяч человек.

Правда, в итоге издание признает, что описанный в статье сценарий маловероятен, так как после удара начнется полномасштабная ядерная война, победителей в которой, увы, не будет.

Это не единственный сценарий, которым пугают обывателей американские СМИ. В сентябре, например, американские издания опубликовали статью о том, что российские «Бореи» смогут уничтожить континентальную Америку уже к 2024 году.
Использованы фотографии:
http://bastion-karpenko.ru
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