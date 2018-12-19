ВДВ получат новую машину управления огнём «Завет-Д»
В следующем году российские десантники получат для войсковых испытаний современную машину управления артиллерийским огнем «Завет-Д», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Предполагается, что новая техника со временем заменит в войсках все устаревшие передвижные пункты разведки и управления огнем 1В119 «Реостат», находящиеся на вооружении уже около 36 лет.
«Завет-Д» создан на базе БТР-МДМ «Ракушка». Разработка ведется с 2016 года. Согласно сообщению, машина получила новейшее оборудование, позволяющее обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. Предполагается также, что оборудование машины будет способно взаимодействовать с военными беспилотниками различного назначения.
Новинка будет иметь одинаковые с базовой машиной характеристики подвижности, в том числе возможность переплывать водные преграды.
Одновременно с «Заветом-Д» на испытание в войска поступят 120-мм самоходные орудия (САО) «Лотос». Данное орудие должно заменить в артиллерийских подразделениях ВДВ САО «Нона».
Оба образца можно будет транспортировать самолетами и десантировать в пункты назначения парашютным способом.
Отмечается, что новая техника после поступления на вооружение значительно увеличить мощь парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ.
Испытания образцов будут проходить на нескольких полигонах Минобороны РФ, добавили в округе.
БТР-МДМ «Ракушка»
Предполагается, что новая техника со временем заменит в войсках все устаревшие передвижные пункты разведки и управления огнем 1В119 «Реостат», находящиеся на вооружении уже около 36 лет.
«Завет-Д» создан на базе БТР-МДМ «Ракушка». Разработка ведется с 2016 года. Согласно сообщению, машина получила новейшее оборудование, позволяющее обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. Предполагается также, что оборудование машины будет способно взаимодействовать с военными беспилотниками различного назначения.
Новинка будет иметь одинаковые с базовой машиной характеристики подвижности, в том числе возможность переплывать водные преграды.
Одновременно с «Заветом-Д» на испытание в войска поступят 120-мм самоходные орудия (САО) «Лотос». Данное орудие должно заменить в артиллерийских подразделениях ВДВ САО «Нона».
Оба образца можно будет транспортировать самолетами и десантировать в пункты назначения парашютным способом.
Отмечается, что новая техника после поступления на вооружение значительно увеличить мощь парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ.
Испытания образцов будут проходить на нескольких полигонах Минобороны РФ, добавили в округе.
- Использованы фотографии:
- http://militaryrussia.ru
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