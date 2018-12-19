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Владимир Познер: О Сталине и рабах

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17 декабря на официальном сайте Владимира Познера были опубликованы его рассуждения об отношении россиян к Сталину, в которых журналист и телеведущий резко отозвался о людях, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным.

Владимир Познер: О Сталине и рабах



Я не стану говорить о своем личном отношении к нему, оно известно, я не буду повторяться. Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела – рабы
- заявлено в публикации.

Данному заявлению предшествовало рассуждение Познера о том, что причиной как положительного, так и отрицательного отношения к Сталину является государственная пропаганда, курс которой неоднократно менялся за последние полвека.

Некоторых пользователей Интернета оскорбило высказывание Познера, и в ответ на это они назвали журналиста "рабом Госдепа" и "поклонником Черчилля, по сравнению с которым Сталин был младенцем".

Позднее в интервью «Ридусу» Владимир Познер объяснил: "Россиян рабами я не называл. Я сказал, что люди, которые преклоняются перед диктатором, – рабы. При чем тут россияне? Я знаю людей, которые и в США перед ним преклоняются".   

Также было отмечено, что негативная реакция была ожидаема, и Познер относится к ней нейтрально, так как "люди просто высказывают свое мнение".
Использованы фотографии:
pozneronline.ru
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