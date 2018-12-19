Взгляд с Запада: СМИ впечатлены бесстрашием журналистки, встретившей Ту-160
Западные СМИ, специализирующиеся на авиационной тематике, были впечатлены поступком журналиста Марии Финошиной, работающей на телекомпании RT. Она прибыла на венесуэльский аэродром Манагуа, где встречала российские ракетоносцы Ту-160 после того, как они в течение 13 часов пролетели 10 тыс. км и заходили на посадку. Итальянский ресурс The Aviationist посвятил ей специальный материал.
Как пишет издание, каждый журналист взволнован важным сюжетом, особенно когда он несет телезрителям горячие новости в прямом эфире с места события. Но репортажи об авиации могут быть опасными, и, как подсказывает здравый смысл, тяжелые бомбардировщики должны иметь широкое пространство для посадки, тем более при первом приземлении на иностранную взлетно-посадочную полосу.
Только если вы не репортер в этом видео.
Мы не уверены, чем она занимается, возможно, что сейчас предпочла поискать новую работу после сделанного ею репортажа, уже получившего в информационной среде название «девушка на взлетно-посадочной полосе». В нем она стоит почти спиной к ВПП, встречая лицом к лицу один из приземляющихся бомбардировщиков. Видео очень быстро распространилось в социальных сетях и СМИ.
Учитывая уровень энтузиазма этого репортера, мы надеемся почаще видеть ее во время проведения совместных учений Ту-160 и ВВС Венесуэлы. И, надеюсь, она не бродит по всем подряд активным взлетно-посадочным полосам.
Может быть неплохо, что они еще не взяли ее на заправку в воздухе...
Как пишет издание, каждый журналист взволнован важным сюжетом, особенно когда он несет телезрителям горячие новости в прямом эфире с места события. Но репортажи об авиации могут быть опасными, и, как подсказывает здравый смысл, тяжелые бомбардировщики должны иметь широкое пространство для посадки, тем более при первом приземлении на иностранную взлетно-посадочную полосу.
Только если вы не репортер в этом видео.
Мы не уверены, чем она занимается, возможно, что сейчас предпочла поискать новую работу после сделанного ею репортажа, уже получившего в информационной среде название «девушка на взлетно-посадочной полосе». В нем она стоит почти спиной к ВПП, встречая лицом к лицу один из приземляющихся бомбардировщиков. Видео очень быстро распространилось в социальных сетях и СМИ.
Учитывая уровень энтузиазма этого репортера, мы надеемся почаще видеть ее во время проведения совместных учений Ту-160 и ВВС Венесуэлы. И, надеюсь, она не бродит по всем подряд активным взлетно-посадочным полосам.
Может быть неплохо, что они еще не взяли ее на заправку в воздухе...
Видео с «бесстрашной журналисткой» (с 2:00 собственно встреча Ту-160):
- Использованы фотографии:
- RT
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