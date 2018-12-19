В программе по созданию легкого танка для армии США определились финалисты

танк М8 Armored Gun Systems (AGS) Buford

Прототип-демонстратор боевой машины General Dynamics Griffin I

В США продолжается работа в рамках программы по созданию "легкого танка" в интересах американской армии. В финал программы Mobile Protected Firepower (MPF) прошли корпорации ВАЕ Systems и General Dynamics, передает блог bmpd со ссылкой на заявление представителей Пентагона.ВАЕ Systems и General Dynamics получили от армии США контракты на сумму 375,9 и 335 млн долларов соответственно, в рамках которых обязались предоставить для испытаний по 12 прототипов "легкого танка". По условиям программы, создаваемый для армии США "легкий танк" должен весить не более 32 тонн, быть оснащенным пушечным вооружением калибром 105 или 120 мм и комплексом активной защиты. Планируется закупка более пятисот серийных машин.ВАЕ Systems предлагает модернизированный легкий танк М8 Armored Gun Systems (AGS) Buford, разработанный на рубеже 1980-х и 1990-х годов для замены легкого танка М551 Sheridan. Танк М8 имеет боевую массу от 19 до 25 тонн в зависимости от варианта сменного комплекта защиты и оснащен 105-мм пушкой М35 с автоматом заряжания.General Dynamics предлагает машину Griffin II на основе прототипа-демонстратора Griffin I, представлявшего собой установку модифицированной облегченной башни танка М1А2SEPv2 Abrams с новой 120-мм пушкой ХМ360 на шасси ASCOD 2, используемое в новой британской гусеничной боевой разведывательной машинe Ajax.