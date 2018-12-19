Владимир Познер: О Сталине и рабах

Я не стану говорить о своем личном отношении к нему, оно известно, я не буду повторяться. Я только хотел бы сказать, что люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела – рабы

17 декабря на официальном сайте Владимира Познера были опубликованы его рассуждения об отношении россиян к Сталину, в которых журналист и телеведущий резко отозвался о людях, которые «преклоняются перед диктатором» Иосифом Сталиным.- заявлено в публикации.Данному заявлению предшествовало рассуждение Познера о том, что причиной как положительного, так и отрицательного отношения к Сталину является государственная пропаганда, курс которой неоднократно менялся за последние полвека.Некоторых пользователей Интернета оскорбило высказывание Познера, и в ответ на это они назвали журналистаПозднее в интервью « Ридусу » Владимир Познер объяснил:Также было отмечено, что негативная реакция была ожидаема, и Познер относится к ней нейтрально, так как "люди просто высказывают свое мнение".