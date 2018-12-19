ЛНР: Воевавший на Донбассе россиянин скончался во Львовской тюрьме

Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Луганской народной республики и попавший в плен к украинским силовикам, скончался в Львовской тюрьме, сообщила Ольга Кобцева, представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, передает Луганский информцентр.По информации Кобцевой, содержащийся в колонии Дрогобыча Львовской области Украины Валерий Иванов, за несколько дней до смерти был избит охранниками колонии, после чего он скончался в карцере. В российском посольстве в Киеве подтвердили факт смерти во львовской тюрьме гражданина России Валерия Иванова, но точные причины смерти не назвали. Данный факт находится на контроле российского консульства во Львове, начато следствие.Между тем, как утверждает представитель ЛНР в контактной группе Ольга Кобцева, Валерий Иванов был внесен в списки на обмен пленными. Россиянина в декабре 2017 года планировали обменять на украинских военных, но представитель Киева в гуманитарной группе Ирина Геращенко лично вычеркнула его фамилию из списка.При этом, в новых списках, которые Киев приготовил на обмен пленными, фамилия Валерия Иванова присутствует, как живого и готового к обмену, заявила Кобцева.