Балканы - новый виток борьбы НАТО за антироссийский плацдарм

Чиркает спичками около этой пороховой бочки не Россия, как преподносят на Западе, а НАТО, пытаясь укрепить ослабленные внутренними кризисами евро-атлантические структуры. Брексит, Дональд Трамп в качестве президента США и усиление европейских антиглобалистких сил вынуждает Североатлантический альянс искать новую подпитку для выживания. А пережить кризисы военный блок может только имея врага, ну или хотя бы его вообразить.Убедив Прибалтику в ее «беззащитности» перед Россией, альянс принялся за Балканы. Несмотря на 11 лет протестов НАТО удалось затащить к себе Черногорию. Так же вопреки народным протестам и внутренним проблемам полным ходом идет вовлечение в блок Македонии и Албании. Американские дипломаты уже чуть ли не утверждают, что в середине следующего года начнется официальный процесс по их вступлению.Основную сложность представляют для «ястребов» сербы, которые проживают в Сербии и Республике Сербской на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). Чтобы расколоть более крепкий орешек – Сербию, в НАТО решили начать с малого, Сербской Республики в составе БиГ. На саммите НАТО 5 декабря была утверждена программа действий по вовлечению БиГ в альянс.Глава Республики Сербской Милорад Додик, а сейчас и член верховного президиума страны, подчеркнул, что не позволит втянуть страну в НАТО. В Госдепе в свою очередь заявили, что «ответят на любые попытки дестабилизации в этой стране». Под этой «дестабилизацией» американцы понимают попытки уйти от их жесткого давления на внутриполитические процессы в БиГ. Милорад Додик, кстати, уже давно в санкционном списке США.То, что Балканы скоро взлетят на воздух, а БиГ станет отправной точкой, не сомневаются уже практически нигде. В американском Bloomberg 13 декабря выходит статья под названием «Следующая война НАТО и России за сферы влияния развернется в самом расколотом из балканских государств», в которой речь идет о Боснии и Герцеговине. В России прошло заседание Совбеза, на котором основная тема даже не Украина, что было бы логично, а именно Балканы.