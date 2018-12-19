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Экс-главком ВКС в составе парламентской делегации отправился в Израиль

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В Израиль после визита делегации Минобороны этой страны в Россию прибывает делегация из Москвы. По некоторым данным, в состав делегации вошли представители российской законодательной власти. Речь идёт о Константине Косачёве и Викторе Бондареве. Первый является главой сенатского комитета по международным делам, второй (экс-главком ВКС) председательствует в комитете по обороне.

Экс-главком ВКС в составе парламентской делегации отправился в Израиль



По заявлениям израильских СМИ, Константин Косачёв и Виктор Бондарев проведут встречи с представителями израильского парламента (Кнессета). В частности, запланированы переговоры с главой законодательного органа Израиля Юлием Эдельштейном, а также с членами комитета по международным делам.

Напомним, что серьёзное похолодание отношений между Россией и Израилем возникло в связи с трагедией с самолётом радиоэлектронной разведки, когда погибли российские военнослужащие. Россия обвинила израильских лётчиков в провокации. Израиль продолжает отрицать свою вину в случившемся, заявляя, что во время нанесения удара по Ил-20 ВКС РФ четвёрка их F-16 уже находилась в воздушном пространстве Израиля. Также власти Израиля утверждают, что по специальному каналу связи российские военные были предупреждены более чем за час до того момента, когда ЗРК С-200 ПВО Сирии нанёс ошибочный удар по российскому самолёту. В России настаивают, что Израиль направил предупреждение о своей операции за минуты до трагедии.

После продолжительного периода времени израильская делегация была принята в Москве. Как сообщили СМИ, сторонам удалось достигнуть компромисса в плане будущего взаимодействия в Сирии с целью предотвращения инцидентов в воздушном пространстве САР и на подлётах к нему.

На этом фоне Россия и Израиль обменялись демаршами в ООН. Россия на ГА ООН не поддержала американскую резолюцию с осуждением ХАМАС, Израиль проголосовал в поддержку украинской резолюции по Крыму.

Теперь Израиль предъявляет претензии Москве за то, что та пригласила для осуществления визита главу ХАМАС Исмаила Ханию.

В общем, вопросов для обсуждения немало.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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