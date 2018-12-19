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ВДВ получат новую машину управления огнём «Завет-Д»

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В следующем году российские десантники получат для войсковых испытаний современную машину управления артиллерийским огнем «Завет-Д», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВДВ получат новую машину управления огнём «Завет-Д»
БТР-МДМ «Ракушка»


Предполагается, что новая техника со временем заменит в войсках все устаревшие передвижные пункты разведки и управления огнем 1В119 «Реостат», находящиеся на вооружении уже около 36 лет.

«Завет-Д» создан на базе БТР-МДМ «Ракушка». Разработка ведется с 2016 года. Согласно сообщению, машина получила новейшее оборудование, позволяющее обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. Предполагается также, что оборудование машины будет способно взаимодействовать с военными беспилотниками различного назначения.

Новинка будет иметь одинаковые с базовой машиной характеристики подвижности, в том числе возможность переплывать водные преграды.

Одновременно с «Заветом-Д» на испытание в войска поступят 120-мм самоходные орудия (САО) «Лотос». Данное орудие должно заменить в артиллерийских подразделениях ВДВ САО «Нона».

Оба образца можно будет транспортировать самолетами и десантировать в пункты назначения парашютным способом.

Отмечается, что новая техника после поступления на вооружение значительно увеличить мощь парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ.

Испытания образцов будут проходить на нескольких полигонах Минобороны РФ, добавили в округе.
Использованы фотографии:
http://militaryrussia.ru
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