Владимир Познер: О Сталине и рабах
17 декабря на официальном сайте Владимира Познера были опубликованы его рассуждения об отношении россиян к Сталину, в которых журналист и телеведущий резко отозвался о людях, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным.
Данному заявлению предшествовало рассуждение Познера о том, что причиной как положительного, так и отрицательного отношения к Сталину является государственная пропаганда, курс которой неоднократно менялся за последние полвека.
Некоторых пользователей Интернета оскорбило высказывание Познера, и в ответ на это они назвали журналиста "рабом Госдепа" и "поклонником Черчилля, по сравнению с которым Сталин был младенцем".
Позднее в интервью «Ридусу» Владимир Познер объяснил: "Россиян рабами я не называл. Я сказал, что люди, которые преклоняются перед диктатором, – рабы. При чем тут россияне? Я знаю людей, которые и в США перед ним преклоняются".
Также было отмечено, что негативная реакция была ожидаема, и Познер относится к ней нейтрально, так как "люди просто высказывают свое мнение".
Я не стану говорить о своем личном отношении к нему, оно известно, я не буду повторяться. Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела – рабы- заявлено в публикации.
Данному заявлению предшествовало рассуждение Познера о том, что причиной как положительного, так и отрицательного отношения к Сталину является государственная пропаганда, курс которой неоднократно менялся за последние полвека.
Некоторых пользователей Интернета оскорбило высказывание Познера, и в ответ на это они назвали журналиста "рабом Госдепа" и "поклонником Черчилля, по сравнению с которым Сталин был младенцем".
Позднее в интервью «Ридусу» Владимир Познер объяснил: "Россиян рабами я не называл. Я сказал, что люди, которые преклоняются перед диктатором, – рабы. При чем тут россияне? Я знаю людей, которые и в США перед ним преклоняются".
Также было отмечено, что негативная реакция была ожидаема, и Познер относится к ней нейтрально, так как "люди просто высказывают свое мнение".
- Использованы фотографии:
- pozneronline.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter