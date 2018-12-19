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Первая советская АПЛ может превратиться в музей

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Руководство ОСК высказалось за превращение АПЛ К-3 «Ленинский Комсомол» в памятник-музей и создание для этого межведомственной комиссии, которая смогла бы организовать экспертизу технического состояния корабля, определить стоимость проекта и согласовать дальнейшие шаги по созданию музея, сообщает Российская газета.




Ветераны подводного плавания уже не первый год добиваются превращения первой советской АПЛ в музей. Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит» был даже разработан предварительный проект такого преобразования стоимостью около 500 млн. рублей.

По словам гендиректора «Малахита» Владимира Дорофеева, начиная с 1988 года, когда предприятию было поручено проработать вопрос сохранения подлодки «Ленинский Комсомол» в качестве музея, судостроители неоднократно поднимали эту тему на различных уровнях. Для установки корабля рассматривались несколько городов, в том числе Петербург, Кронштадт, Североморск и Северодвинск.

Теперь же после обращения предприятия к председателю комитета Госдумы РФ по обороне Владимиру Шаманову был получен ответ, что местом размещения корабля-музея станет филиал подмосковного парка «Патриот» в Мурманске.

Дорофеев отметил, что впереди еще много сложностей. В первую очередь – то вопрос финансирования.

Но мы верим, что совместные усилия Минобороны, ОСК, других промышленных предприятий и общественных организаций увенчаются успехом. И в России будет такой памятник-музей,
сказал гендиректор.

Тем самым будут увековечены сама лодка, те, кто ее создал и те, кто служил на ней в разное время, добавил он.
Использованы фотографии:
пресс-служба СРЗ "Нерпа"
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АПЛ «Ленинский комсомол» станет музеем
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